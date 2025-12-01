Receta de patatas con bacalao y chirlas
Ingredientes y elaboración de patatas con bacalao y chirlas de Pescadería Gines
Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:53
Receta elaborada por Sartén y Cazo.
Tiempo de preparación
10 min.
Tiempo de cocción
40 min.
Tiempo total
50 min.
Comensales
4
Calorías
470 kcal / ración
Categorías
Pescados y mariscos
Ingredientes
2 Lomos de Bacalao fresco de Pescadería Ginés
500 g de chirlas de Pescadería Ginés
800 g de patatas
1 cebolla
1 pimiento verde
2 dientes de ajo
1 cucharada de carne de pimiento choricero
2 cucharadas de salsa de tomate
1 l de caldo de pescado
Azafrán molido
Perejil fresco picado
Sal
Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante
Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar
Preparación
1
Preparar pescado y marisco
Lavamos bien las chirlas y las ponemos en un bol con agua y sal durante una hora más o menos y cambiando el agua un par de veces. Por otro lado, cortamos el bacalao en trozos de bocado, salamos y reservamos hasta el final del guiso.
2
Hacer el guiso
En una olla con Aceite de Oliva Virgen Extra hacemos un sofrito con el ajo, la cebolla y el pimiento verde. Cuando las verduras estén pochadas, añadimos la carne de pimiento choricero y la salsa de tomate. Pelamos las patatas y las chascamos directas a la olla. Vertemos el caldo hasta cubrir e incorporamos el azafrán molido. Añadimos una pizca de sal y colocamos la tapa para que se cocinen las patatas durante unos 18 minutos o hasta que las patatas estén tiernas.
3
Terminar el guiso
Incorporamos el bacalao y las chirlas y cocinamos hasta que las chirlas estén abiertas. Añadimos perejil fresco picado y servimos bien caliente.