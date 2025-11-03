Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Receta de tacos de lechuga e higos

Ingredientes y elaboración de tacos de lechuga e higos

Sartén y Cazo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:22

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

  • Tiempo de preparación

    15 min.

  • Tiempo de cocción

    5 min.

  • Tiempo total

    20 min.

  • Comensales

    4

  • Calorías

    136 kcal / ración

Ingredientes

  • 6 Cogollos de lechuga

  • 10 Higos de temporada

  • 2 Tomates rosas

  • 1/4 de cebolla morada

  • 2 latas de anchoas del Cantábrico

  • 100 gr de queso azul

  • Sal

  • Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

  • Vinagre de Módena Urzante

  • Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar

Preparación

  • A continuación los pasos para la elaboración de la receta

  1. 1

    Preparación de los ingredientes

Cortamos los tomates, la cebolla y las anchoas muy pequeño. Desmenuzamos el queso azul y mezclamos todo en un bol. Añadimos AOVE, vinagre de Módena y sal y movemos bien. Cogemos los cogollos y le cortamos el extremo. Retiramos las hojas del exterior y cogemos el resto de hojas más grandes. Las lavamos bien y las escurrimos para quitarles el agua.

  1. 2

    Preparación de los higos

Lavamos los higos y los cortamos en rodajas. Ponemos en una sartén caliente media cucharada de AOVE y pasamos los higos vuelta y vuelta con cuidado de no romperlos. Los retiramos a un plato.

  1. 3

    Emplatado

En una fuente o plato grande posicionamos las hojas de lechuga en círculo como si fuera una flor. Vamos rellenando la lechuga con la mezcla de ingredientes una a una. Colocamos encima dos rodajas de higo y terminamos con un chorrito de AOVE.

