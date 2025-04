«Formamos parte de una nueva era del disfrute de la cultura del vino»

Álex López Viernes, 25 de abril 2025, 11:07 Compartir

Abrazado a la humildad y bajo la premisa de que «aprender es el mejor oficio», Josep 'Pitu' Roca valora «saber escuchar y gestionar el ego» como algunas claves para convertirse en un buen sumiller; en su caso, el más grande.

Es una de las tres patas del exitoso trío que forman los hermanos Roca en El Celler de Can Roca, en Girona. A diferencia de Joan y Jordi, que brillan en la cocina, Josep 'Pitu' Roca es el gran referente de la sala, un espacio en el que ha conseguido convertirse en grande entre los grandes. Su conocimiento, sus valores y su atención han sido reconocidos por todo el sector gastronómico.

Podría ponerse la etiqueta de mejor sumiller del mundo, pero prefiere hacerlo como camarero de vinos. ¿Por qué se define así?

Es mi oficio. Es lo que sé hacer. Mis hermanos son cocineros y yo, camarero. Servir es cuidar y hacerlo desde un restaurante, da todo el sentido a esa definición de camarero de vinos. La figura del sumiller en la actualidad se muestra poliédrica, con más opciones en el sector del vino, y quiero reivindicar lo bello de mi profesión de camarero. A la vez, si puedo llegar a hacer comprender a mis colegas camareros que estoy como uno más de ellos, ya me siento satisfecho.

Ha alcanzado todos los reconocimientos posibles. ¿Qué le motiva en el día a día?

Aprender es el mejor oficio. A la vez, hay que relativizar lo que dicen de ti. Tomar distancia. Mantener una bella rutina de la repetición es parte de la felicidad interna. La oportunidad de abrir la puerta del restaurante cada día, servir en las mesas y saber que cada cliente será distinto, cada situación planteada será distinta y yo también seré distinto cada día, te genera una curiosidad y una actitud de conquistar bonita y embriagadora. La mirada heráclica sobre los comensales, la motivación interna de nuestro equipo maravilloso en la sala y la idea de superación está inoculada en mi ser.

«No va de un vino y un plato, sino de la persona que va a tomar el vino con el plato. El equilibrio es a partir del comensal»

La figura del sumiller ha ganado protagonismo en los últimos años. ¿A qué cree que se debe?

La notoriedad que la sociedad ha otorgado a la gastronomía ha favorecido la atomización de su éxito desde la cocina a los productores y también a los responsables de otros campos de la felicidad gastronómica como los sumilleres. El mundo del vino ha encontrado maneras de expresarse mejor y somos embajadores, comunicadores, prescriptores en las salas de restaurantes y en otros ámbitos antes impensables. Formamos parte de una nueva era del disfrute de la cultura del vino. Enoturismo, festivales transversales con el vino en el espectáculo, congresos motivacionales y ferias comerciales de distintas instituciones también han sido caldo de cultivo de la promoción del oficio de sumiller.

¿Cuáles son las claves para una buena atención en sala?

Saber escuchar. Gestionar el ego, sobre todo el del sumiller. Comprender que el comensal viene a disfrutar, saber dominar las herramientas de seducción, desde la discreción, la empatía y escondiendo el conocimiento.

Debe seleccionar vinos que se adapten tanto a los platos que salen de la cocina de un tres estrellas Michelin, como a los gustos de los comensales. ¿Cómo encuentra ese equilibrio?

Me siento un privilegiado. El Celler de Can Roca tiene un ingrediente imprescindible para comprender la singularidad del vino en nuestra cocina. Es la generosidad. Joan y Jordi abrazan la cocina del vino, me permiten incidir en el proceso creativo y adaptar incluso algún ingrediente para que se entienda el juego de armonías, complementariedades, versatilidades o contrastes. El equilibro es fácil, cuando tienes una biblioteca amplia de vinos y sabes que los comensales pueden ser distintos. Realizar acuerdos distintos según la antropología sensorial del comensal es siempre motivador. No va de un vino y un plato, sino de la persona que va a tomar el vino con el plato. El equilibrio es a partir del comensal.

A la hora de seleccionar un vino, ¿qué detalles percibe en un cliente para apostar por una u otra etiqueta?

Dos o tres preguntas simples permiten saber hacia dónde podemos dirigirnos de la carta. Si tiene alguna idea de zona, adelantamos mucho. Solemos movernos con rangos de precio asumibles para empezar una recomendación y según vamos preguntado puedo sugerir un vino de añada caliente o fría según lo que le vaya escuchando a la persona que tenemos sentada. Si es extranjero, me inclino hacia los vinos de nuestra tierra; si es de aquí, es probable que le haga viajar a través del vino y las personas tras los vinos.

«El cliente hoy tiene más información y más dominio de la escena sobre los vinos y los precios de manera inmediata»

El conocimiento del cliente sobre el vino ha evolucionado muchísimo. ¿Es más exigente que hace unos años? ¿Se deja aconsejar más?

Observamos cómo ha cambiado el valor de la atención de lo que compartimos y cómo se fijan más en lo que leen en su móvil que en lo que podamos contar. El cliente hoy tiene más información y más dominio de la escena sobre los vinos y los precios de manera inmediata. Debemos ser prudentes, respetuosos y saber estar a la altura. Estudiar más, visitar viñadores permanentemente y ofrecer calidez, convicción y honestidad para que se dejen aconsejar. El criterio, un estilo y una profesionalidad permiten que el comensal deje el móvil y esté entregado.

«Los vinos tienen la capacidad de hacernos viajar como lo hace un libro. Hay vinos que muestran alegría, simpatía, nostalgia, serenidad…»

¿Cuáles son las tendencias que se están dando en el mundo del vino? ¿El cliente sigue apostando por etiquetas clásicas o está muy abierto a probar denominaciones menos conocidas o lejanas?

El mundo acelerado, hipercomunicado y sobreinformado también provoca en nuestro sector momentos de impactos de moda más que de tendencia. Los expertos piden las mismas etiquetas y los no aficionados necesitan guías donde refugiarse de tanta información.

«Formar es compartir, es una forma de servir. Es una responsabilidad con las generaciones del futuro»

Test del vino Una variedad de uva : Cariñena blanca del Ampurdán.

Para el aperitivo : Jerez.

Para una barbacoa : Un vino de la zona donde realice la barbacoa.

Para una comida con amigos : Priorat.

Para una celebración : Corpinnat.

Para una cena romántica : Borgoña.

Un sumiller : Carles Aymerich.

Una sumiller : Audrey Doré.

Un sumiller joven : Cyril Vermeulen.

Una sumiller joven : Marta Cortizas.

Un enólogo : Raül Bobet.

Un último descubrimiento : Domaine de Calice.

Un clásico : Overnoy Houillon.

Un libro que hable sobre el vino: 'Mille vignes', de Pascaline Lepeltier.