Receta de tacos de lechuga e higos
Ingredientes y elaboración de tacos de lechuga e higos
Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:22
Receta elaborada por Sartén y Cazo.
Tiempo de preparación
15 min.
Tiempo de cocción
5 min.
Tiempo total
20 min.
Comensales
4
Calorías
136 kcal / ración
Categorías
Aperitivos pintxos
Ingredientes
Preparación
1
Preparación de los ingredientes
Cortamos los tomates, la cebolla y las anchoas muy pequeño. Desmenuzamos el queso azul y mezclamos todo en un bol. Añadimos AOVE, vinagre de Módena y sal y movemos bien. Cogemos los cogollos y le cortamos el extremo. Retiramos las hojas del exterior y cogemos el resto de hojas más grandes. Las lavamos bien y las escurrimos para quitarles el agua.
2
Preparación de los higos
Lavamos los higos y los cortamos en rodajas. Ponemos en una sartén caliente media cucharada de AOVE y pasamos los higos vuelta y vuelta con cuidado de no romperlos. Los retiramos a un plato.
3
Emplatado
En una fuente o plato grande posicionamos las hojas de lechuga en círculo como si fuera una flor. Vamos rellenando la lechuga con la mezcla de ingredientes una a una. Colocamos encima dos rodajas de higo y terminamos con un chorrito de AOVE.