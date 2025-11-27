Urbil celebra la segunda edición de la Gastrofesta: gastronomía, moda y entretenimiento en un mismo espacio

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:06 Compartir

Urbil anuncia el regreso de la Gastrofesta, evento que tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre y que se presenta como una cita imprescindible para quienes buscan disfrutar de la gastronomía, la cultura, la moda y el ocio en un ambiente único. Tras el éxito cosechado en su primera edición, la Gastrofesta regresa con una propuesta renovada que promete sorprender a todos los asistentes.

Durante dos jornadas, Urbil se convertirá en el epicentro de la gastronomía local, reuniendo a restaurantes y marcas que ofrecerán una amplia variedad de sabores y experiencias culinarias. Entre los participantes se encuentran nombres destacados que repiten como 115 Pizzak, especializado en pizzas artesanas, Amets Bakery, que deleitará una vez más con su repostería sin gluten y, las sabrosas tartas de queso caseras de Bai Ama que contarán con su punto de venta. Además, este año, la reconocida marca de hamburguesas HYPE del influencer zumaiarra Telmo Trenado y las empanadas argentinas con toque donostiarra de Goxonela aterrizarán por primera vez en una Gastrofesta que aspira a dejar de nuevo el buen sabor de boca de su predecesora. Todo esto, sumado a la amplia oferta de locales de restauración del centro que, durante este 2025, ha experimentado la apertura de varios nuevos locales como Baskir, Neskak by Gatxupa y el recién abierto Amona Klara.

Como novedad, se habilitará un espacio para el Mercado de Moda Local, en el que cuatro marcas locales con diferentes propuestas se reunirán en un mismo espacio. Iniciativa que nace del proyecto Konpromiso Urbil y tiene como objetivo dar visibilidad y apoyo a pequeñas marcas de moda del entorno, reforzando el compromiso de Urbil con el talento local y la sostenibilidad.

La programación de la Gastrofesta incluirá también actividades pensadas para todos los públicos, con talleres de cocina, torneo de bolos en Ilusiona, propuestas infantiles en Txiki Urbil y dos espacios de ocio para conseguir premios exclusivos. Por supuesto, la música tendrá un papel protagonista, con actuaciones en directo que llenarán el centro de ritmo y energía, contribuyendo a generar un ambiente festivo y acogedor durante estas dos jornadas. Además, la tarde del sábado, las risas están aseguradas con el espectáculo del dúo euskaldún «Boca Beats». Al igual que en la edición del año pasado, los artistas locales siguen aportando su talento y, esta vez contaremos en Urbil con la presencia del artista Marcos Navarro, que hará una sesión de pintado en vivo durante la jornada del sábado.

Dos jornadas en los que celebrar la nueva oferta de gastronomía, moda y ocio que han reconvertido Urbil en este último año. Para aquellos clientes más fieles, habrá ofertas muy especiales como entradas de cine a 3€, descuentos en varios locales y nuevos planes con descuento para aprovecharse de los mejores precios.

La combinación de gastronomía, música, ocio y moda convierte a la Gastrofesta en una experiencia completa que va más allá del simple acto de comer y consumir: es una celebración de la identidad local y del disfrute compartido. Con esta iniciativa, Urbil reafirma su compromiso con la comunidad y con la promoción de la cultura gastronómica y comercial del territorio. Gastrofesta no es solo un evento, sino un punto de encuentro que fomenta la interacción entre vecinos, visitantes y empresas, creando sinergias que fortalecen el tejido social y económico de Gipuzkoa.

El evento se desarrollará el viernes 28 de noviembre a partir de las 17:00 horas y continuará el sábado 29 con una jornada completa repleta de actividades. Para conocer todos los detalles de la programación y descubrir las sorpresas que Urbil ha preparado, se invita a los interesados a visitar la página oficial del centro comercial en www.urbil-gastrofesta.com.

Urbilek Gastrofestaren bigarren edizioa ospatuko du: gastronomia, moda eta entretenimendua gune berean

Urbilek Gastrofestaren itzulera iragarri du. Ekitaldia azaroaren 28an eta 29an izango da, eta ezinbesteko hitzordua da gastronomiaz, kulturaz, modaz eta aisialdiaz giro paregabean gozatu nahi dutenentzat. Lehen edizioan lortutako arrakastaren ondoren, Gastrofesta proposamen berritu batekin itzuliko da, bertaratutako guztiak harrituta uzteko.

Bi egunetan, Urbil bertako gastronomiaren epizentroa izango da, sukaldaritza zapore eta esperientzia ugari eskainiko dituzten jatetxe eta markak bilduz. Parte hartzaileen artean izen aipagarriak daude, hala nola 115 Pizzak, artisau pizzetan espezializatua, Amets Bakery, beste behin glutenik gabeko gozogintzarekin gozaraziko duena, eta Bai Amaren etxeko gazta tarta zaporetsuak, bere saltokia izango dutenak. Gainera, aurten, Telmo Trenado influencer zumaiarraren HYPE hanburgesa marka ezaguna eta Goxonela-ren ukitu donostiarra duten enpanada argentinarrak lurreratuko dira lehen aldiz Gastrofestan, aurreko edizioaren ahoko zapore ona berriro uzteko asmoz. Hau guztiari zentroaren jatetxeen eskaintza zabala gehitu behar zaio, 2025ean hainbat lokal ireki baitira, hala nola Baskir, Neskak by Gatxupa eta ireki berri den Amona Klara.

Berrikuntza gisa, Bertako Moda Merkaturako gune bat prestatuko da, non proposamen desberdinak dituzten lau bertako marka gune berean bilduko diren. Konpromiso Urbil proiektutik sortutako ekimena da, eta inguruko moda marka txikiei ikusgarritasuna eta laguntza ematea du helburu, Urbilek bertako talentuarekin eta jasangarritasunarekin duen konpromisoa indartuz.

Gastrofestaren programazioak publiko guztientzat pentsatutako jarduerak ere izango ditu: sukaldaritza tailerrak, bolo txapelketa Ilusionan, haurrentzako proposamenak Txiki Urbilen eta aisialdirako bi gune sari esklusiboak lortzeko. Jakina, musikak protagonismoa izango du, zuzeneko emanaldiek zentroa erritmoz eta energiaz beteko dute, eta bi egun horietan jai giro atsegina sortzen lagunduko dute. Gainera, larunbat arratsaldean, barreak ziurtatuta daude «Boca Beats» bikote euskaldunaren ikuskizunarekin. Iazko edizioan bezala, bertako artistek beren talentua eskaintzen jarraitzen dute, eta, oraingoan, Marcos Navarro artista izango dugu Urbilen, larunbatean zuzeneko margoketa saio bat egingo duena.

Azken urte honetan Urbil birmoldatu duten gastronomia, moda eta aisialdi eskaintza berria ospatzeko bi jardunaldi. Bezero leialenentzat, eskaintza oso bereziak egongo dira, hala nola zinemarako sarrerak 3€-ren truke, deskontuak hainbat lokaletan eta deskontua duten plan berriak preziorik onenez baliatzeko.

Gastronomia, musika, aisia eta moda uztartuz, Gastrofesta esperientzia oso bihurtzen da, jateko eta kontsumitzeko ekintza soiletik harago doana: bertako nortasunaren eta gozamen partekatuaren ospakizuna da. Ekimen honekin, Urbilek komunitatearekin eta lurraldeko kultura gastronomiko eta komertzialaren sustapenarekin duen konpromisoa berresten du. Gastrofesta ez da soilik ekitaldi bat, baizik eta elkargune bat, bizilagunen, bisitarien eta enpresen arteko interakzioa sustatzen duena, Gipuzkoako sare sozial eta ekonomikoa indartzen duten sinergiak sortuz.

Ekitaldia azaroaren 28an hasiko da, ostirala, 17:00etatik aurrera, eta larunbatean, hilak 29, jardueraz betetako egun osoarekin jarraituko du. Programazioaren xehetasun guztiak ezagutzeko eta Urbilek prestatu dituen ezustekoak ezagutzeko, interesatuak merkataritza-gunearen webgune ofiziala bisitatzera gonbidatzen ditugu: www.urbil-gastrofesta.com.