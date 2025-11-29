Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergio 'Cangrejo' y su equipo, en los fogones del apreciado restaurante. Ramón L. Pérez
Gastronomía | Restaurantes

Asador de la Reina, brasa de categoría en La Zubia granadina

A la entrada de un camping, son expertos en asados y destacan las chuletillas de cochinillo o el lechazo, que se comen como pipas

David De Jorge

David De Jorge

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

He visitado restoranes alojados en mitad de una piscifactoría o acoplados a un gigantesco parque infantil, rodeados de columpios, balancines, piscina de bolas y cancha ... de fútbol y baloncesto. Incluso los hay con estrella michelín que presumen de tablao flamenco o adosados a ermitas o templos católicos en los que la peña hace cola los días de difuntos para encender sus velas y rogar a dios, mientras tú estás sentado con tu vermú y tu croqueta, a punto de pasar a mesa. Ave maría purísima, sin pecado concebida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  2. 2

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  3. 3 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  4. 4 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  5. 5

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  6. 6 Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  7. 7 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa
  8. 8

    Un grupo de bomberos de Donostia, retenidos en Guinea Bissau tras un golpe de Estado: «Hay mucha incertidumbre»
  9. 9 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  10. 10

    Nuevo revés judicial a la Diputación de Gipuzkoa por «imponer» el Multikirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Asador de la Reina, brasa de categoría en La Zubia granadina

Asador de la Reina, brasa de categoría en La Zubia granadina