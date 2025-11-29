Casa Cámara, una mirada al mar

Es uno de los grandes atractivos de Casa Cámara. Casi en el centro del restaurante se encuentra un hueco abierto directamente al mar. Es empezar ... a tirar de la cuerda y levantar el vivero donde se mantienen a la fresca los bogavantes y las langostas, dónde mejor que en su hábitat natural. El frescor y la calidad de la materia prima, el primer paso de un gran plato. Luego hay que añadirle la clase y maestría en los fogones. En mi visita disfruté como un enano con su bogavante asado. Lo cogen del vivero y, primero, lo marcan en la plancha para luego terminarlo en el horno. Durante ese asado le añaden un toque de mantequilla que ligan con el propio jugo del marisco. Te lo presentan ya partido en la mesa, junto con las herramientas y cubiertos necesarios para no dejar ni migaja. Y empieza el espectáculo. Limpiarte las manos y atacar el bogavante, no sabes por dónde empezar. Es toda una experiencia en boca, hacía tiempo que no disfrutaba tanto degustando un marisco, todo el sabor del mar, con ese toque de mantequilla que me pareció sublime, cómo conseguir elevar su sabor y convertirlo en un auténtico manjar. Santo y seña de la cocina de Casa Cámara.

Casa Cámara Direción Donibane kalea 79 (Pasai Donibane)

Teléfono 943523699

Comedor 1 para 93 comensales

Abierto Comidas de martes a domingo y cenas de viernes y sábado

Monedas 4 de 5

Carta 75€

Platos Salpicón de bogavante Atlántico, langostino, aguacate y manzana acompañado de mantequilla ahumada y tostaditas 280€ / Almeja fina gallega en salsa verde 29€ / Txangurro de buey gratinado a la donostiarra 26€ / Bogavante atlántico asado 44,00€ - 400gr / Rodaballo asado con almejas, langostinos y refrito de ajo y guindilla 780€ - kg / Bavaroise de vainilla con chocolate caliente 8,50€

Una cocina que mira al mar y a nuestra tradición culinaria. Esos son los dos ejes sobre los que se sustenta la propuesta gastronómica de esta histórica casa de comidas guipuzcoana. Desde la selección y cuidado de la materia prima, donde la calidad no se negocia, es clave, hasta el conocimiento y maestría para cocinarlos en su punto perfecto, sin trampa ni cartón, que sea ella misma quien hable y luzca en el plato, con pocos acompañantes. Todo ello en base a las recetas, a los secretos de la familia que se han ido transmitiendo de generación en generación y se han ido adaptando a los nuevos tiempos. Una casa familiar con una cocina de muchos kilates, que bebe y viaja a través de nuestra historia culinaria y marinera.

1884. Ese es el año en el que Casa Cámara abrió sus puertas. 141 años, ahí es nada. Pablo Cámara fue al artífice que convirtió lo que era un muelle pesquero en el que hoy es un templo de nuestra cocina. Compró la casa y puso el comedor donde estaba el muelle y como en aquella época no había frigoríficos, qué mejor sistema que abrir una puerta al mar y poner dos viveros bajo la casa, en el mar. A partir de ahí, una pasión por el mar y la cocina que se ha ido transmitiendo de generación en generación. De Pablo, a Miguel Cámara y Valentina Alegría, quienes cedieron el testigo a Angelita Cámara Alegría, a la que le siguieron los pasos sus hijas, Regina y Arantza Uriarte Cámara.

Hoy es Mikel Uriarte Garate, quinta generación e hijo de Arantza, quien lleva las riendas de la casa familiar. Diseñador industrial de formación, echaba una mano cuando tocaba, como era tradición en la familia. En 2022, con Regina jubilada y su madre Arantza a punto, dio un paso al frente y se hizo cargo de Casa Cámara, primero junto a su madre, y a partir de 2023 con el apoyo de un gran grupo de trabajo. Al frente de los fogones, Alberto Salinas, que es otro más de la familia, lleva trabajando allí desde 1990, 36 años. Dirigiendo la sala, Maialen Jurado, que lleva en el restaurante desde el 2022 y este pasado verano recibió el premio Gastronomika Talent a la Atención en Sala. Mikel se apoya en ellos y les da confianza para que aporten su experiencia y conocimiento para que Casa Cámara siga siendo un referente gastronómico en Pasai Donibane.

Fue Jon Irizar quien me puso sobre la pista de este histórico restaurante. Lo conocí hace 8 años y volví con él hace pocas semanas, teniendo la suerte de que nos acompañara Arantza durante la comida y nos contara las historias de su casa y familia. Fue un gran homenaje a través de los sabores del mar.

Empezamos con el aperitivo de la casa, al que le siguió el mencionado bogavante. A partir de ahí sumergirnos en sus 141 años de vida, bucear por el mar en busca del mejor producto, saborear el recetario familiar. El txangurro a la donostiarra, el carácter y personalidad de nuestro mar, nuestra tradición a bocados, el respeto y cuidado del producto, potenciando el sabor del txangurro y el buey de mar. La elegancia de las almejas en salsa verde, un manjar, el arte de una buena salsa de toma pan y moja. Un señor rodaballo, asado en su punto, una maravilla, puro placer, acompañado de un refrito con langostinos y guindilla que le aportaba un toque alegre más que interesante.

Como colofón, un delicioso bavaroise de vainilla con chocolate caliente. Historia de nuestra cocina, templo de nuestra gastronomía, una casa donde mirar y degustar el mar. On egin!