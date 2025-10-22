Una propuesta única en el mundo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:43 Compartir

Gipuzkoa puede presumir de la gastronomía en todas sus vertientes, pero son los pintxos el formato que convierte nuestra cocina en singular. Propuestas de bocado que llenan las barras de color, sabor y buen producto.

El mejor producto, preparado al momento Itxaropena

Este histórico restaurante se mantiene fi el a la cocina de producto y de temporada. Sus pintxos calientes hechos al momento son de lo más destacado de la Parte Vieja y sobresalen en una oferta que también incluye elaboraciones frías que sorprenderán. Llama la atención su croqueta de garbanzos con carne, que ofrece un sabor único con una masa de garbanzos con verduras a la que le añaden carne picada con especias y que está terminada con una deliciosa salsa de queso cheddar. Déjate sorprender.

Embeltrán, 16 - Donostia-San Sebastián 943 43 62 10

Una barra única con más de 40 años de historia Ganbara

Traspasar la puerta del Ganbara es adentrarse en un mundo lleno de sabores y buena cocina. Su barra es una de las más demandadas de la Parte Vieja, con algunas de las propuestas con más tradición de la capital guipuzcoana. Su experiencia para ejecutar con maestría el buen producto con el que trabajan ha hecho de este estable-cimiento uno de los imprescindibles para todos aquellos que quieran adentrarse en la cocina en miniatura, la tradición vasca y el buen producto de temporada.

San Jerónimo, 21 - Donostia-San Sebastián 943 42 25 75 www.ganbarajatetxea.com

Servicio ágil y agradable para defender la tradición Bodega Donostiarra

En la Bodega Donostiarra, que cuenta con dos locales enfrentados a un lado y otro de la misma calle del barrio de Gros, apuestan por ofrecer a sus clientes un servicio muy especial, apostan-do por cuidar a los consumidores, dándoles un servicio ágil y agradable, con elaboraciones creadas a partir de productos locales. La pervivencia de la tradición radica en sus clientes guipuzcoanos, que siguen siendo la base del éxito del establecimiento. En su cocina preparan al momento una gran variedad de pintxos tradicionales, tanto fríos como calientes. Una amplia oferta en la cabe destacar dos clásicos como el Indurain y el Completo.

Peña y Goñi, 13 y 16 - Donostia-San Sebastián 943 01 13 80 www.bodegadonostiarra.com

La versión moderna del huevo Benedicto Bar Rafael

Imagina la versión moderna del huevo Benedicto: un pintxo de pan de patata tierno, cubierto con una fi na loncha de paleta de jamón; sobre este, un huevo 'poché' perfectamente cocido en salmuera y vinagre; y, para culminar la elaboración, una suave salsa holandesa que lo cubre todo, decorado con un toque crujiente de cebolla frita y rúcula fresca o germinados.

San Pedro, 10 - Hondarribia 660 061 666 www.restauranterafael.com

Del mercado al corazón del casco antiguo de Hondarribia Gastroteka Danontzat

Gastroteka Danontzat deleita con su cocina en miniatura en pleno corazón del casco antiguo de Hondarribia. Su selección de pintxos es el resultado de una cuidada selección de producto de mercado, de cercanía, que es mimado como merece en la cocina para deslumbrar en la barra y que el cliente disfrute de un bocado que no le dejará indiferente.

Denda, 6 - Hondarribia 943 64 65 97 www.gastrotekadanontzat.com

Nuevas incorporaciones para completar una carta que mira a la tradición Gorriti

La carta del Gorriti sigue asentada en la cocina clásica, con pintxos como la tortilla francesa con jamón que se ha convertido en el emblema del Bar Gorriti, al igual que su tortilla de bacalao. Sus minibocadillos de tortilla y de otros muchos sabores son muy demandados, como sus diferentes opciones de encurtidos y su pintxo de boquerón a las finas hierbas, mermelada de frambuesa y nuez. Pero no hay que olvidar que suman nuevas incorporaciones como el txampi Gorriti (con ajilimojili y tacos de jamón por encima) o el revuelto de txampis.

San Juan, 3 - Donostia-San Sebastián 943 42 83 53 www.bargorriti.com

Canutillo de queso con antxoa, de premio La Viña

La Viña lleva años ofreciendo el mejor producto, con una atención inmejorable y unos precios competitivos. En la Parte Vieja, su barra está siempre repleta de pintxos extraordinarios, como el revuelto de hongos o el afamado canutillo de queso con antxoa, ganador del concurso de pintxos de 1999. Mientras tanto, en su comedor ofrece los pescados del día, una exquisita txuleta de vaca y su conocida tarta de queso. Cierra los lunes.

31 de Agosto, 3 - Donostia-San Sebastián 943 42 74 95 www.lavinarestaurante.com

El recetario de siempre sin renunciar a la cocina de vanguardia Muxumartin

MuxuMartin es un universo de textura y sabores que conforman una carta que puede degustarse tanto en un servicio más formal de restaurante, como en un ambiente más distendido en su zona de bar. Comprende una amplia y excelente oferta de pintxos fríos y calientes, hechos al momento, habiendo sido reconocido tanto a nivel nacional, con el subcampeonato del Campeonato de Pintxos y Tapas de Madrid Fusión; como con el primer puesto en el Campeonato de Pintxos de Gipuzkoa.

Portu, 17 - Donostia-San Sebastián 943 06 31 78 muxumartin.com

Un picante que es historia de Irun Gaztelumendi

Los picantes del Gaztelumás de 71.000 vendidos en 2024- forman parte de la historia gastronómica de Irun. Este establecimiento, que lleva haciendo disfrutar a los irundarras desde hace más de 80 años, es el pionero de los picantes de carne y queso, que con una receta traspasada de generación en generación los convierte en únicos e inconfundibles. Obviamente, es uno de los secretos mejor guardados, pero bajo su envoltorio de tempura se esconde uno de los sabores más auténticos de la localidad irundarra. Todo el mundo en Irun conoce los picantes del Gaztelu.

Plaza San Juan Arria, 3 - Irun 943 73 05 08

Mucho más que un excelente foie a la plancha Bar Sport

La tradición y el saber hacer se unen en el Bar Sport para ofrecer una amplia carta de pintxos fríos y calientes. El foie a la plancha es uno de los más demandados en una cocina viva de la que salen carrilleras de ternera, minihamburguesas de txuleta, crepes de txangurro, txipirones rellenos de txangurro o manitas de cerdo con hongos. Pero si hay algo que marca la diferencia en este establecimiento de la Parte Vieja es una barra repleta de diversas elaboraciones (txampis con jamón, tortillas...). Todo esto, unido a sus raciones y bocadillos, compone una propuesta gastronómica completa y variada que lo han convertido en uno de los clásicos de la ciudad. La guinda es una atención amable y simpática que es valorada por todos sus clientes.

Fermín Calbetón, 10 - Donostia-San Sebastián 943 42 68 88

Una tortilla que es el escaparate perfecto de una gran cocina casera Campus

Un cuarto de siglo lleva el Campus ofreciendo una tortilla que es referencia en la ciudad. Tal es su éxito que diariamente se venden más de 100 entre los tres establecimientos, ubicados en Ondarreta, Amara y Aiete. Son muchos los que se acercan a probarla, pero también existe la posibilidad de llevártelas para hacer de un evento una experiencia inolvidable. Su cuidadosa elaboración y la materia prima, algunos de sus secretos. Es la estrella de una propuesta gastronómica más amplia que brilla gracias a su apuesta por la cocina casera y de calidad.

Avda. Isabel II, 15 / P.º de Ondarreta, 15 / P.º Bera Bera, 87 - Donostia-San Sebastián 943 00 04 19 / 943 12 87 99 / 943 06 33 34 / 943 06 33 35 www.barcampus.es

Propuestas tradicionales convertidas en verdaderos iconos Tambo

Con la idea de mantener los pintxos más emblemáticos de este tradicional establecimiento, la familia Martínez Ortuzar propone una amplia variedad de raciones elaboradas con productos de temporada, así como extender su oferta también a la terraza ubicada en la plaza de la Constitución. Un lugar perfecto en el que disfrutar tanto con clásicos de la cocina tradicional vasca como con propuestas más desenfadadas, entre las que destacan las pipas o los txampis.

Pescadería, 2 - Donostia-San Sebastián 943 42 35 07 www.tambo.eus