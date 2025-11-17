Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Receta de pulpo con patatas y pimientos

Sartén y Cazo

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:57

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

  • Tiempo de preparación

    15 min.

  • Tiempo de cocción

    45 min.

  • Tiempo total

    60 min.

  • Comensales

    4

  • Calorías

    207 kcal / ración

Categorías

Pescados y mariscos

Ingredientes

  • 1 pulpo de Pescadería Ginés

  • Pimentón de la Vera

  • 5 Patatas medianas

  • 200 gr de pimientos tipo Padrón

  • Sal

  • Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

  • Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar

Preparación

  • A continuación los pasos para la elaboración de la receta

  1. 1

    Preparación del pulpo

Lavamos muy bien el pulpo, retirando el interior de la cabeza, el pico,los ojos… en una olla con abundante agua hirviendo metemos y sacamos el pulpo tres veces, a la tercera lo dejamos dentro. Cocemos el pulpo durante 35-40 minutos. Comprobamos pinchando con un palillo en la zona más gruesa de las patas, hasta que veamos que está tierno. Una vez listo, podemos dejarlo dentro de la olla hasta que lo comamos para que permanezca templado.

  1. 2

    Preparación de las patatas

Mientras tanto, cocemos las patatas durante unos 25 minutos con la piel y un poco de sal.

  1. 3

    Preparación de los pimientos

En una sartén caliente con una cucharada de aceite echamos los pimientos verdes y añadimos sal. Los cocinamos a la plancha a fuego medio dándoles la vuelta continuamente para que no se quemen.

  1. 4

    Emplatado

En un plato de madera ponemos las patatas cortadas en rodajas cubriendo toda la base del plato. Cortamos a tijera 3 patas de pulpo en rodajas de aproximadamente un centímetro de grosor. Añadimos por encima pimentón de la Vera, sal en escamas y un buen chorro de AOVE. Colocamos unos pimientos por encima.

