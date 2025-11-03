Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Receta de brochetas de rape y gambas

Receta de brochetas de rape y gambas

Ingredientes y elaboración de brochetas de rape y gambas de Pescadería Ginés

Sartén y Cazo

Sartén y Cazo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:51

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

  • Tiempo de preparación

    20 min.

  • Tiempo de cocción

    10 min.

  • Tiempo total

    30 min.

  • Comensales

    4

  • Calorías

    221 kcal / ración

Categorías

Pescados y mariscos

Ingredientes

  • 1 cola de rape de Pescadería Ginés

  • Gambas frescas de Pescadería Ginés

  • ½ cebolla morada

  • ½ pimiento rojo

  • ½ pimiento verde

  • ½ pimiento amarillo

  • 3 dientes de ajo

  • Perejil fresco

  • Sal

  • Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante

  • Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar

Preparación

  • A continuación los pasos para la elaboración de la receta

  1. 1

    Preparar los ingredientes

Retirar la espina de la cola de rape y hacer dados con los lomos. Pelamos las gambas y les retiramos el intestino. Cortamos en cuadrados la cebolla y los pimientos. Para el tamaño de las verduras, tener en cuenta el tamaño de los dados de rape. Picamos el ajo y el perejil muy fino y lo mezclamos en un bol con un buen chorro de aceite de oliva Virgen Extra y un toque de cayena molida.

  1. 2

    Montar las brochetas

En unos palos de brocheta, pinchamos los ingredientes intercalandolos al gusto de cada uno. Salamos y llevamos a la plancha.

  1. 3

    Cocinar las brochetas

En una plancha caliente con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, colocamos las brochetas y las pintamos con el aliño de ajo y perejil. Las vamos girando y pintando por todas sus caras. Cuando estén doradas las sacamos en una fuente y añadimos más aliño por encima si queremos.

