Inscripciones abiertas para la III Marcha Ciclista del Primer Vino de Bodegas Tarón El sábado 1 de noviembre se celebrará la tercera edición de esta jornada deportiva y solidaria que rendirá un merecido homenaje a los viticultores y recontará con figuras de prestigio del mundo del ciclismo como Claudio Chiappucci e Iban Mayo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:54 Compartir

Tras el rotundo éxito de las dos primeras ediciones, Bodegas Tarón organizado la III Marcha Ciclista del Primer Vino, una cita que aúna deporte y solidaridad y que tendrá lugar el sábado 1 de noviembre. Las inscripciones, al precio de 25 euros, ya están abiertas y se pueden realizar a través de RocktheSport.

Cabe destacar que los aficionados que participen en esta III Marcha Ciclista del Primer Vino formarán pelotón junto con leyendas del ciclismo como Claudio Chiappucci e Iban Mayo. También repetirán otras grandes figuras del deporte como Ángel Arroyo, David López, Juanjo Cobo, Ramontxu González Arrieta y Joane Somarriba.

Ampliar

Homenaje a los viticultores

Al igual que en las dos ediciones anteriores, esta tercera marcha ciclista tendrá un marcado carácter solidario. La recaudación íntegra de las inscripciones se destinará a personas afectadas por la esclerosis múltiple, a través de ARDEM (Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple) y ASBEM Miranda (Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple).

Asimismo, en la III Marcha Ciclista del Primer Vino se rendirá homenaje a los viticultores que forman parte de esta cooperativa ofreciéndoles el primer vino de la cosecha 2025, siendo este, en palabras del presidente de la bodega, Ángel Samaniego, «el objetivo principal» de la iniciativa: «Las personas que recibirán este pequeño homenaje han sido elegidas por llevar toda una vida dedicadas al cultivo de la viña, demostrando su amor por la tierra, por su pueblo y por el cultivo responsable de la viña. Porque gracias a su trabajo hemos podido llegar hasta aquí y elaborar los vinos que hoy en día elaboramos».

Ampliar

Más detalles

Organizada por Bodegas Tarón, será una marcha de 56 kilómetros que transcurrirá por los bellos paisajes de Territorio Tarón, con salida a las 9.00 horas desde las instalaciones de Bodega Taron y final en ese mismo punto, tras un recorrido que pasará por Sajazarra, Cellorigo -la parte de mayor dificultad ciclista donde se alcanzarán los 750 metros de altitud-, Villaseca, Cuzcurrita de Río Tirón, Herramélluri, Villalobar, Castañares, Casalarreina y Tirgo.

El evento, ideado para bicicleta de carretera y abierto solo a mayores de edad, tiene un carácter no competitivo y todo el pelotón rodará agrupado durante todo el recorrido, en el que se ofrecerá un avituallamiento sólido y líquido a mitad del recorrido para reponer fuerzas. Asimismo, al finalizar la marcha, en Bodegas Tarón se celebrará una fiesta con música y una deliciosa degustación de productos locales.

Bodegas Tarón Web www.bodegastaron.com

III Marcha Ciclista del Primer Vino Inscripciones