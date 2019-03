Los Premios Talento Gastro 2019

Mario López, de Fagor Industrial, con David Arellano.

David Arellano (eMe Be Garrote) | Mejor Cocinero «Gracias a Martín Berasategui, que es un padre para mí»

«Gracias a todo el gremio de la hostelería, que es tan bonito, y a todo el equipo de eMe Be Garrote, que es una familia. Este premio es suyo. Muchísimas gracias a Martín Berasategui, que me acogió en su casa cuando era un crío y me sigue enseñando todo, porque es como un padre para mí. Estamos en un proyecto que nos ha marcado y que nos adentra en sus orígenes. Ha sido un gran año, pero toca seguir trabajando para que eMe Be sea la casa de todos».

Iñigo Vallejo, de Bodegas Monjardín, y Ciro Carro.

Ciro Carro (Akelarre) Mejor Sommelier «Es una obra de teatro; si no venís, esto no funciona»

«Es un premio para todos los sommeliers y la gente de sala, porque somos un engranaje de muchas piezas; todos formamos un reloj muy fino y delicado. Este premio no es el futuro; el futuro es seguir día a día y vivir el presente, disfrutar con lo que hacemos. Pero todo es gracias a vosotros, porque esto es como una obra de teatro y si vosotros no venís, esto no funciona. No debemos mirarnos a nosotros mismos, sino más allá, a nuestros compañeros, para aprender».

Joxe Mari Aizega, de BCC, con Naroa Villagrán.

Naroa Villagrán (Asador San Martín) | Mejor Atención en Sala «Lo disfrutamos con energía porque somos gente joven»

«Siempre es un placer recibir un premio por hacer lo que te gusta. Se lo quiero dedicar a mi equipo, porque sin ellos esto no sería posible; a mi marido, que también es parte del asador y del equipo de sala; así como a Talento Gastro, por hacerlo posible. Los aitas hace siete años nos dieron el relevo y para ellos ha sido sencillo, porque decidieron jubilarse y nosotros decidimos también disfrutarlo con mucha energía porque somos gente joven».

Fernando Barral, de Cafés Baqué, con Pili Carbonell.

Pili Carbonell (Malkorra) | Mejor Repostero «Han sido dos años de ilusión, tesón y esfuerzo»

«Muchas gracias a todos por elegirme; a la familia de Malkorra, porque somos jóvenes y primerizos; y a mi marido, que siempre me aguanta y porque con él estoy en cocina eligiendo el producto. Malkorra es un proyecto que nació hace dos años en Oiartzun; somos un sitio joven formado por dos familias con nuestros hijos. Es ilusión, tesón y esfuerzo. Llevo 10 años en Donostia, casi siempre en pastelería, y estoy muy satisfecha de lo aprendido».

El diputado general, Markel Olano, con Xabier Ruiz.

Xabier Ruiz Otxoteko (Casa Nicolás) | Mejor Parrillero «Empezó con el aitona y somos fieles a su tradición»

«Estoy agradecido a quienes me han votado, pero seguiré siendo como soy. Gracias a mi equipo, que es mi familia. Todo comenzó en 1953 con mi aitona, quien dio nombre al restaurante, y seguimos fieles a su tradición y también a la de los carniceros de Tolosa, como los Goya. El mundo de la parrilla y la carne son muy importantes en Tolosa; así lo he mamado desde siempre. Nos lo tomamos muy en serio y es nuestra vida; si no tenemos producto de nivel, no abrimos».

Jon Eizagirre, de Exclusivas Mardu Gourmet, y Alcalde.

Asier Alcalde (Laia Erretegia) | Mejor Tratamiento Producto «Intentamos mimar al cliente buscando el mejor producto»

«Gracias a toda la gente que hace posible estos premios, porque me hace mucha ilusión recibirlo. Gracias también a Jon, porque me dice muchas veces que sin producto no hay cocina, y a todo el equipo de Laia Erretegia. Somos gente a la que nos gusta nuestro oficio y que intentamos mimar al cliente buscando el mejor producto con el menor tratamiento posible. No nos liamos mucho; nuestra cocina es producto, producto y producto».

Manu Narváez, de Donostia Turismo, y Romina Ríos.

Romina Ríos (Lavie Gastrobar) | Mejor Coctelero «En Lasarte-Oria cada vez se piden más cócteles»

«Quería dar las gracias a todo el equipo, a Lorena y Javi; sin ellos no sería posible. También quiero dar las gracias a una persona que está muy lejos, pero que está a todas horas conmigo, y también a mi familia. Hacemos cocina de autor y fusión y en los tres años y medio que llevamos, la gente sale muy contenta. Trabajamos duro y metemos muchas horas. Mi especialidad es la coctelería clásica, sobre todo gin tónics, pero la gente cada vez pide más cócteles».

Lore Azpitarte, de Keler, con Rivero y Rico.

Javi Rivero y Gorka Rico (Ama Tolosa) | Mejor Barra de Pintxos «Solo ponemos algo que nos parezca que está muy bueno»

«No llevamos ni un año y recibir este premio da fuerza y más ganas de seguir haciendo las cosas bien. La acogida ha sido muy buena y el apoyo del entorno ha sido brutal. Tenemos un equipo maravilloso, en sala y barra; este premio es para todos ellos y también para Tolosa. Nos hemos autoimpuesto una regla y es que, si algo no está muy bueno, no lo ponemos; y si el producto no está en su mejor momento, no lo compramos. Nos autoexigimos de esa forma».

Joxe Murua, de LABORAL Kutxa, junto a Iñaki Azkue.

Iñaki Azkue (El Vaskito) | Talento Emprendedor «Es un bar con alma; la gente que viene disfruta un montón»

«Estamos haciendo un bar con alma y en el que la gente que viene disfruta un montón. Mi ama ahora ha empezado a trabajar conmigo para echarnos una mano y eso me emociona. Salí de BCC hace año y medio y todo va muy rápido, pero me di cuenta de que esto funcionaba cuando cuatro personas me felicitaron después de comerse un lenguado de dos kilos. En el primer año es lo más importante es hacer un equipo bueno y lo hemos conseguido».