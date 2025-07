¿Dónde pedir comida 'take away' o para llevar en Donostia? Son muchas y muy variadas las opciones de 'take away' disponibles en la capital guipuzcoana, por lo que si buscas comida de calidad para llevar, aquí tienes una selección de establecimientos con los que acertarás seguro

Comer o cenar fuera de casa es siempre un plan apetecible que no implica, necesariamente, ni meterse en un restaurante o bar cerrado, ni tener que preparar la comida en casa. Porque son muchos los establecimientos que ofrecen comida deliciosa y de calidad lista para llevar y disfrutar allí donde quieras: en la playa o la piscina, en el monte, en un parque o incluso en una sociedad o casa.

Hay muchas opciones de 'take away' en Donostia-San Sebastián, con propuestas gastronómicas muy diversas que se adaptan a todos los gustos. He aquí una selección de los mejores lugares para pedir comida para llevar en la capital guipuzcoana.

Bodega Donostiarra Propuesta de categoría a un paso de la playa

Bodega Donostiarra Dirección Peña y Goñi, 13 - Donostia-San Sebastián

Teléfono recoger 620 735 389

Web www.bodegadonostiarra.com

Comer en su terraza en un placer y hacerlo en el interior de su establecimiento también (ahora también en su nuevo espacio en Peña y Goñi, 16; más íntimo, pero igual de agradable). Pero disfrutar de la cuidada gastronomía que propone Bodega Donostiarra no está sujeto a lograr una mesa en su demandado local, sino que buena parte de su carta está disponible tanto para recoger como para recibirla en tu domicilio (a través de Glovo).

A tan solo dos minutos de la playa de La Zurriola, en un barrio con tanta vida como Gros, son muchos los vecinos y visitantes que apuestan por recoger algunos de los platos más solicitados de la Bodega Donostiarra para comerlos, por ejemplo, en el arenal de la capital guipuzcoana. La clave del éxito de este servicio sigue estando en la calidad de la materia prima. En este establecimiento hostelero de San Sebastián no escatiman a la hora de elegir el mejor de los productos y eso se refleja en el sabor de cada una de las elaboraciones.

Las propuestas son variadas y van desde esos pintxos que son parte de la historia de la ciudad, a platos a la brasa que pueden servir para un picoteo entre amigos. La ensaladilla rusa, el jamón, el pastel de pescado o el mítico Mini son algunas opciones que pueden servir para abrir el apetito.

Pero no es menos cierto que hay raciones que son ya un clásico y que los clientes tienen subrayadas en rojo. Ahí destaca, por ejemplo, la carne con tomate o esa tortilla de patatas de la que tanto se habla (para bien) en la ciudad. O esos callos y morros para chuparse los dedos y untar hasta que el pan aguante.

Una ensalada al sol

De cara a verano, también es importante recordar que la Bodega Donostiarra cuenta con unas ensaladas que encajan a la perfección con este concepto 'take away'. Desde la ensalada mixta a la de tomate, pasando por su consagrada ensaladilla rusa, perfecta para compartir entre amigos en una comida en casa o en sociedad.

Y si lo que quieres es llegar a casa y sentarte a comer, sin tener que estar pendiente de cocinar, no te preocupes. Las brasas de la Bodega Donostiarra están encendidas para ti. Platos como el bacalao con piperrada o la brocheta de carrillera ibérica son dos buenas opciones para ello. Incluso puedes acompañar estas elaboraciones con uno de los vinos de su bodega.

Da igual el lugar en el que disfrutar de su cocina, lo importante es hacerlo. Las propuestas de la Bodega Donostiarra son tan completas que triunfarás con ellas en la playa, en el monte o en casa.

L'Vecchia Pizzas con carácter, siempre cerca de ti

L'Vecchia En Amara Avda. Carlos I, 30 | 943 24 72 18



Web www.lvecchia.com

Instagram @lvecchia_ss

Auténticas e inconfundibles, las pizzas de L'Vecchia nacieron hace una década ya pensadas para consumir donde y cuando quieras. Dos amigos emprendieron esta pizzería 'take away y delivery' con el deseo de ofrecer algo diferente y diferencial a la ciudad.

Misión cumplida, sin duda. Porque L'Vecchia se ha convertido en uno de los establecimientos de referencia para quienes buscan disfrutar de pizzas de calidad, con una artesanía y una materia prima local y excepcional que, junto al cariño y al mimo, son parte ineludible a lo largo de todo el proceso de elaboración: desde la masa hasta el horneado y el empaquetado.

A domicilio o para recoger, L'Vecchia tiene el compromiso de lograr el mejor resultado, desde la recepción del pedido hasta la entrega de sus pizzas allá en el lugar que decidas. Es la base de una fórmula de éxito que implica a todo su equipo, desde el de cocina, hasta el de repartidores, que realiza las entregas siempre con la garantía de recibir una pizza a tiempo y recién hecha. El servicio siempre atento, amable y puntual es seña de identidad inconfundible de esta pizzería.

Completa tu menú

El resultado de toda esta pasión y esfuerzo son pizzas caracterizadas por mantener un sabor auténtico en cualquiera de sus variedades, formatos y establecimientos de venta. Porque cabe destacar que las pizzas de L'Vecchia pueden encontrarse más allá de las fronteras de su local de Amara, comercializándose envasadas al vacío en diversos supermercados SUPER AMARA y BM de Donostia. Además, su expansión ha dado un paso más en 2025 con la venta de sus pizzas en los BM de Bilbao.

El disfrute está asegurado con cada una de la treintena de pizzas que trabaja L'Vecchia, pero no dudes en redondear tu menú con cualquiera de sus suculentos postres caseros. Tartas de queso, de Oreo o de Nutella, coulant de chocolate, tiramisú, helados artesanos… cualquier opción es buena para darle el mejor colofón posible a tu comida o cena. Y si necesitas bebida, también disponen de un amplio abanico de opciones y variedades con y sin alcohol.

Next Bite Empanadas artesanales con mucho sabor y sentido

Next Bite Dirección Alameda del Boulevard, 27 – Donostia-San Sebastián

Teléfono 943 29 24 29

Instagram @nextbite.es

Web www.nextbite.es

'We love empanadas' es el 'claim' de Next Bite y toda una declaración de intenciones de lo que pretende ser este nuevo proyecto emprendido por tres idealistas apasionados por las empanadas: un espacio gastronómico para poner en valor este bocado, ofreciendo empanadas que cuentan historias, defienden tradiciones y apuestan por un futuro más sabroso y saludable.

Con una ubicación inmejorable, en pleno Boulevard donostiarra, Next Bite dispone de una amplia variedad de empanadas que conjuga tradición e innovación, con una elaboración que respeta la esencia y los sabores de siempre de esta receta, pero con ese toque de evolución en texturas y combinaciones que consiguen a través de ingredientes locales y de primera calidad.

Estas se preparan artesanalmente en su obrador, ubicado en Igara. Allí es donde hacen magia y crean estas empanadas que hacen las delicias de todo aquel que las prueba; donde preparan estos bocados, no solo a través de la masa y el relleno, sino también con un sentido añadido que busca cumplir unos estándares nutricionales equilibrados y saludables sin renunciar a ese buen gusto que te hace la boca agua.

¡Elige tu sabor y disfrútalas donde quieras!

No hay barreras para disfrutar de Next Bite, ya sea a través del 'delivery', disponible mediante plataformas como Glovo y Just Eat, o en formato 'take away' visitando su espacio. Allí podremos comprobar que, detrás de unas empanadas deliciosas, hay un equipo humano de primer nivel con ganas de ofrecer una atención tan exquisita como lo es su propuesta gastronómica.

Las empanadas están disponibles en ocho sabores diferentes, con variedades clásicas como la de carne o jamón y queso (que lleva un sorprendente puré de patata y bechamel); pero también otras más gourmet como la de pepperoni, preparada con tomate fresco, mozzarella y albahaca; la de chorizo a la sidra; o la de espinaca y roquefort y nueces, creando una textura y combinación de sabores que cautiva. También disponen de bebida y, cómo no, postre. ¡No olvides añadir a tu pedido sus deliciosos alfajores caseros!

La Cueva del Pollo Más de 30 años marcando la diferencia

La Cueva del Pollo Dirección Euskal Herria, 2 (esquina Aldamar) – Donostia-San Sebastián

Teléfono 943 43 17 22

Web www.lacuevadelpollo.com

Que el nombre de tu establecimiento quede en la memoria de los vecinos es harto complicado. Requiere de tiempo, de mucho trabajo, de ofrecer una buena materia prima y de un trato personalizado y cuidado a sus clientes. Pues bien, La Cueva del Pollo puede presumir de ser uno de esos referentes que cualquier donostiarra tiene en mente, uno de esos nombres que siempre salen a la palestra cuando surge una comida o cena entre amigos. En este caso, en el sector de los pollos asados.

Y es lógico porque lo que se ofrece en el interior de este establecimiento es digno de ser llevado a la mesa. Son muchos los secretos culinarios que han llevado a este restaurante a mantenerse en lo más alto durante más de 30 años (abrió sus puertas en 1992). Uno de ellos es la calidad del pollo, seleccionado de forma cuidadosa porque representa el centro de cualquier pedido. Pero también su salsa, que es uno de los elementos que les diferencia.

¿Cómo se elabora el pollo? Es mucho más que pincharlo con la espada y dejar que se dore. Hay un tratamiento, un continuo untamiento con la salsa para que empape bien. Además, en La Cueva del Pollo utilizan alcohol para quemar la grasa, lo que da como resultado un producto mucho más sano. Todo ello sin que pierda un ápice de sabor.

¿Lo quieres en casa?

Una de las ventajas que ofrece La Cueva del Pollo es que trabaja de forma autónoma, con sus propios repartidores, en una experiencia que lleva muchos años de trayectoria. Eso les permite tener un contacto mucho más cercano con los clientes, saber qué necesitan en cada momento. Son los vecinos de Donostia los que pueden acceder a este servicio, ya que La Cueva del Pollo realiza el reparto por toda la capital guipuzcoana.