Receta de boquerones al limón
Ingredientes y elaboración de boquerones al limón de Pescadería Gines
Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:21
Receta elaborada por Sartén y Cazo.
Tiempo de preparación
15 min.
Tiempo de cocción
15 min.
Tiempo total
30 min.
Comensales
4
Calorías
362 kcal / ración
Categorías
Pescados y mariscos
Ingredientes
600 gr de boquerones de Pescadería Ginés
4 limones
2 dientes de ajo
Perejil fresco
Harina
Sal
Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante
Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar
Preparación
A continuación los pasos para la elaboración de la receta
1
Preparación de los boquerones
Retiramos la espina de los boquerones cortándola al final para mantener la colita. Los dejaremos abiertos colocando en una fuente con la piel hacia abajo. Por otro lado, en un mortero preparamos el adobo, con dos dientes de ajo, un manojo de perejil fresco y una pizca de sal. Exprimimos el zumo de los limones y lo mezclamos todo. Echamos la mezcla de limón sobre la fuente de boquerones, cubrimos con film y lo llevamos a la nevera como mínimo una hora.
2
Preparación de la fritura
Una vez pasado el tiempo de adobo escurrimos el pescado y lo pasamos por harina. Lo freímos en abundante aceite de oliva virgen extra a fuego alto un par de minutos por cada lado o hasta que cojan un color dorado. Pondremos pocos boquerones en cada tanda para que no se toquen entre ellos y así evitaremos que se peguen. Los sacamos a un plato con papel absorbente para quitar el exceso de aceite.
3
Emplatado
Servimos los boquerones en un plato con una rodaja de limón entre filetes. Decoramos con una ramita de perejil.
