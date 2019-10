ACTUALIDAD El proyecto más personal de Sergio Humada Sergio Humada ha abierto Txitxardin, el primero de los dos proyectos que componen Casa Humana. / A. Sistiaga El chef guipuzcoano abre en Lasarte-Oria Casa Humada, un espacio en el que convivirán dos restaurantes que llevarán el sello del joven cocinero ARKAITZ DEL AMO Martes, 15 octubre 2019, 07:04

La juventud que refleja su rostro y que acredita su DNI (Donostia, 1984) contrasta con la experiencia que acumula en los fogones.

A sus 34 años, Sergio Humada lidera desde hace menos de un mes el proyecto más ambicioso de su carrera profesional. El chef donostiarra se ha hecho con la dirección del clásico Txitxardin lasartearra, al que le ha dado un giro de 180º.

El guipuzcoano ha cambiado por fuera y por dentro el restaurante. Atrás queda la fachada rosa tan reconocible del edificio, convertida ahora en un azul corporativo y muy asociado a esta provincia. Es la alerta que envía a sus clientes para que sepan que lo que sucede en su interior nada tiene que ver con lo conocido hasta ahora. El nombre del local, el inmenso camino rodeado de árboles que desemboca en el quiosco y el parque infantil son los únicos resquicios que se mantienen en pie en este emblemático lugar.

Casa Humada, nombre que aglutina los dos proyectos que Sergio va a desarrollar en Lasarte (Txitxardin y Shuma), es fruto de las vivencias que este donostiarra ha tenido a lo largo de su ya extensa trayectoria. Porque como el propio protagonista reconoce, «he tenido procesos precoces» que le han llevado a acumular muchas experiencias a sus 34 años. Con su padre Juan Mari (Restaurante Hidalgo 56) como primer gran referente, Sergio ha trabajado en algunas de las cocinas más importantes del mundo desde que se pusiera la chaquetilla por primera vez con 13 años. Entonces, «me divertía más cocinando que haciendo cosas de mi edad. Esa es la verdad».

Tras su paso por la escuela de hostelería Cebanc, el chef guipuzcoano creció en Arzak, Mugaritz o El Celler de Can Roca antes de lanzarse a su primera aventura en solitario con tan sólo 20 años. «No es recomendable, me equivoqué», explica abiertamente. Sergio Humada dirigió durante casi un lustro el restaurante Bera Bera en el hotel Palacio de Aiete, tiempo en el que «creo que hicimos cosas bonitas a nivel gastronómico, pero no tenía ningún conocimiento del oficio, de la gestión de personas y económica. Todo eso se me vino encima». Entiende que completó aquella aventura «con más entusiasmo que experiencia» porque «sí era buen cocinero, pero quería llegar a un punto determinado de una forma rápida».

Aquel ciclo no frenó su ilusión por la cocina, todo lo contrario, resultó un estímulo para seguir aprendiendo. «A los 24 años me metí a montar hoteles de lujo (Alma Hoteles) por España», un trabajo que le tuvo ocupado durante cuatro constructivos años. Entonces, una llamada cambió el rumbo de su vida. En el horizonte apareció la posibilidad de ser jefe de cocina de uno de los restaurantes más valorados de Barcelona, el Via Veneto. Y con tan sólo 28 años.

En el considerado Zuberoa catalán, se puso la chaquetilla consciente de que «era la última vez que trabajaría para un restaurante que no fuese mío». Asumió sin temor la dirección de un restaurante que «con 53 años ha tenido muchas vidas. Cuando nació en la década de los sesenta fue puro francés. Luego hubo una revolución en la cocina catalana y ahí se plasmó en los ochenta. A partir de los noventa hay otro aporte de los chefs que hemos ido pasando por ahí».

Txitxardin se ha renovado por dentro y mantiene la terraza exterior. / A. Sistiaga

La vuelta a casa

Con la inquietud de quien quiere explorar nuevos caminos, Sergio Humada tomó la decisión de poner punto final a su aventura en Via Veneto en primavera. Su currículum, cargado de referencias, le abrió las puertas de nuevos retos que tuvo que rechazar cuando llegó a su mesa la «oportunidad» de regresar a Gipuzkoa para liderar un proyecto tan ambicioso como atractivo, Casa Humada.

En Lasarte, el chef guipuzcoano tiene la posibilidad de moverse «en esa dupla de cocina tradicional y platos propios. Nunca la he podido disociar». Casa Humada «tiene muchos espacios y dos restaurantes que serán muy diferentes». De momento, el que ha abierto sus puertas es Txitxardin, un restaurante en el que «el enfoque está claro. Es un reencuentro con la cocina tradicional». De ahí que conceptos como brasa y tradición, que forman parte del nombre del local, adquieran protagonismo.

Las brasas y el fuego, que tanto están dando que hablar en los últimos tiempos, «en el País Vasco nunca han desaparecido. Siempre nos ha gustado ir a comer a un asador. A los asadores de costa por el pescado y a los de interior por la carne. Y luego están los de ciudad, que lo hacen muy bien y funcionan a nivel de clientela». Subraya que «las grandes ciudades, como es el caso de Barcelona, están apareciendo ofertas muy divertidas a través del fuego y la brasa. Aquí veo la posibilidad de que nuestro restaurante funcione con este sistema».

El chef busca que el restaurante Txitxardin sea «rentable» y el shuma «divertido, mi lado más creativo»

Consciente de que lo primordial es conseguir que la gente se acerque a su restaurante por primera vez, Sergio Humada ha confeccionado un menú (ejecutivo) del día muy asequible que sirve de gancho. Explica que lo hace «pensando a corto y medio plazo porque en Lasarte hay mucha oficina con un público objetivo importante. Cerca están las instalaciones de la Real Sociedad, el Hipódromo y todo lo que va a ir en esa zona con el nuevo polígono industrial. Muchas cosas que están pasando alrededor y que creo que nos van a beneficiar. Es una oferta para que la gente nos conozca, que pruebe nuestra cocina, con un menú bien elaborado que estamos trabajando».

Totalmente distinta será la propuesta de Shuma. Para el cocinero «es fruto de otras inquietudes y necesidades vitales. Será un gastronómico para menos de 30 comensales con una cocina vista». En este espacio se ofrecerá «casi un menú degustación en exclusiva. Habrá algo de carta porque como comensal me gusta tener opciones y darlas como hostelero», pero primará un menú cerrado en el que Sergio Humada desvelará «mi lado más creativo». Txitxardin «tiene que ser rentable» y Shuma «divertido». Los dos proyectos «son personales, los estoy viviendo en primera persona, pero no oculta que «Shuma es la parte más inquieta. Podemos hacer un restaurante gastronómico sin cortapisas porque tenemos a Txitxardin. Uno no va a pisar al otro». Si su próxima paternidad no lo impide -será padre en diciembre-, Shuma verá la luz el 20 de enero -Día de San Sebastián- de 2020.

El ejemplo de Bruno Oteiza

Sergio Humada se ha instalado de nuevo en su casa. Después de dar muchas vueltas conociendo y trabajando en cocinas de mucho prestigio, su idea es asentarse en la ciudad que le vio crecer. Sabe que en un mundo tan nómada como la gastronomía resulta difícil vaticinar lo que sucederá en el futuro, pero «me gusta el ejemplo de Bruno Oteiza que ha estado más de 20 años en México y ha montado Gatxupa, que es un restaurante que me encanta».

El cocinero también valora la oportunidad que le dio Barcelona para crecer como chef y aspira a «tener un piececito allí». Un objetivo que ahora está en un segundo plano. Convertir Casa Humada en una referencia gastronómica es ahora su meta.