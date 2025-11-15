Una nueva cultura de lo dulce se eleva en el territorio De la mano de varios proyectos impulsados por integrantes de la comunidad alumni de Basque Culinary Center, Gipuzkoa multiplica las propuestas en las que el placer, la sostenibilidad y la creatividad giran alrededor del azúcar, del cacao y de la harina

Álex López Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:00 Compartir

En Gipuzkoa, el talento joven formado en Basque Culinary Center está reescribiendo el mapa de lo dulce. Una nueva generación de profesionales explora la pastelería con sensibilidad contemporánea, poniendo el foco en el origen del producto, la técnica y la experiencia del comensal. Más allá de las vitrinas, sus proyectos reflejan un cambio profundo en la manera de entender el placer, la sostenibilidad y la creatividad alrededor del azúcar, el cacao y la harina.

En este sentido, proyectos como Lurka, Somos, Caraï y Baker Boyz comparten una filosofía común: ver lo dulce como un territorio de experimentación y vínculo. Sus creadores, provenientes de diversas partes del mundo y de Gipuzkoa, han sabido unir tradición, identidad y técnica para dar forma a iniciativas sostenibles, innovadoras y profundamente personales. En sus obradores y cafeterías late una misma idea: que el futuro de la gastronomía también se construye desde el cacao, la masa y el horno, siempre con alma, propósito y comunidad.

Lurka Bengoetxea, 1 - San Sebastián La primera chocolatería 'bean to bar' de la ciudad

En pleno corazón de Donostia, Lurka es un espacio donde el cacao se transforma desde el grano hasta la tableta en un obrador abierto al público. Sus creadores, los mexicanos Pablo Ibarreche y Cristina Castellanos, fusionan tradición artesanal y creatividad en tabletas premiadas, bombones estacionales, repostería delicada y bebidas de cacao frías y calientes. La esencia de Lurka está en el diálogo entre México y Euskadi, visible tanto en sus sabores como en su cuidada carta de cafés, tés, vinos, sidras o mezcales. Además, ofrecen experiencias de cata y maridaje que hacen del chocolate un punto de encuentro cultural y sensorial.

Somos Bakery Antonio Gaztañeta, 4 - San Sebastián Café de especialidad y dulces de calidad

En el barrio de El Antiguo, Somos Bakery combina café de especialidad y repostería artesanal en un espacio cálido y luminoso. Sus fundadores, Paula Arrate y Stephano Veintimilla, dieron forma a este rincón después de finalizar sus estudios, inspirados por la cultura de las cafeterías del mundo. Su propuesta de desayunos, brunches y meriendas equilibra el producto local con influencias internacionales. Somos representa una nueva ola de 'bakeries' que están transformando Donostia: lugares donde la pausa, el buen café y los dulces de calidad se convierten en parte del paisaje cotidiano.

Caraï Slow Bakery Garibai, 6 - San Sebastián La repostería se vive con creatividad y autenticidad

La venezolana Caribay Bolívar y el argentino Alejandro Olivieri son el alma de Caraï Slow Bakery, un espacio que reivindica el placer de lo artesanal y el tiempo como ingrediente principal. Su pastelería fina, los desayunos y el brunch se disfrutan en un entorno acogedor que invita a bajar el ritmo. A punto de cumplir su primer año, Caraï se consolida como un lugar de encuentro donde la repostería se vive con cercanía, creatividad y autenticidad.

Baker Boyz Foru Plaza, 7 - Errenteria Una apuesta brillante por los sabores latinos y americanos

Desde Errenteria, Baker Boyz ha irrumpido como uno de los proyectos más vibrantes de esta nueva escena. Detrás están Wil Gómez y su pareja Óscar Fernández, quienes transformaron durante la pandemia una afición por la repostería en un negocio que hoy agota existencias a diario. Su propuesta apuesta por sabores latinos y americanos -tartas golosas, masas esponjosas, cremas suaves- que han conquistado paladares y redes sociales. Baker Boyz es energía pura, el reflejo de una generación que combina oficio, intuición y espíritu emprendedor.

Todos ellos han encontrado su vocación en torno al dulce, una rama gastronómica que Basque Culinary Center mima, como demuestra la formación especializada en el mundo dulce (Máster en Pastelería de Restaurante y Cocina Dulce) o la organización de Gozoa, el I Congreso de Pasteleros Artesanos que la institución académica organizó (27 de octubre) y en el que se reunieron más de 150 profesionales del sector para reflexionar sobre tradición, innovación y los retos de la pastelería artesanal.