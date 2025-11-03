Receta de arroz al horno
Ingredientes y elaboración de arroz al horno de Okelan
Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:02
Receta elaborada por Sartén y Cazo.
Tiempo de preparación
10 min.
Tiempo de cocción
35 min.
Tiempo total
45 min.
Comensales
4
Calorías
825 kcal / ración
Categorías
Carnes y guisos
Ingredientes
Costillas para asar de ternera de Okelan
1 morcilla de cebolla de Okelan
1 tomate
1 patata
3 cucharadas de tomate triturado
1 cabeza de ajos
150 g de garbanzos
300 g de arroz
3 vasos de caldo
1 cucharada de pimentón
Azafrán molido
Sal
Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante
Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar
Preparación
A continuación los pasos para la elaboración de la receta
1
Preparar los ingredientes
Comenzamos cortando 3 tiras de costillas por donde marca el hueso y la morcilla en trozos aproximadamente iguales. Cortamos la patata en rodajas de un dedo de grosor y hacemos lo mismo con el tomate.
2
Cocinar los ingredientes
En una paellera o cazuela apta para horno, ponemos un chorrito de aceite de oliva Virgen Extra y colocamos una cabeza de ajos abierta hacia abajo. Continuamos dorando las patatas y el tomate por las dos caras, con una pizca de sal. Retiramos y cocinamos también la costilla hasta que coja color y reservamos. Rehogamos los garbanzos, con una cucharada de pimentón y tomate triturado. Añadimos el arroz, mezclamos con los garbanzos y presionamos ligeramente para extenderlo por toda la base.
3
Hornear el arroz
A continuación, sobre el arroz colocamos todos los ingredientes que habíamos reservado, incluida la morcilla. Añadimos el caldo bien caliente, de cantidad el doble que de arroz y un toquecito de sal. Horneamos a 220º durante 25 minutos y nuestro arroz estará en su punto.