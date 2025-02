Los pintxos según Marti Buckley: la periodista de Alabama que eligió Donostia para vivir

Mitxel Ezquiaga San Sebastián Viernes, 21 de febrero 2025, 09:02 Comenta Compartir

Es una dama de los fogones y las letras que nació en Birmingham, Alabama, pero eligió ser donostiarra en 2010. Y aquí sigue. Marti Buckley es todo un personaje ya en la gastronomía vasca: publica en grandes medios británicos y estadounidenses y es cronista de cuanto ocurre en la cocina y los hoteles del País Vasco y de toda España. Escribió su gran libro sobre la cocina vasca (que fue todo un éxito en su país y acabó editándose también en castellano) y hace unos meses publicó, también en inglés, un nuevo volumen, 'Todo sobre los pintxos', otra vez con estupenda acogida en Estados Unidos: enlazó una cadena de presentaciones que parecía la gira de los Rolling. Ese libro sale ahora en castellano, por todo lo alto, de la mano de Planeta.

La editorial lo presenta como «el libro más moderno y actual sobre los pintxos vascos». Lo cierto es que se trata de una completa mirada al mundo del pintxo desde dentro y desde dentro a la vez, porque Marti lleva al mismo tiempo «las gafas de cerca» (la donostiarra que ya es) y las de lejos (algo de guiri le queda). Cuenta la historia de las banderillas e incluso da instrucciones «para comerse un pintxo igual que un auténtico vasco». ¿Cómo? «No hay que ser tímido, come de pie», dice, y añade un discutible «cuando termines, tira la servilleta al suelo». Pero a la vez muestra muchos de los pintxos clásicos de los diferentes territorios vascos con especial atención a Gipuzkoa. Recoge desde el Indurain de la Bodega Donostiarra a las antxoas con paté de aceitunas del Txepetxa, pero son casi un centenar.

Caigo en el tópico periodístico y pregunto a Marti cuál es su pintxo favorito. «¡Todo el mundo me hace esa pregunta y es la más difícil de todas!», me responde con su sempiterna sonrisa. «Obviamente no podría vivir sin la tortilla ni la ensaladilla rusa. Sin embargo, si se trata de un pintxo más concreto, sería quizás La Delicia de La Espiga de Donostia. Me parece el pintxo perfecto, simple, pero delicado. Anchoa, huevo duro, mayonesa, pan recién cortado... más un toque de vinagre con la vinagreta de cebolla y las gotas de Perrins que le dan el último toque. ¡Es un pintxo del que nunca me canso!».

Portada del libro 'Todo sobre los pintxos' de Marti Buckley.

Cuenta Buckley que la acogida al libro en Estados Unidos «fue estupenda, porque los pintxos es lo que más atrae del País Vasco a los americanos a primera vista. He intentado llevar a mi país el 'mundo del pintxo' con respeto y dando el protagonismo a los bares que se merecen».

Marti Buckley sigue feliz, afincada en Donostia con sus dos hijos, preparando ya el próximo libro «aunque con los libros pasa lo mismo que con los hijos: siempre se necesita un pequeño descanso después de parir uno para olvidarse de lo duro que era». Continúa también con sus proyectos audiovisuales, como 'Rioja Paired', «el documental que hice el año pasado con un productor americano que tuvo más de 5 millones de vistas, y los programas de Netflix de Phil Rosenthal y Eva Longoria que saldrán este año». A Longoria la llevó al Vallés y la asomó al universo gilda...

Dice el cocinero René Redzepi en el prólogo que «comer pintxos en un bar de San Sebastián es una de las experiencias gastronómicas que hay que vivir una vez en la vida», y lo corroboran también en otro texto Juan Mari y Elena Arzak. Lo resume la propia Marti: «Los pintxos son el alma de mi ciudad adoptiva, unen a la gente, sirven de materia prima para las leyendas urbanas y son una fuente de orgullo para los donostiarras».