El equipo del Bergara Bar, a la entrada del establecimiento. José Mari López
Gastronomía | Restaurantes

Bergara Bar, 75 años de felicidad

Historia de nuestra cocina en miniatura y referencia del mundo del pincho

Oraitz García

Oraitz García

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:27

No os voy a esconder hoy aquí que el Bergara Bar es uno de los lugares a los que más cariño tengo en el panorama ... gastronómico de nuestra ciudad. Un lugar al que me acerco cuando quiero volver a ser feliz a través de sus bocados mágicos, esos pinchos que son patrimonio de nuestra cocina. Un bar en el que me hacen sentir en casa, más allá de sus icónicos pinchos, el trato, el cariño, el calor con el que me reciben, me hacen ser parte de la familia del Bergara, y eso no tiene precio. Un punto de encuentro de locales y visitantes, atraídos por esa barra que es color, es sabor, historia, tradición, cultura, magia. Bergara Bar es historia viva de nuestra cocina, de nuestra tradición hostelera, un tesoro gastronómico donostiarra que va más allá de ser un simple bar, una historia familiar de pasión y amor por la hostelería, de transmisión de los secretos del oficio de generación en generación, un relato que se remonta 75 años. Porque sí, hoy vuelvo al Bergara para felicitar a la familia, porque este 2025 celebra su 75 aniversario. Zorionak familia!

