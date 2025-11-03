Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Receta de arroz al horno

Receta de arroz al horno

Ingredientes y elaboración de arroz al horno de Okelan

Sartén y Cazo

Sartén y Cazo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:02

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

  • Tiempo de preparación

    10 min.

  • Tiempo de cocción

    35 min.

  • Tiempo total

    45 min.

  • Comensales

    4

  • Calorías

    825 kcal / ración

Categorías

Carnes y guisos

Ingredientes

  • Costillas para asar de ternera de Okelan

  • 1 morcilla de cebolla de Okelan

  • 1 tomate

  • 1 patata

  • 3 cucharadas de tomate triturado

  • 1 cabeza de ajos

  • 150 g de garbanzos

  • 300 g de arroz

  • 3 vasos de caldo

  • 1 cucharada de pimentón

  • Azafrán molido

  • Sal

  • Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

  • Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar

Preparación

  • A continuación los pasos para la elaboración de la receta

  1. 1

    Preparar los ingredientes

Comenzamos cortando 3 tiras de costillas por donde marca el hueso y la morcilla en trozos aproximadamente iguales. Cortamos la patata en rodajas de un dedo de grosor y hacemos lo mismo con el tomate.

  1. 2

    Cocinar los ingredientes

En una paellera o cazuela apta para horno, ponemos un chorrito de aceite de oliva Virgen Extra y colocamos una cabeza de ajos abierta hacia abajo. Continuamos dorando las patatas y el tomate por las dos caras, con una pizca de sal. Retiramos y cocinamos también la costilla hasta que coja color y reservamos. Rehogamos los garbanzos, con una cucharada de pimentón y tomate triturado. Añadimos el arroz, mezclamos con los garbanzos y presionamos ligeramente para extenderlo por toda la base.

  1. 3

    Hornear el arroz

A continuación, sobre el arroz colocamos todos los ingredientes que habíamos reservado, incluida la morcilla. Añadimos el caldo bien caliente, de cantidad el doble que de arroz y un toquecito de sal. Horneamos a 220º durante 25 minutos y nuestro arroz estará en su punto.

