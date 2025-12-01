Receta de patatas con bacalao y chirlas Ingredientes y elaboración de patatas con bacalao y chirlas de Pescadería Gines

Lunes, 1 de diciembre 2025

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

Tiempo de preparación 10 min.

Tiempo de cocción 40 min.

Tiempo total 50 min.

Comensales 4

Calorías 470 kcal / ración Categorías Pescados y mariscos Ingredientes 2 Lomos de Bacalao fresco de Pescadería Ginés

500 g de chirlas de Pescadería Ginés

800 g de patatas

1 cebolla

1 pimiento verde

2 dientes de ajo

1 cucharada de carne de pimiento choricero

2 cucharadas de salsa de tomate

1 l de caldo de pescado

Azafrán molido

Perejil fresco picado

Sal

Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar Preparación A continuación los pasos para la elaboración de la receta

1 Preparar pescado y marisco

Lavamos bien las chirlas y las ponemos en un bol con agua y sal durante una hora más o menos y cambiando el agua un par de veces. Por otro lado, cortamos el bacalao en trozos de bocado, salamos y reservamos hasta el final del guiso.

2 Hacer el guiso

En una olla con Aceite de Oliva Virgen Extra hacemos un sofrito con el ajo, la cebolla y el pimiento verde. Cuando las verduras estén pochadas, añadimos la carne de pimiento choricero y la salsa de tomate. Pelamos las patatas y las chascamos directas a la olla. Vertemos el caldo hasta cubrir e incorporamos el azafrán molido. Añadimos una pizca de sal y colocamos la tapa para que se cocinen las patatas durante unos 18 minutos o hasta que las patatas estén tiernas.

3 Terminar el guiso

Incorporamos el bacalao y las chirlas y cocinamos hasta que las chirlas estén abiertas. Añadimos perejil fresco picado y servimos bien caliente.

