La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda» El cocinero reveló su faceta más personal como padre y cocinero de sus hijas en su visita a El Hormiguero

J.M. Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:04 Comenta Compartir

En su visita este jueves a El Hormiguero, el chef Dabiz Muñoz se mostró más abierto que nunca para hablar no solo de gastronomía sino también de su faceta como padre y cocinero de sus dos hijas en casa. Una parte de su vida sobre la que no se suele prodigar pero que dejó encantado a Pablo Motos y la audiencia, al revelar algunos de los secretos que ocurren en los fogones de su hogar lejos de los focos y que tienen a una receta tradicional vasca como protagonista.

Y es que como desveló el propio cocinero, las kokotxas al pilipil es uno de los platos que más le fascina en el mundo, tanto que no duda en cocinárselas de manera habitual a sus hijas, desde que eran bien pequeñas.

«Yo buscaba cosas muy suaves, que fueran fáciles de tragar y por eso recurría mucho a las kokotxas, que son como la seda», explicó sobre uno de los platos favoritos de su hija Laia, de tan solo dos años y que es una amante de esta manera de comer pescado.

Aunque las kokotxas son su debilidad, Dabiz Muñoz explicó que a sus hijas «les cocina de todo» y que ya les ha llegado a preparar desde carrilleras a baja temperatura hasta versiones adaptadas de hamburguesas de gambas rojas.

Una divertida conversación durante su visita al programa de Atresmedia en el que el cocinero presentó su nuevo proyecto literario en forma de cómic y en el que tuvo tiempo para un cruce de reproches, cuando criticó abiertamente los hábitos alimentarios de Pablo Motos, asegurándole que no se cuidaba lo suficiente, algo que el presentador negó con humor.