Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Receta de patatas con bacalao y chirlas

Receta de patatas con bacalao y chirlas

Ingredientes y elaboración de patatas con bacalao y chirlas de Pescadería Gines

Sartén y Cazo

Sartén y Cazo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:53

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

  • Tiempo de preparación

    10 min.

  • Tiempo de cocción

    40 min.

  • Tiempo total

    50 min.

  • Comensales

    4

  • Calorías

    470 kcal / ración

Categorías

Pescados y mariscos

Ingredientes

  • 2 Lomos de Bacalao fresco de Pescadería Ginés

  • 500 g de chirlas de Pescadería Ginés

  • 800 g de patatas

  • 1 cebolla

  • 1 pimiento verde

  • 2 dientes de ajo

  • 1 cucharada de carne de pimiento choricero

  • 2 cucharadas de salsa de tomate

  • 1 l de caldo de pescado

  • Azafrán molido

  • Perejil fresco picado

  • Sal

  • Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

  • Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar

Preparación

  • A continuación los pasos para la elaboración de la receta

  1. 1

    Preparar pescado y marisco

Lavamos bien las chirlas y las ponemos en un bol con agua y sal durante una hora más o menos y cambiando el agua un par de veces. Por otro lado, cortamos el bacalao en trozos de bocado, salamos y reservamos hasta el final del guiso.

  1. 2

    Hacer el guiso

En una olla con Aceite de Oliva Virgen Extra hacemos un sofrito con el ajo, la cebolla y el pimiento verde. Cuando las verduras estén pochadas, añadimos la carne de pimiento choricero y la salsa de tomate. Pelamos las patatas y las chascamos directas a la olla. Vertemos el caldo hasta cubrir e incorporamos el azafrán molido. Añadimos una pizca de sal y colocamos la tapa para que se cocinen las patatas durante unos 18 minutos o hasta que las patatas estén tiernas.

  1. 3

    Terminar el guiso

Incorporamos el bacalao y las chirlas y cocinamos hasta que las chirlas estén abiertas. Añadimos perejil fresco picado y servimos bien caliente.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  2. 2 Ingresado en la UCI el conductor herido en el accidente de la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
  3. 3 Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa
  4. 4

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  5. 5 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  6. 6

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores
  7. 7

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  8. 8 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  9. 9 Rescatan a un montañero de Oiartzun que se había perdido en el Pirineo
  10. 10 La gastronomía vasca triunfa en la nueva ciudad más poblada del mundo: tres restaurantes para 42 millones de personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Receta de patatas con bacalao y chirlas