Receta de boquerones al limón

Ingredientes y elaboración de boquerones al limón de Pescadería Gines

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:21

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

  • Tiempo de preparación

    15 min.

  • Tiempo de cocción

    15 min.

  • Tiempo total

    30 min.

  • Comensales

    4

  • Calorías

    362 kcal / ración

Categorías

Pescados y mariscos

Ingredientes

  • 600 gr de boquerones de Pescadería Ginés

  • 4 limones

  • 2 dientes de ajo

  • Perejil fresco

  • Harina

  • Sal

  • Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

  • Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar

Preparación

  • A continuación los pasos para la elaboración de la receta

  1. 1

    Preparación de los boquerones

Retiramos la espina de los boquerones cortándola al final para mantener la colita. Los dejaremos abiertos colocando en una fuente con la piel hacia abajo. Por otro lado, en un mortero preparamos el adobo, con dos dientes de ajo, un manojo de perejil fresco y una pizca de sal. Exprimimos el zumo de los limones y lo mezclamos todo. Echamos la mezcla de limón sobre la fuente de boquerones, cubrimos con film y lo llevamos a la nevera como mínimo una hora.

  1. 2

    Preparación de la fritura

Una vez pasado el tiempo de adobo escurrimos el pescado y lo pasamos por harina. Lo freímos en abundante aceite de oliva virgen extra a fuego alto un par de minutos por cada lado o hasta que cojan un color dorado. Pondremos pocos boquerones en cada tanda para que no se toquen entre ellos y así evitaremos que se peguen. Los sacamos a un plato con papel absorbente para quitar el exceso de aceite.

  1. 3

    Emplatado

Servimos los boquerones en un plato con una rodaja de limón entre filetes. Decoramos con una ramita de perejil.

