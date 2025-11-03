«Queremos que conozcan la calidad y la sostenibilidad de los productos de Andalucía»

Mikel Encinas Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:29 Compartir

La Junta de Andalucía vuelve por séptima vez consecutiva a San Sebastian Gastronomika-Euskadi Basque Country, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos Kursaal, del 6 al 8 de octubre. En esta ocasión, además de participar con un estand institucional, la comunidad autónoma acude, en compañía de la marca de calidad agroalimentaria andaluza Gusto del Sur, como patrocinadora oficial del evento que reúne a profesionales de los sectores de la hostelería y la agroalimentación del mundo. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destaca-do la apuesta decidida de Andalucía por esta feria que, según él, «realza la importancia de la materia prima de calidad para elaborar productos gastronómicos con altos estándares y máximo sabor, para el disfrute de los comensales».

¿Qué motiva a Andalucía a participar en San Sebastian Gastronomika?

Al tratarse de un congreso gastronómico internacional de referencia, este encuentro es estratégico para Andalucía porque ayuda a la internacionalización de los productos agroalimentarios y pesqueros andaluces, y a trabajar aunadamente con otros sectores económicos para crear nuevos acuerdos comerciales que se traduzcan en creación de empleo de calidad y generación de riqueza para la región.

¿Por qué es importante que los productos andaluces tengan visibilidad en este evento?

Sabemos que a Gastronomika asisten importadores, responsables de compras y profesionales de la gastronomía, estos son nuestros principales aliados para concertar negocios. Queremos que conozcan la calidad y la sostenibilidad de los productos agroalimentarios y pesqueros de Andalucía y se decidan a importarlos a sus países y los asocien con la alta cocina.

¿Cómo se posicionan los productos andaluces en el País Vasco y en el norte de España?

En los últimos tres años, hemos realizado promociones en el punto de venta en las tiendas de Super Amara para promover los productos andaluces de calidad entre los consumidores vascos que son amantes de las viandas del sur, contando con la participación de, aproximadamente, cuarenta empresas y un surtido de entre 100 y 135 referencias con lo mejor de los aceites, ibéricos, encurtidos, bodegas y otros productos. Además, hemos desarrollado 'showcookings' dirigidos a medios de comunicación e 'influencers' de San Sebastián y del resto del País Vasco, para dar mayor visibilidad a los alimentos de Andalucía, en los que han participado reconocidos chefs andaluces.

El contexto arancelario con Estados Unidos ha obligado a muchos sectores a abrirse a nuevos mercados, ¿cuáles son las regiones de interés para Andalucía?

Europa sigue siendo el primer destino de exportación de los productos agro-alimentarios andaluces; así que nos orientaremos a nuestros principales receptores: Alemania (17 %), Italia (14 %), Francia (12 %), Reino Unido (10 %) y Países Bajos (9 %). En el caso del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), apostaremos por mercados en crecimiento como Asia y Sudamérica. Además de esto, queremos fortalecer la presencia de nuestros productos en el ámbito nacional y, por eso, miramos hacia el norte de España por ser un referente en la industria gastronómica.

¿A qué productos andaluces se les dará mayor impulso en el objetivo de inter-nacionalización y de apertura a nuevos mercados? ¿Por qué?

Sin duda, continuaremos impulsando el AOVE, que es nuestro principal producto agroalimentario de exportación (15 % del total) con ventas que, en 2024, se situaron en 4.250 millones de euros; pero también promoveremos la comercialización de los tomates, los pimientos, los pepinos, los calabacines y las fresas frescas, que en ese orden son los pro-ductos más exportados.