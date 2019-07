RESTAURANTES Baratze Gourmet, como en casa o para llevar a casa Interior de Baratze Gourmet. El bar-restaurante de Eibar ha incorporado al mercado un nuevo concepto gastronómico que permite degustar su carta gourmet in situ o pedirla para llevar Miércoles, 17 julio 2019, 08:09

Plato de arroz de Baratze Gourmet.

«La idea era funcionar más como 'take away', pero finalmente decidimos apoyarlo con una barra de pintxos y unas mesas» confiesa Unai Altuna, cocinero de Baratze Gourmet, al destacar la singularidad y el nuevo concepto gastronómico que ha introducido el bar-restaurante eibartarra en el mercado. Situado en el corazón de la localidad guipuzcoana, concretamente en Bidebarrieta número 39, ofrece la posibilidad de disfrutar de sus pintxos, vinos y platos selectos en un espacio moderno y agradable, con opción a elegir interior o las mesas exteriores.

Pero sobre todo, el elemento diferencial y rompedor de este establecimiento es la sección vitrina, mediante la cual el cliente observa el producto y se lo puede llevar a casa. También conocido como 'take away'. El que entra por la puerta de Baratze Gourmet cuenta con «un servicio de pequeño restaurante o una vitrina en la que exponemos lo que te puedes llevar a casa», como expresa Unai Altuna a todos los nuevos clientes.

Baratze se caracteriza por sus pintxos, raciones y una cuidada selección de platos de carta y vinos de diferentes regiones. La especialidad de los pintxos se halla en la dualidad de la selección de productos de la zona, de cercanía, combinada con «un toque un poco distinto, por ejemplo, una base de bizcocho de pimiento choricero de Bergara», revela Unai Altuna.

Merecidamente, el bar-restaurante fue galardonado en el concurso de pintxos de Eibar 'Sanandresetako Pintxo Lehiaketa', como mejor pintxo en cuanto a sabor y su condición de producto elaborado con alimentos locales. Asimismo, fue finalista de la II Competición de Pintxos Bacalaos Alkorta Eibarko Hiria, toda una proeza para un negocio de tan corta trayectoria.

Producto de temporada

Baratze Gourmet tiene como objetivo vender producto de temporada, según el momento y el mercado. Cada semana, introduce una carta de sugerencias «y vamos rotando, nuestro fuerte es el producto de temporada», como aclara el cocinero. En su mayoría, con producto del entorno. Reinventando, trata de compaginar el producto de cercanía con otros de calidad de fuera. Esa amplia variedad hace que se puedan degustar tanto quesos de la zona de Debabarrena, como carne de la zona costera vasca o morcilla de Beasain, así como el primer queso azul de Rota (Andalucía). Su carta de vinos, como no podía ser de otra forma, sigue un criterio innovador y alternativo en su proceso de selección. Preparada «con el riesgo de que igual haya clientes que nos pidan otra cosa», como señala Unai Altuna, es una carta con vinos distintos.

Las presentaciones también se cuidan en Baratze Gourmet.

Los platos selectos, igualmente, se pueden llevar a casa. El concepto de 'take away' se aplica a todas sus variantes, aunque todavía queda pendiente la realización de la carta de los platos que se pueden llevar. En este caso, es muy complicado que el cliente disponga de todos los platos en todo momento, como es lógico. Algunas recetas «las terminarías congelando, no puedes tener de todo en todo momento», indica el chef Altuna. Calidad ante todo.

En estos momentos, barajan la opción de incluir platos por encargo. Esto es, manteniendo las referencias de siempre, los platos más vendibles, tomar la decisión de incluir ocho-diez platos por encargo. Prueba de la actitud de adaptación y mimo hacia las demandas del cliente.

Que disfruten más allá de Eibar

A lo largo del presente y del siguiente año, Baratze Gourmet tiene entre manos afianzar el negocio del catering. A la vez que se consolidan en Eibar, el objetivo principal para el próximo año es empezar a surtir en los eventos de fuera de la ciudad. «Sin volvernos locos, el objetivo de este año y del año que viene tiene que ser empezar a dar catering fuera, queremos ir más allá de las fronteras de Eibar», expresa un ambicioso Unai Altuna.

Los productos de Baratze Gourmet se pueden disfrutar tanto en las mesas del local como en casa con el 'take away'.

Para comer in situ y para llevar. Productos locales o de cercanía junto con otros que superan las fronteras vasco-navarras. Calidad y elaboración. La variedad de pintxos y raciones, vinos y platos delicatessen. Para los que quieren sentarse, conversar y disfrutar de buena comida en un sitio mágico. Y también para los que no tienen tiempo para cocinar o acercarse al local, y quieran tener su momento gourmet. Para todo ello, Baratze Gourmet es una elección acertada y a la vez distinta.