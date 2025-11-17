Receta de pulpo con patatas y pimientos Ingredientes y elaboración de pulpo con patatas y pimientos de Pescadería Ginés

Sartén y Cazo Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:57 Compartir

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

Tiempo de preparación 15 min.

Tiempo de cocción 45 min.

Tiempo total 60 min.

Comensales 4

Calorías 207 kcal / ración Categorías Pescados y mariscos Ingredientes 1 pulpo de Pescadería Ginés

Pimentón de la Vera

5 Patatas medianas

200 gr de pimientos tipo Padrón

Sal

Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar Preparación A continuación los pasos para la elaboración de la receta

1 Preparación del pulpo

Lavamos muy bien el pulpo, retirando el interior de la cabeza, el pico,los ojos… en una olla con abundante agua hirviendo metemos y sacamos el pulpo tres veces, a la tercera lo dejamos dentro. Cocemos el pulpo durante 35-40 minutos. Comprobamos pinchando con un palillo en la zona más gruesa de las patas, hasta que veamos que está tierno. Una vez listo, podemos dejarlo dentro de la olla hasta que lo comamos para que permanezca templado.

Ampliar

2 Preparación de las patatas

Mientras tanto, cocemos las patatas durante unos 25 minutos con la piel y un poco de sal.

Ampliar

3 Preparación de los pimientos

En una sartén caliente con una cucharada de aceite echamos los pimientos verdes y añadimos sal. Los cocinamos a la plancha a fuego medio dándoles la vuelta continuamente para que no se quemen.

Ampliar

4 Emplatado

En un plato de madera ponemos las patatas cortadas en rodajas cubriendo toda la base del plato. Cortamos a tijera 3 patas de pulpo en rodajas de aproximadamente un centímetro de grosor. Añadimos por encima pimentón de la Vera, sal en escamas y un buen chorro de AOVE. Colocamos unos pimientos por encima.

Ampliar