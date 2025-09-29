Siete estrellas Michelin para celebrar la noche más solidaria del Zinemaldia Los chefs Stefano Brunato, Elena Arzak, Nacho Manzano, Javier Rivero y Gorka Rico, junto con la repostera Joanna Artieda, fueron los encargados de elaborar el menú de la IV edición de Maitia, un evento cuya recaudación fue a parar a UNICEF

El mundo del arte, desde sus diferentes prismas, se reunió en la noche del viernes en el Maria Cristina, a Luxury Collection Hotel, en la cuarta edición de Maitia, una cena solidaria que unió por unas horas disciplinas como el cine, la música y la gastronomía.

Una cita organizada por el hotel donostiarra, que se enmarca dentro de las fechas del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y que apoya el trabajo de UNICEF, toda vez que el dinero recaudado fue destinado a este organismo y, más concretamente, a todas las labores que desarrolla en favor de la infancia más vulnerable.

En total, fueron más de 150 invitados de la cultura y el mundo de la empresa, entre ellos los actores Verónica Moral, Marta Hazas y Marc Clotet, quienes disfrutaron de una noche para el recuerdo en la que las actuaciones musicales, el compromiso social y la alta gastronomía tuvieron protagonismo a partes iguales.

En el plano culinario, cinco fueron los chefs de referencia nacional e internacional que se unieron en esta ocasión para diseñar un menú exclusivo para la cena: Stefano Brunato, head chef del hotel Maria Cristina, que se encargó de servir el aperitivo, consistente en la clásica Gilda Maria Cristina, tartar de ternera con galleta de parmesano o croqueta de chuleta, entre otros pintxos; a este se sumaron Nacho Manzano, chef del restaurante Casa Marcial (Arriondas, Asturias), con tres estrellas Michelin, que elaboró un bogavante curado en agua de mar, nectarina e hibiscus; Elena Arzak, chef del restaurante tres estrellas Michelin Arzak, que apostó por una lubina con hélices de cebolla; y Gorka Rico y Javier Rivero, chefs del restaurante AMA, con una estrella Michelin, quienes prepararon un solomillo de vaca con mantequilla, ajo asado y miel, heno tostado y 'beurre brown' de heno.

La guinda la puso la joven Joanna Artieda, galardonada en 2024 por la International Academy of French Gastronomy como Best Pastry Chef in the World, que sirvió como postre una cuajada cremosa de hoja de higuera, higos con vainilla y pimientas de Tahití con sorbete de polen fresco. La navarra arrasa allá por donde pasa y San Sebastián no fue una excepción.

Un total de siete estrellas Michelin, con talento local, nacional e internacional, que ofrecieron una cena solidaria irrepetible que dejó un gran sabor de boca a todos los que se acercaron al hotel Maria Cristina.

El otro hilo conductor de la velada fue la música, el perfecto maridaje para semejante banquete. Al tiempo que el aperitivo diseñado por Stefano Brunato fue ganándose el paladar de los asistentes, una big band de jazz amenizó los minutos previos al inicio de la cena. Fue el pistoletazo de salida a un evento que tuvo uno de sus momentos álgidos al término del menú, cuando David Otero, reconocido cantante nacional, ofreció un concierto acústico que llevó la emoción a las mesas del hotel donostiarra. Y para finalizar, nada mejor que la música de Alex del Toro en uno de los salones del Maria Cristina para poner el broche perfecto a una noche llena de sabor, emoción y color. Todo por una buena causa.

Aliado de UNICEF

Esta cuarta edición de Maitia vino a corroborar la idoneidad de la alianza existente entre este organismo y Marriott International, grupo al que pertenece el hotel Maria Cristina. Una relación que suma ya 30 años de historia y gracias a la cual se han movilizado más de 45 millones de euros en favor de la infancia, contribuyendo así a mejorar las vidas de 4,5 millones de niñas y niños en más de 190 países.

Respecto al evento que tuvo lugar anoche, los fondos que se recaudaron en esta IV edición de Maitia permitirán llevar suministros vitales como agua, alimentos, vitaminas y vacunas a la infancia más vulnerable, habilitar servicios de higiene y saneamiento o impulsar el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes, allí donde más falta haga.

Porque la alta gastronomía, la música y el cine también pueden ser vehículos para ayudar a los más necesitados. Fe de ello pueden dar los asistentes a un evento como el que tuvo lugar en el hotel Maria Cristina, convertido ya en un clásico del Zinemaldia y en la noche en la que los focos se centran en el compromiso social.