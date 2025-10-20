Receta de calamar con pico de gallo
Ingredientes y elaboración de calamar con pico de gallo de Pescadería Gines
Lunes, 20 de octubre 2025, 16:00
Receta elaborada por Sartén y Cazo.
Tiempo de preparación
15 min.
Tiempo de cocción
5 min.
Tiempo total
20 min.
Comensales
4
Calorías
205 kcal / ración
Categorías
Pescados y mariscos
Ingredientes
4 Calamares de Pescadería Ginés
½ cebolleta
½ pimiento rojo
½ pimiento verde
2 rodajas de jalapeño (opcional)
1 tomate pera
2 limas
Perejil fresco
Sal
Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante
Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar
Preparación
1
Hacer el pico de gallo
Picar todas las verduras lo más pequeño posible y mezclarlas en un bol. Aliñar con sal, el zumo de una lima y un buen chorro de aceite de oliva Virgen Extra. Remover todo muy bien y reservar.
2
Limpiar y cocinar los calamares
Limpiamos los calamares separando las patas del cuerpo, retiramos las tripas y la boca que se encuentra bajo las patas y reservamos la tinta, que la podemos usar para otra receta. Desechamos la pluma y retiramos la piel del calamar, quedándonos con las aletas. Le damos la vuelta al cuerpo para limpiar la babilla que tiene en su interior, volvemos a darle la vuelta y ya lo tenemos limpio. Hacemos cortes de 1 centímetro de ancho aproximadamente en la parte superior del calamar, ponemos sal y lo llevamos a una sartén con un chorrito de AOVE hasta que esté dorado por las dos caras.
3
Emplatar
En un plato, colocamos el cuerpo del calamar y las patas. Por otro lado, en la misma sartén donde hemos cocinado el calamar, con el fuego apagado pero aún caliente, echamos un chorrito de zumo de lima, recogemos todos los jugos y los esparcimos sobre el calamar. Terminamos con unas cucharadas de pico de gallo sobre el calamar.