«Nunca se han comido en el Via Fora arroces tan ricos como los de ahora» En plena desembocadura del río Urumea, el restaurante donostiarra celebra su 20 aniversario consolidado como punto de referencia para donostiarras que buscan sentir la cocina mediterránea y catalana en su plenitud

Ander Echebarria es el responsable de haber convertido Via Fora en un punto de encuentro para los amantes de la paella.

Arkaitz del Amo Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:00

El Via Fora es gastronomía y cultura. Arroces y fideuás. La mano de Ander Echebarria en la cocina y el criterio de Luis Díaz en la gestión. Son los dos responsables de que este restaurante donostiarra haya alcanzado en 2025 sus 20 años de vida. Tiempo en el que ha habido de todo: desde una socia convertida hoy en día en directora general de Turismo de Catalunya (Cristina Lagé) a exitazos como el de una terraza que respira calma junto al río. Muchos momentos que Ander, responsable del área gastronómica, recuerda para hacer balance de todos estos años.

Parece que fue ayer, pero son ya 20 años en el Via Fora, convertido en una parada habitual para los donostiarras y los visitantes.

Nacimos con un modelo que combinaba la gastronomía y la cultura, que ha sido un pilar fundamental a lo largo de estos años. Aquí se han dado charlas, se han ofrecido cursos de catalán, hay exposiciones... todo ello sin olvidarnos de que la cocina era lo fundamental.

¿Cómo se consigue tener un establecimiento abierto durante tantos años?

Han sido varias las causas que nos han traído hasta aquí. Para mí ha sido fundamental el equipo que hemos formado. Nuestros trabajadores llevan una media de 10-13 años junto con nosotros y eso da credibilidad al restaurante. También ayuda a que el cliente se sienta como en casa, cómodo, porque además el personal conoce sus gustos, dónde prefiere sentarse o cuál es su plato favorito. Otro de los aciertos ha sido ofrecer una calidad alta a un precio asequible, algo que no es sencillo en una ciudad como San Sebastián y que quienes se acercan a conocernos agradecen, sin olvidar que uno puede gastar más si quiere en, por ejemplo, una botella de champán.

ADN catalán «Somos pioneros en las calçotadas; las preparamos en temporada en la terraza»

Han conseguido triunfar porque todo el mundo les relaciona con los arroces.

Es verdad, se ha convertido en nuestra seña de identidad. Antes de arrancar, en 2005, me fui a San Carlo de la Rápita y estuve dos meses aprendiendo cómo preparaban paellas. Es una zona de Cataluña que está especializada en esta elaboración y me resultó muy interesante para conocer las técnicas y la manera de cocinar arroces a gran escala.

Pues sí que aprendió aquellas semanas...

No ha sido tan sencillo como puede parecer, pero la realidad es que gracias al perfeccionamiento de estos años, podemos decir que nunca se han comido arroces tan ricos como los de ahora. Hemos variado la manera de preparar el fumé, el tamaño de las paellas... y eso ha hecho que seamos capaces de ofrecer una buena calidad a gran escala.

¿Cuáles son los que más están triunfando?

Habría que destacar, sin duda, el Tot Pelat, que es el arroz con marisco en el que todo está pelado. Ese siempre triunfa. Por otro lado, uno de los favoritos es el de verduras, que elaboramos con un caldo de gallina y lleva alguna sorpresa como una grasa de ibérico de bellota que le aporta un gran sabor.

Repasando su carta, la oferta es mucho más amplia que la variedad de arroces.

Así es. También hemos conseguido tener una buena fama con los fideuás. O con las alcachofas fritas. Pero es obvio que uno de nuestros fuertes son los productos catalanes, especialmente un embutido artesano que traemos de Figueres. Pero también la butifarra o la ensalada de escalivada con anchoas.

¡Y los calçots!

Somos pioneros en preparar calçotadas en temporada. Aquí lo hacemos en la terraza, con llama. Es todo un espectáculo.

La terraza «Con buen tiempo, tenemos la ubicación más privilegiada de todo San Sebastián»

La propuesta está genial, pero ¿con qué la maridan?

Llevamos mucho tiempo elaborando una carta de vinos con propuestas de todas las denominaciones de origen de Catalunya. Son ya más de 100 las propias de esta zona, nacionales e internacionales que componen nuestra carta.

Hábleme de la terraza.

Tenemos claro que, con buen tiempo, contamos con la ubicación más privilegiada de San Sebastián. Es verdad que dependemos de la meteorología, pero es un lugar maravilloso para comer o para tomar algo.

En ese ánimo de convertir Via Fora en un lugar de encuentro cultural organizaron la cuarta edición de Wine & Pop.

Reunimos a 150 personas, se pudieron catar 50 bodegas diferentes, hubo música y una defensa de que el vino también es una bebida que encaja fuera del restaurante, como acompañante en un concierto con amigos, por ejemplo.

Via Fora Dirección Federico García Lorca, 10 - Donostia-San Sebastián

Teléfono 943 47 09 89

Web www.viaforadonostia.com