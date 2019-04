«Productores y proveedores dan su mejor producto y nosotros lo trabajamos lo mejor que sabemos» Lore Azpitarte, representante de Keler en la gala Talento Gastro, hizo entrega del premio a la Mejor Barra de Pintxos a Javi Rivero y Gorka Rico, los jóvenes cocineros de Ama Taberna, de Tolosa / NAGORE IRAOLA Premios Talento Gastro No lleva ni un año en marcha, pero Ama Taberna, en Tolosa, dirigido por Javi Rivero y Gorka Rico, ha obtenido el Premio a la Mejor Barra de Pintxos gracias a una «propuesta innovadora respecto a la manera de comercializar el pintxo» Sábado, 20 abril 2019, 08:03

En un territorio como el nuestro, recoger un Premio a la Mejor Barra de Pintxos es siempre «un gran reconocimiento». Pero adquiere una dimensión mayor si, además, el galardón va a parar a manos de dos jóvenes que hace apenas un año que han emprendido un negocio, como es el caso de Javi Rivero y Gorka Rico, y su Ama Taberna.

«Premios como éste siempre se agradecen, pues suponen una motivación personal y profesional para seguir trabajando como hasta ahora, o incluso mejor. Nos ha pillado por sorpresa, así que tenemos que coger aire y aprovechar bien la repercusión que el título trae consigo», apunta Javi, quien, además, recuerda a los profesionales que trabajan con Gorka y con él: «Nosotros somos la cara visible del negocio, pero el mérito y el esfuerzo es del equipo. Son ellos los que se han encargado de transmitir a los clientes todo el trabajo que hacemos en la cocina».

Quizá pueda sonar muy grande hablar de 'la mejor barra de pintxos', pero lo cierto es que la propuesta de Ama Taberna está despuntando gracias a una propuesta innovadora, acompañada de un buen servicio: «Teníamos ganas de hacer algo saliendo del formato actual y de demostrar que hay otras maneras de darle repercusión y valor al pintxo». Lo cierto es que Ama Taberna ha tenido una acogida «brutal» en Tolosaldea gracias a una «propuesta innovadora, introduciendo una oferta totalmente diferente respecto a la manera de comercializar un pintxo, basado en un buen producto y, además, local».

Y es que su oferta gastronómica se basa en la relación con los proveedores y productores de la zona, a quienes conocen: «Ellos dan lo mejor que tienen y nosotros lo trabajamos lo mejor que sabemos». Por ello, no duda en afirmar que el protagonista de su cocina es «un producto de aquí, en el que respetamos la temporalidad y conocemos todo lo que puede ofrecer».

Sin embargo, hay una ironía en este premio, pues no hay pintxos en la barra de Ama Taberna: «Tenemos gildas y nada más. Ahí está el punto innovador, quitar los artículos de la barra y cocinarlo todo en el momento. Puede que le quite magia visual, pero se ofrece una forma de trabajar de verdad y que justifica el tiempo que tarda el pintxo». Todo ello, maridado con un buen servicio, la base de cualquier negocio: «Si nosotros nos autoexigimos, el equipo se contagia y ofrece un ambiente de taberna, con ese punto de humor y de canallismo. No hay mayor secreto».

Replantear el futuro

Estos dos estudiantes del Basque Culinary Center tenían ganas de trabajar juntos, debido a su «buen feeling» cocinando ya que comparten modo de trabajar: «Nos tiramos a la piscina y la gente, que se lo tomó con un '¡Ya era hora!', nos ha llevado en volandas, haciéndonos el proceso fácil. La verdad es que hemos vivido la historia perfecta de un emprendedor, un camino de rosas que parece hasta utópico».

Tal ha sido el éxito de este proyecto que les ha surgido «muy rápido» la necesidad de replantearse el futuro: «El local de la taberna se nos ha quedado pequeño y, manteniendo el espacio actual, vamos a intentar ampliar la oferta en otro local más estilo restaurante, focalizando ahí el público que viene a comer y a cenar».