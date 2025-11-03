Receta de brochetas de rape y gambas
Ingredientes y elaboración de brochetas de rape y gambas de Pescadería Ginés
Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:51
Receta elaborada por Sartén y Cazo.
Tiempo de preparación
20 min.
Tiempo de cocción
10 min.
Tiempo total
30 min.
Comensales
4
Calorías
221 kcal / ración
Categorías
Pescados y mariscos
Ingredientes
1 cola de rape de Pescadería Ginés
Gambas frescas de Pescadería Ginés
½ cebolla morada
½ pimiento rojo
½ pimiento verde
½ pimiento amarillo
3 dientes de ajo
Perejil fresco
Sal
Aceite de Oliva Virgen Extra de Urzante
Menaje y utensilios de cocina de Inoxibar
Preparación
1
Preparar los ingredientes
Retirar la espina de la cola de rape y hacer dados con los lomos. Pelamos las gambas y les retiramos el intestino. Cortamos en cuadrados la cebolla y los pimientos. Para el tamaño de las verduras, tener en cuenta el tamaño de los dados de rape. Picamos el ajo y el perejil muy fino y lo mezclamos en un bol con un buen chorro de aceite de oliva Virgen Extra y un toque de cayena molida.
2
Montar las brochetas
En unos palos de brocheta, pinchamos los ingredientes intercalandolos al gusto de cada uno. Salamos y llevamos a la plancha.
3
Cocinar las brochetas
En una plancha caliente con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, colocamos las brochetas y las pintamos con el aliño de ajo y perejil. Las vamos girando y pintando por todas sus caras. Cuando estén doradas las sacamos en una fuente y añadimos más aliño por encima si queremos.