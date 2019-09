Mis croquetas favoritas Agurtzane Onda sigue siendo fiel a la receta familiar para preparar las famosas croquetas del Naparrak. :: / LOBO ALTUNA Cinco locales recomendados para disfrutar de una receta tan nuestra y que tanto nos gusta ORAITZ GARCÍA Domingo, 29 septiembre 2019, 08:46

En cada casa, en cada familia, siempre hay alguna persona que es una auténtica artista en hacer croquetas. Yo recuerdo las de mi amona, se me han quedado grabadas en la memoria. Tenemos la receta, la hemos reproducido una y mil veces, pero no conseguimos hacerlas igual que la amona, solo nos queda el recuerdo. No sé si a vosotros también os pasará, pero a mí, cuándo voy a un bar y encuentro una buena croqueta, es como un amor a primera vista, y cada vez que me acerco al bar termino cayendo en la tentación y pecando con la croqueta. Hoy os traigo a esta página cinco de las croquetas que más me gustan, que más me han sorprendido.

Naparrak Taberna

Todavía recuerdo el día en el que comí por primera vez la croqueta de jamón de Naparrak. Fue en la final del Concurso de Croquetas de Gipuzkoa. Fue la croqueta que nos atrapó a los miembros del jurado, de varios bocados, con una bechamel que se deshacía, pura cremosidad, y con buenos trozos de jamón. Desde entonces me he acercado con bastante asiduidad hasta Zarautz para seguir deleitándome con este maravilloso manjar. Además, los miércoles tenéis la posibilidad de probar esta joya al módico precio de 1€. Agurtzane Onda sigue siendo fiel a la receta familiar.

Gure K2a

Las croquetas del Gure K2a las probé por primera vez en una cena entre amigos en Orio y le comenté a Unai Eizagirre: «Estas croquetas, las croquetas de tu ama Arantxa Aduriz, son de otro planeta». De tamaño casi de bocado, me recordaban mucho a las croquetas que hacía mi amona. Suaves, ligeras y sabrosas, un placer en boca. Las de jamón impresionantes, sí, pero me sorprendieron muy gratamente las de bacalao, por su suavidad en boca, con el bacalao muy bien integrado y así se lo hice saber, las mejores croquetas de bacalao que había probado en mi vida. Desde entonces han sido varias mis visitas al Gure K2a, y os aseguro que nunca han faltado unas buenas croquetas para abrir boca.

Iriarte-Enea Erretegia

Uno de los grandes asadores de nuestra tierra, un asador familiar, donde son fieles a la receta familiar de elaborar las croquetas. Un buen restaurante, dónde las croquetas se convierten en una manera inmejorable de comenzar el homenaje. Las podemos tomar de jamón o bacalao, ambas están deliciosas, o como puse en mi artículo, para chuparse los dedos. Las croquetas de jamón las elaboran siguiendo la receta de la ama, Paula Arbelaitz, y las de bacalao están elaboradas partiendo de la misma receta, pero son una apuesta de sus tres hijos Nekane, Martxel y Gema. Croquetas de jamón o bacalao, al gusto de cada uno, espectaculares. Respetando la receta de toda la vida, una bechamel ligerita, de la que se te deshace en la boca y con mucho sabor.

Lizarra Kanpina

Una de las primeras croquetas que me cautivó, que me enamoró. Las conocí antes de empezar a escribir sobre gastronomía. Las croquetas de jamón de Laila, redondas, cremosas y con mucho sabor, con buenos taquitos de jamón, una auténtica maravilla. Durante estos 12 años las croquetas han cambiado mucho, pero he de decir que las últimas croquetas me han vuelto a enamorar, más cremosas de lo habitual, el rebozado con Panko les da un crujiente más que interesante en boca. Son las auténticas estrellas del camping, somos muchos los fieles de las croquetas de jamón de Lizarra Kanpina

Kolon Txiki

Mi último descubrimiento. La semana pasada en una cena informal, descubrí la cocina de este restaurante oriotarra, y, me volvió a pasar, fue comer su croqueta de jamón y volverme a enamorar. Una señora croqueta, de comer en un par de bocados, cremosas, con una fina bechamel y el jamón muy bien integrado en la masa. Un fino rebozado, con una fina capa de pan rallado, que acompaña a que la croqueta sea ligera en todo su ser, aunque al verla de tamaño grande pueda llevarte a pensar lo contrario. Unas muy buenas croquetas, sí señor, que hacen que ir hasta Orio merezca la pena.