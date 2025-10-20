Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Receta de bacalao confitado con pimientos y pilpil

Receta de bacalao confitado con pimientos y pilpil

Ingredientes y elaboración de bacalao confitado con pimientos y pilpil de Pescadería Gines

Sartén y Cazo

Sartén y Cazo

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:04

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

  • Tiempo de preparación

    10 min.

  • Tiempo de cocción

    15 min.

  • Tiempo total

    25 min.

  • Comensales

    4

  • Calorías

    246 kcal / ración

Categorías

Pescados y mariscos

Ingredientes

  • 800 gr de bacalao fresco de Pescadería Ginéss

  • Pimientos del piquillo en tiras en conserva

  • 8 dientes de ajo

  • 1 guindilla cayena

  • 1 manojo de perejil fresco

  • Sal

  • Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

  • Vinagre de Módena Urzante

  • Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar

Preparación

  • A continuación los pasos para la elaboración de la receta

  1. 1

    Preparación del bacalao

Cortamos los lomos de bacalao en tacos. Para confitar el bacalao lo ponemos en una cazuela junto con 4 dientes de ajo y una cayena. Sumergimos los lomos en AOVE y mantenemos a fuego bajo, alrededor de unos 80ºC, durante 10 minutos. Sacamos los lomos con cuidado, y montamos el aceite con ayuda de un colador para hacer un pilpil.

  1. 2

    Preparación de los pimientos

Mientras tanto, en un cazo ponemos 4 dientes de ajo cortados en rodajas con una cucharada de AOVE. Cuando los ajos estén dorados añadimos un bote de pimientos en conserva. Le ponemos sal al gusto y un chorrito de vinagre de Módena. Ponemos la tapa y subimos el fuego. Mantenemos unos 5 minutos a fuego alto hasta que veamos que empieza a consumirse el jugo. Cuando esto pase apagamos el fuego.

  1. 3

    Emplatado

En un plato ponemos una cama de pimientos, a continuación un taco de bacalao con un par de cucharadas de pilpil. Ponemos sal al gusto y un poco de perejil fresco picado por encima.

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Receta de bacalao confitado con pimientos y pilpil