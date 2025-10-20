Receta de bacalao confitado con pimientos y pilpil
Ingredientes y elaboración de bacalao confitado con pimientos y pilpil de Pescadería Gines
Lunes, 20 de octubre 2025, 16:04
Receta elaborada por Sartén y Cazo.
Tiempo de preparación
10 min.
Tiempo de cocción
15 min.
Tiempo total
25 min.
Comensales
4
Calorías
246 kcal / ración
Categorías
Pescados y mariscos
Ingredientes
800 gr de bacalao fresco de Pescadería Ginéss
Pimientos del piquillo en tiras en conserva
8 dientes de ajo
1 guindilla cayena
1 manojo de perejil fresco
Sal
Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante
Vinagre de Módena Urzante
Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar
Preparación
1
Preparación del bacalao
Cortamos los lomos de bacalao en tacos. Para confitar el bacalao lo ponemos en una cazuela junto con 4 dientes de ajo y una cayena. Sumergimos los lomos en AOVE y mantenemos a fuego bajo, alrededor de unos 80ºC, durante 10 minutos. Sacamos los lomos con cuidado, y montamos el aceite con ayuda de un colador para hacer un pilpil.
2
Preparación de los pimientos
Mientras tanto, en un cazo ponemos 4 dientes de ajo cortados en rodajas con una cucharada de AOVE. Cuando los ajos estén dorados añadimos un bote de pimientos en conserva. Le ponemos sal al gusto y un chorrito de vinagre de Módena. Ponemos la tapa y subimos el fuego. Mantenemos unos 5 minutos a fuego alto hasta que veamos que empieza a consumirse el jugo. Cuando esto pase apagamos el fuego.
3
Emplatado
En un plato ponemos una cama de pimientos, a continuación un taco de bacalao con un par de cucharadas de pilpil. Ponemos sal al gusto y un poco de perejil fresco picado por encima.