Lluvia de estrellas para impulsar una comunidad de emprendedores Organizado por Fomento de San Sebastián dentro del marco de San Sebastian Gastronomika, el desayuno con estrellas reveló la importancia de compartir experiencias y reflexiones para ayudar a la gastronomía local a afrontar los retos

Arkaitz del Amo Jueves, 9 de octubre 2025, 16:26 Compartir

Emprender, ese apasionante camino que no todos eligen, pero que quien lo hace surfea sobre el riesgo y la adrenalina que supone desarrollar un proyecto propio, fue el eje del encuentro 'Talento Gastro San Sebastián: una apuesta por el emprendimiento' que tuvo lugar el pasado miércoles en el marco de San Sebastian Gastronomika-Euskadi Basque Country.

Impulsado por Fomento de San Sebastián, este desayuno puso sobre la mesa algunas inquietudes y reflexiones que viven en su día a día aquellas personas que lo apuestan todo para arrancar y sacar adelante una idea, en este caso vinculada con la gastronomía. Y lo hizo de la mano de dos chefs de referencia mundial, como son el argentino afincado en Donostia Paulo Airaudo, quien brilla, entre otros negocios, con su biestrellado Amelia; y el carioca Rafa Costa e Silva, que también ha logrado dos estrellas en su restaurante Lasai.

El encargado de dar la bienvenida a las personas presentes, entre las que había un buen puñado de jóvenes emprendedores de la gastronomía donostiarra, fue el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, quien apuntó que «la ciudad es un referente gastronómico mundial y lo es gracias a personas que fueron capaces de trabajar en comunidad, un valor que debemos preservar». También expuso a las personas emprendedoras que tienen «la responsabilidad, compartida con las instituciones, de que la ciudad siga siendo referente».

Las reflexiones de Rafa Costa e Silva y Paulo Airaudo, un 'regalo' para los asistentes

A este encuentro no faltó Benjamín Lana, director del congreso gastronómico donostiarra. «Gracias por no coger el camino fácil y emprender», confesó a las personas asistentes. También les advirtió de que «no hay que confundirse ni con el sueño de la caja ni con el brillo de Instagram», dos peligros, el dinero y las redes sociales, que pueden 'marear'. Y dejó un último consejo: «Los programas os van a poder ayudar, pero la determinación y la apuesta son vuestras».

Rafa Costa e Silva fue el primero de los dos chefs en explicar su trayectoria, marcada por la pandemia: «Hasta entonces teníamos un restaurante para 45 personas, con una estrella Michelin», pero tras la crisis sanitaria todo cambió para convertir Lasai en un reducido local de «diez comensales». Y la apuesta no ha ido mal, ya que desde 2022 cuentan con una segunda estrella Michelin. También recordó que cuando abrió le daba «importancia» a lo que decía la gente, pero que hubo un momento que paró «de mirar» para centrarse en su trabajo y en proyectar el restaurante tal y como lo tenía en su cabeza.

El segundo protagonista del desayuno fue Paulo Airaudo. El argentino se 'desnudó' para explicar cómo ha logrado tener cerca de 20 restaurantes por todo el mundo: «Hacer todos los días lo mismo, pero siempre hoy un poco mejor que ayer». En San Sebastián, con nueve negocios abiertos, apuesta por «una gastronomía de diversidad porque una gran ciudad como Donostia necesita propuestas diferentes». Admitió que sueña «en grande» porque quiere «ser el próximo tres estrellas Michelin» de la capital. En ese sentido, «sé lo que quiero y trabajo para ello». El chef explicó que «la autocrítica y trabajar con pasión» son algunos de los valores que le han llevado al éxito.

El cierre lo puso Ane Oyarbide, concejala de Economía y Empleo Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, quien subrayó que «no podemos dormirnos en los laureles, tenemos que hacer una apuesta fuerte para seguir reforzando la gastronomía local, tal y como hacemos desde Fomento de San Sebastián». Y dejó un mensaje para las personas asistentes: «No podemos hacerlo solos, os necesitamos».

Programa Ekinn+ Gastro acompañará a Aitor Santamaria en su tercera edición y mira ya a la cuarta

El acompañamiento ideal

El programa Ekinn+ Gastro se ha convertido en un gran aliado para las personas emprendedoras en este sector. Si bien en su segunda edición Antonio Belotti, de Casa 887, y Sebastián Pincheira, de Kai Sushi, fueron los seleccionados para recibir un acompañamiento que permitiera reforzar y posicionar sus establecimientos, en esta tercera edición ha sido Aitor Santamaria, de Sukaldean, quien va a poder disfrutar de este asesoramiento personalizado. El objetivo es acompañarle en su ambición de consolidar la proyección y posicionarlo como referente de la gastronomía local e internacional.

El plazo para la cuarta edición ya se ha cerrado y se están analizando las propuestas presentadas.