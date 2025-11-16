Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El equipo del Bidassoa Tap Room, ante sus variadas y ricas cervezas. Gorka Estrada
Gastronomía | Restaurantes

Bidassoa Tap Room, calamares y cerveza

Una cocina basada en la filosofía street food para acompañar un buen surtido de pintas

Oraitz García

Oraitz García

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:42

Comenta

Lo mío con los calamares de Bidassoa Tap Room fue un amor a primer bocado. Unos calamares rebozados con harina de garbanzo y fritos, con ... su punto crujiente y respetando el producto. Los sirven en una bandeja y en el centro colocan un huevo cocinado a baja temperatura rodeado de un all i oli de ajo negro. Esa fue la gran sorpresa a primera vista, estaba acostumbrado a ver los calamares acompañados de limón o mayonesa o all i oli tradicional, pero nunca los había probado con huevo. Es romperlo, mezclar todos los componentes y un festival en boca. El crujiente se mezcla con la cremosidad, el huevo aporta untuosidad a los calamares, lo que los convierte en un bocado especial. Mi recomendación si os dejáis caer por Bidassoa Tap Room.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  2. 2 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  5. 5 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  6. 6

    Oyarzabal brilla y acerca a España al Mundial
  7. 7

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  8. 8

    Cuatro agentes de paisano con bolsas en un operativo discreto en Igara
  9. 9

    «La dislexia se diagnostica muy tarde, cuando el niño ya ha sufrido un montón»
  10. 10

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bidassoa Tap Room, calamares y cerveza

Bidassoa Tap Room, calamares y cerveza