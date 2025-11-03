Receta de tacos de lechuga e higos Ingredientes y elaboración de tacos de lechuga e higos

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

Tiempo de preparación 15 min.

Tiempo de cocción 5 min.

Tiempo total 20 min.

Comensales 4

Calorías 136 kcal / ración Categorías Aperitivos pintxos Ingredientes 6 Cogollos de lechuga

10 Higos de temporada

2 Tomates rosas

1/4 de cebolla morada

2 latas de anchoas del Cantábrico

100 gr de queso azul

Sal

Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

Vinagre de Módena Urzante

Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar Preparación A continuación los pasos para la elaboración de la receta

1 Preparación de los ingredientes

Cortamos los tomates, la cebolla y las anchoas muy pequeño. Desmenuzamos el queso azul y mezclamos todo en un bol. Añadimos AOVE, vinagre de Módena y sal y movemos bien. Cogemos los cogollos y le cortamos el extremo. Retiramos las hojas del exterior y cogemos el resto de hojas más grandes. Las lavamos bien y las escurrimos para quitarles el agua.

2 Preparación de los higos

Lavamos los higos y los cortamos en rodajas. Ponemos en una sartén caliente media cucharada de AOVE y pasamos los higos vuelta y vuelta con cuidado de no romperlos. Los retiramos a un plato.

3 Emplatado

En una fuente o plato grande posicionamos las hojas de lechuga en círculo como si fuera una flor. Vamos rellenando la lechuga con la mezcla de ingredientes una a una. Colocamos encima dos rodajas de higo y terminamos con un chorrito de AOVE.

