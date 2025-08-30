Aldapeta Gastrobar, un arroz de altura

Fue el punto y final de nuestra visita a Aldapeta Gastrobar. Estaba con mi padre y Iñaki Alfageme, subdirector del Hotel Catalonia Donostia y director ... de restauración, decidió que teníamos que terminar la comida con una de sus grandes especialidades, los arroces. Elaboran propuestas para dos personas. Pudimos disfrutar de una deliciosa paella de rape, gambón y sepia, que primero se come con la vista, presentada en la propia paellera y con una pinta apetecible que te invita a hincarle el diente. Un arroz cocinado en su punto, que te lleva directamente al mar a través de sus sabores, sabroso y profundo, que se come muy fácil, que entra elegante en boca, ideal para darte un señor homenaje. Fue un fin de fiesta inmejorable. La paella de rape, gambón y sepia es la más tradicional de sus propuestas porque luego te sorprenden con otras dos que ya dan ganas de comerlo con solo leerlo en la carta, el arroz seco en jugo de vaca y su chuleta a la brasa, y el juego entre mar y montaña a través de la paella de pulpo y carrillera de ternera. Si buscáis un lugar donde disfrutar de un buen arroz en Donostia ese es Aldapeta Gastrobar.

Aldapeta Gastrobar Dirección Alto de San Bartolome 9 (Hotel Catalonia Donostia)

Comedor 1 para 60 comensales

Cierra Nunca

Monedas 4 de 5

Carta 60-70 euros

Menú semanal de lunes a viernes al mediodía 33 euros

Platos Gilda Aldapeta 3,60€ / Pani puri relleno de mousse de piquillo y fina lámina de chuleta ahumada 2,60€ / Pintxo de txangurro y erizo a la donostiarra gratinado con Idiazabal 6€ / Pata de pulpo braseada al kimchi.miel con boniato y caviar de aceite 28,50€ / Paella de rape, gambón y sepia 30€/ Espuma de tiramisú, posos de café y helado de mascarpone 8€

Ubicado en el antiguo convento de San Bartolomé, donde estuvo el colegio Compañía de María, en el alto de San Bartolomé, el Hotel Catalonia Donostia abría sus puertas el 9 de agosto de 2020, gobernando desde las alturas las vistas de nuestra ciudad. Subir a su terraza es un lujo, con una panorámica de 360º de nuestra ciudad, con la bahía de La Concha en frente.

Dentro del hotel, en la planta que da a la calle, se ubica Aldapeta Gastrobar. Iñaki Alfageme fue chef durante más de 30 años, hasta que en la pandemia le quiso dar una vuelta de tuerca a su día y, tras estudiar un máster en Basque Culinary Center, se centró en la dirección de restaurantes, que es parte de su trabajo de hoy en día como director de restauración del hotel. Al frente de los fogones se encuentra Ibai Perez de Letona, un joven cocinero que estudió en la Escuela de Hostelería de Mendizorroza. Aterrizó para realizar sus prácticas en el Europa y volver a Álava, al Erauskin, a trabajar. De ahí a realizar su primer asesoramiento en el Hotel Arrigorri de Ondarroa, antes de montar El Escandallo, su asesoría gastronómica. Trabajó en el restaurante De Librije en Zwolle, Países Bajos, con 3 Estrellas Michelin como jefe de partida, antes de aterrizar en Donostia. Como jefe de sala, Asier Irigoyen, un joven oiartzuarra que empezó a los 22 años a trabajar en el Arzak, donde estuvo durante 5 años como maitre, para después estudiar sumillería y ahora dirigir el servicio del Aldapeta Gastrobar.

La tradición, las raíces de nuestra cocina de siempre se encuentran en la base de la propuesta culinaria del restaurante. Una cocina que trabaja con el producto, un buen producto, y, dando mucha importancia a las brasas, por donde pasan verduras, pescados y carnes. Una cocina que mira al Cantábrico pero que también mira al Mediterráneo a través de sus arroces, que son más que interesantes y que han ido afinando con el paso del tiempo. Una cocina sabrosa y divertida, con propuestas para picotear que reinterpretan pinchos y bocados de toda la vida. Una muy buena cocina en las alturas de nuestra ciudad.

Mi padre, Peio Garcia Amiano, conocía a Iñaki gracias a su trabajo como voluntario en el Proyecto Zaporeak y me acompañó para conocer de primera mano la propuesta culinaria de Aldapeta Gastrobar. El inicio fue muy interesante a través de cuatro bocados en miniatura que sorprenden. Empezamos con su homenaje a la gilda, a través de un pan soplado relleno de una crema de guindilas y que terminan con una señora anchoa encima, un bocado maravilloso. Como el pani puri relleno de mousse de piquillo y con una lámina de chuleta ahumada encima, una explosión de sabor en boca. El arte de una buena croqueta de hongos, cremosa y deliciosa.

Por último, la sorpresa, la elegancia del mar a través del erizo relleno de txangurro a la donostiarra y con una galleta crujiente de tinta de chipirón. Antes de ponernos serios con la paella, una buena pata de pulpo cocinada en su punto a la brasa y proponiendo un juego de sabores con la salsa de kimchi y miel.

Los postres nos dejaron sin palabras, sobre todo el tiramisú. Te lo presentan en una cafetera italiana: en su base, el bizcocho con helado de mascarpone, una galleta triturada en forma de posos del café y la mousse de tiramisú en la boquilla de la cafetera, un placer de postre. Muy bueno también su versión del Strudel de manzana envuelto en pasta brick. Un lugar con una propuesta más que interesante. On egin!