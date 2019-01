'Pintxos, un proyecto que reúne los 99 mejores pintxos de Donostia Presentación de 'Pintxos' / LOBO ALTUNA La lista ha sido seleccionada por once chefs guipuzcoanos con estrellas Michelin SARA ECHEVARRIA Martes, 15 enero 2019, 16:40

La lista de los 99 mejores pintxos de Donostia, seleccionados por once cocineros guipuzcoanos con estrellas Michelin, se ha presentado este martes por la mañana de la mano de la agencia Dimensión.

'Pintxos' es el nombre del proyecto y según ha explicado Guille Viglione, presidente de Dimensión. «No es un ranking, es una lista de los mejores pintxos», ha explicado. Con esta iniciativa se pretende premiar la calidad de los bares «que se esmeran en crear estas joyas gastronómicas con productos de la calidad más alta».

De la amplia oferta que existe en la ciudad, se realizó una selección de los más representativos mediante herramientas de 'data mining'. Además, se visitaron innumerables establecimientos repartidos por los diferentes barrios para completar el resultado y «que no faltara ninguno». Y finalmente, se compartió la clasificación con los 11 cocineros con estrellas Michelin como: Juan Mari y Elena Arzak, del restaurante Arzak; Pedro Subijana, del Akelarre; Martín Berasategui, del Martín Berasategui; Andoni Luis Aduriz, del Mugaritz; Hilario Arbelaitz, del Zuberoa; Gorka Txapartegi, del Alameda; Rubén Trincado, del Mirador de Ulia; Aitor Arregi, del Elkano; Paulo Airaudo, del Amelia, y Dani López, del Kokotxa.

Los chefs de Gipuzkoa realizaron la votación de sus pintxos preferidos de forma anónima y entre ellos no saben quién votó a cuáles. Durante esta selección también tuvieron la opción de añadir nuevas propuestas a la lista.

'Pintxos – The Starred List – The 99 Best', es una lista que se actualizará anualmente. Inicialmente, la han presentado a través de una app que ya está disponible de manera gratuita tanto en Play Store (Android) como en App Store (iOS), en página web, y prevén que a lo largo de los dos meses siguientes se publique la versión en papel, que estará disponible en los quioscos.

Lobo Altuna

Funciones de la App

Desde la aplicación, los usuarios pueden conocer todos los pintxos, así como los bares que los ofrecen. Además, también pueden valorar los pintxos y proponer otros que puedan entrar en futuras ediciones de la lista. Las propuestas de los usuarios serán valoradas por el jurado de chefs y, así, entre todos, conformarán la lista de los próximos años. Los votos también se tendrán en cuenta de cara a destacar el pintxo más valorado por los usuarios.

Entre todas las funciones de la App, se encuentra la de filtrar los pintxos por carne, pescado o vegetales. 'Pintxo' también propone rutas a sus usuarios, informando a su vez de qué establecimientos están cerca y se encuentran abiertos en esos momentos.