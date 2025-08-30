Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El equipo de Aldapeta Gastrobar, en el comedor con una de sus exquisitas paellas. Lobo Altuna
Gastronomía | Restaurantes

Aldapeta Gastrobar, un arroz de altura

Una cocina tradicional que juega con el producto y las brasas

Oraitz García

Oraitz García

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:22

Fue el punto y final de nuestra visita a Aldapeta Gastrobar. Estaba con mi padre y Iñaki Alfageme, subdirector del Hotel Catalonia Donostia y director ... de restauración, decidió que teníamos que terminar la comida con una de sus grandes especialidades, los arroces. Elaboran propuestas para dos personas. Pudimos disfrutar de una deliciosa paella de rape, gambón y sepia, que primero se come con la vista, presentada en la propia paellera y con una pinta apetecible que te invita a hincarle el diente. Un arroz cocinado en su punto, que te lleva directamente al mar a través de sus sabores, sabroso y profundo, que se come muy fácil, que entra elegante en boca, ideal para darte un señor homenaje. Fue un fin de fiesta inmejorable. La paella de rape, gambón y sepia es la más tradicional de sus propuestas porque luego te sorprenden con otras dos que ya dan ganas de comerlo con solo leerlo en la carta, el arroz seco en jugo de vaca y su chuleta a la brasa, y el juego entre mar y montaña a través de la paella de pulpo y carrillera de ternera. Si buscáis un lugar donde disfrutar de un buen arroz en Donostia ese es Aldapeta Gastrobar.

