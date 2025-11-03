Receta de brochetas de rape y gambas Ingredientes y elaboración de brochetas de rape y gambas de Pescadería Ginés

Sartén y Cazo Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:51 | Actualizado 11:09h.

Receta elaborada por Sartén y Cazo.

Tiempo de preparación 20 min.

Tiempo de cocción 10 min.

Tiempo total 30 min.

Comensales 4

Calorías 221 kcal / ración Categorías Pescados y mariscos Ingredientes 1 cola de rape

Gambas frescas

½ cebolla morada

½ pimiento rojo

½ pimiento verde

½ pimiento amarillo

3 dientes de ajo

Perejil fresco

Sal

Aceite de Oliva Virgen Extra

Preparación A continuación los pasos para la elaboración de la receta

1 Preparar los ingredientes

Retirar la espina de la cola de rape y hacer dados con los lomos. Pelamos las gambas y les retiramos el intestino. Cortamos en cuadrados la cebolla y los pimientos. Para el tamaño de las verduras, tener en cuenta el tamaño de los dados de rape. Picamos el ajo y el perejil muy fino y lo mezclamos en un bol con un buen chorro de aceite de oliva Virgen Extra y un toque de cayena molida.

2 Montar las brochetas

En unos palos de brocheta, pinchamos los ingredientes intercalandolos al gusto de cada uno. Salamos y llevamos a la plancha.

3 Cocinar las brochetas

En una plancha caliente con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, colocamos las brochetas y las pintamos con el aliño de ajo y perejil. Las vamos girando y pintando por todas sus caras. Cuando estén doradas las sacamos en una fuente y añadimos más aliño por encima si queremos.

