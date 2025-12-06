«El turrón de yema tostada es el rey en nuestra casa, el clásico que nunca falla» Iñigo Otaegui repasa los productos estrella que ponen a la venta en Navidad, algunos de los cuales son consumidos en Estados Unidos o Australia; la centenaria historia de Casa Otaegui es conocida ya en todo el mundo

Iñigo Otaegui posa rodeado de los turrones que tanta fama han alcanzando dentro y fuera de San Sebastián.

Es la parada obligada e indispensable para cualquier donostiarra (o visitante) que quiera cerrar el año con un buen dulce en la boca y abrazando la tradición y la calidad. Casa Otaegui, que el año que viene cumplirá 140 años de historia, vuelve a ofrecer un abanico espectacular de productos de cara a Navidad, con el turrón como propuesta estrella, que invita a disfrutar de cada bocado. Si siempre es una delicia acercarse a cualquiera de sus establecimientos, aún más durante estas últimas semanas del año. Iñigo Otaegui, uno de los responsables de esta centenaria pastelería, explica cómo afrontan estos días de máximo ajetreo.

Estamos ya con los preparativos de Navidad y el dulce siempre es un gran reclamo. ¿Es un mes importante para Casa Otaegui?

Sin duda. Diciembre y enero, que llega con los roscos de Reyes y el colofón de la Tamborrada, son los dos grandes meses del año.

Uno entra en la pastelería y rápidamente asoman los turrones. ¿Cuándo empiezan a trabajar con la mente puesta en esta campaña?

De cara al público, los turrones y los productos navideños salen el día en el que se encienden las luces de la ciudad. Alineamos ese hito con los turrones de Casa Otaegui. Pero es cierto que detrás hay un trabajo silencioso importante que supone entre mes y mes y medio de antelación, porque así lo demandan algunas de las variedades que ofrecemos actualmente. Oscuridad, frío... son factores que tenemos que cuidar antes de que se pongan a la venta.

El turrón es uno de los productos destacados y está muy vinculado a la tradición. ¿Cuáles son los más demandados?

Los clásicos que no fallan son el de yema tostada, considerado el rey en nuestra casa, el de chocolate y naranja, el de yema y mantequilla, el de yema y chocolate... pero también están los 'locos' del coco. Al final elaboramos doce variedades, más Jijona y Alicante.

Garantía de éxito «Una Navidad más, el cliente va a encontrar aquello que busca en Casa Otaegui»

No parece que haya mucha novedad. ¿Al cliente no le gustan experimentar en este tipo de dulces?

Quizá el cliente sí quiere abrirse a más variedades, pero en Casa Otaegui no lo estamos haciendo. Y tenemos un motivo. La última incorporación fue hace tres años, el turrón de chocolate con naranja, y, desde entonces, estamos trabajando en otro nuevo pero, por el momento, no alcanza el nivel que nosotros exigimos para que pueda formar parte de nuestra gama de turrones. Queremos ser fieles a nuestra filosofía y nuestros valores, a nuestras recetas y al gusto de los donostiarras que se acercan a comprar nuestros productos.

¿Qué representan esos turrones para Casa Otaegui?

Es la expresión de un producto de calidad que tiene que elaborarse con una buena almendra marcona, un buen azúcar, una buena yema de huevo en algunos casos y un producto de cercanía, de kilómetro cero, algo que siempre hemos defendido. Quizá ahora se le pongan 'apellidos' como huella de carbono, sostenibilidad... pero son conceptos con los que hemos trabajando siempre. Una Navidad más, el cliente va a encontrar aquello que busca, vamos a poder satisfacer la expectativa con la que cada uno de nuestros clientes llega a las pastelerías.

El escaparate de calle Narrika ya te gana por los ojos, pero ¿se pueden comprar turrones en las tres pastelerías?

Es verdad que, inicialmente, la salida del turrón se da en la Parte Vieja. Pero, a día de hoy, los turrones también están disponibles en la calle Matía. En el caso de San Martín, llegarán la próxima semana.

Otros clásicos «Son fechas en las que el pastel vasco, la Pantxineta o los pastelitos se venden bien»

Al margen de los turrones, ¿cuáles son esos dulces que no pueden faltar en ninguna casa?

Productos con esta estacionalidad son los turrones, los mazapanes, las yemas tostadas, los piñones, el carbón para los árboles de Navidad... sería parte de lo que incorporamos en Navidad.

¿Y los clásicos quedan en un segundo plano?

Siguen teniendo muy buena salida. Son fechas en las que el pastel vasco, la Pantxineta o los pastelitos de bocado se venden muy bien. Hay clientes que ya relacionan la Navidad con cualquiera de estos productos. Para muchos es una tradición.

Casa Otaegui cuenta con clientes que no tienen fácil acercarse a sus pastelerías. ¿La venta online está disponible?

Totalmente. Desde la pandemia la impulsamos y ahora nuestros dulces viajan al territorio nacional y a lugares como Canadá, Perú, Australia o Estados Unidos.

