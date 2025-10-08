Este otoño se presenta cargado de citas para disfrutar en Tolosaldea

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:30 Compartir

Feria del mondeju y del vino en Amezketa 11 Octubre

Nuestro embutido de oveja, al descubierto.

El mondeju, un producto singular de la zona de Aralar, celebra su fiesta en octubre. Una feria con degustaciones de producto y actividades relacionadas con el mundo pastoril.

Feria especial en Zizurkil y Anoeta 12 Octubre

Alimentos de caserío y productos de artesanía

Disfruta con una gran exposición y venta de productos agrícolas y de artesanía. Ambiente festivo durante todo el día.

Tolosa Goxua 25 Octubre

El paraíso para los amantes del dulce

Una mención aparte merece Tolosa Goxua, la feria en torno al dulce que se celebra todos los años en Tolosa. Los pasteleros y confiteros artesanos salen este día de sus obradores y homenajean un dulce diferente todos los años. No faltan la degustación y venta de productos de otros artesanos invitados. Destacan entre los tolosarras la Pastelería Eceiza y el confitero Rafa Gorrotxategi.

Feria especial de Belauntza e Irura 26 Octubre

Una forma distinta de conocer la localidad

Estas ferias y mercados son la ocasión ideal para conocer y disfrutar del ambiente de estos pequeños municipios de Tolosaldea.

Feria especial de Berastegi 2 Noviembre

El queso ejerce de protagonista

Berastegi, además de ser uno de los municipios más bonitos de Tolosaldea, incluye una muestra de animales y realiza un concurso local de quesos, ya que su historia y paisaje actuales están muy unidos a la actividad del pastoreo.

Feria Esneki en Tolosa 7/8 Noviembre

Concursos, talleres, degustaciones y más

Un mercado especial cuyo concurso reunirá los mejores quesos de todas las variedades de Euskal Herria, y demás derivados lácteos. También se celebra el concurso de vacas frisonas del País Vasco.

Fiesta de la alubia de Tolosa 22 Noviembre

Cita ineludible en torno al producto estrella

La perla negra de Tolosa, que tiene el nombre de Tolosa por ser el mercado donde más se vendía, acapara uno de los días más importantes de la villa. El sábado, los productores de la alubia de Tolosa organizan un concurso para elegir la mejor alubia del año. Además, estos últimos años la Cofradía de la Alubia le ha dado a la feria un ambiente de Euskal Jaia, amenizando el día con trikitilaris, bailes, gigantes, partidos de pelota, bertsolaris...

También se organiza un concurso de alubias con la alubia ganadora del año anterior. En él participan parejas procedentes de toda Euskadi. Y por si esto fuera poco, se organiza una feria especial, donde los y las asistentes, además de comprar pro-ductos gastronómicos, ¡podrán degustar las alubias!

