Los capitanes de Casa Cámara, ante el vivero de bogavantes y langostas del interior del local. Arizmendi
Gastronomía | Restaurantes

Casa Cámara, una mirada al mar

Historia viva de nuestra gastronomía que sigue haciéndonos felices

Oraitz García

Oraitz García

Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:00

Es uno de los grandes atractivos de Casa Cámara. Casi en el centro del restaurante se encuentra un hueco abierto directamente al mar. Es empezar ... a tirar de la cuerda y levantar el vivero donde se mantienen a la fresca los bogavantes y las langostas, dónde mejor que en su hábitat natural. El frescor y la calidad de la materia prima, el primer paso de un gran plato. Luego hay que añadirle la clase y maestría en los fogones. En mi visita disfruté como un enano con su bogavante asado. Lo cogen del vivero y, primero, lo marcan en la plancha para luego terminarlo en el horno. Durante ese asado le añaden un toque de mantequilla que ligan con el propio jugo del marisco. Te lo presentan ya partido en la mesa, junto con las herramientas y cubiertos necesarios para no dejar ni migaja. Y empieza el espectáculo. Limpiarte las manos y atacar el bogavante, no sabes por dónde empezar. Es toda una experiencia en boca, hacía tiempo que no disfrutaba tanto degustando un marisco, todo el sabor del mar, con ese toque de mantequilla que me pareció sublime, cómo conseguir elevar su sabor y convertirlo en un auténtico manjar. Santo y seña de la cocina de Casa Cámara.

