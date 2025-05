«Nuestra filosofía se basa en cuidar a las personas, nuestra tierra y los animales»

Mirari Gómez Sábado, 31 de mayo 2025, 07:00 Compartir

Mañana, 1 de junio, se celebra el Día Mundial de la Leche. ¿Qué significa esta fecha para Lacturale? ¿Cómo la celebran?

En Lacturale lo celebramos todos los días, con nuestro trabajo diario, pero sí que en esta fecha señalada aprovechamos para hacer actividades especiales y reivindicar la importancia de este superalimento. En esta ocasión, aprovecharemos para dar a conocer nuestro nuevo producto: la cuajada. Elaborada con leche de nuestras vacas y de las ovejas de nuestros amigos de Postres Ultzama.

Un nuevo integrante a su catálogo de derivados lácteos…

Así es. La cuajada se suma a nuestros quesos, helados… y a esos yogures tan bien aceptados por los consumidores en los seis sabores disponibles

Se ha referido a la leche como un superalimento, ¿por qué?

Suele decirse que se podría vivir solo con leche y, de hecho, de pequeños así ocurre con la leche materna. Es un alimento que contiene proteínas, vitaminas, minerales, calcio, fósforo… un valor nutricional supercompleto con muchas propiedades beneficiosas para la salud. Eso sí, hay que tener en cuenta que blanco y en botella, no todo es leche. La leche es un superalimento cuando es de calidad. Y es necesario recalcar ese concepto de calidad, porque hay muchas que no lo son.

¿Qué variantes determinan la calidad de la leche?

Partimos de que nos ubicamos en una zona natural y con gran tradición lechera, lo que ya es una garantía. Hacemos las cosas como se han hecho siempre y no hay mejor aval que el que te dan los años. Somos un proyecto de ganaderos que llevan siglos elaborando leche, pero que hace unos años nos unimos para comercializarla.

La de Lacturale es leche de producción integrada. ¿A qué hace referencia este concepto?

El sistema de producción integrada es más estricto con las obligaciones que han de cumplir las producciones y, por tanto, revierte en un producto más exigente. Establece que las vacas han de alimentarse con productos locales, también vigila la cantidad de bacterias en la leche… condicionantes que hacen de nuestra leche un producto diferente. Se trata, en definitiva, de un sistema que integra la producción y la calidad del producto final, exigiendo compromisos medioambientales, de bienestar animal, de trabajadores, etc. En el idioma de la calle suele resumirse así: leche más limpia -con menos bacterias-, de vacas más sanas -mejor cuidadas- y que alimenta más -mayor cantidad proteica-.

¿Cómo convive la innovación con la tradición del oficio?

Lacturale siempre mira a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial buscando su aplicación en aras de un beneficio común. Somos la primera granja europea en integrar las tres energías renovables: geotermia, placas solares y biogás. La sostenibilidad para nosotros no es una opción, sino una obligación que llevamos metida en el ADN.

Además de presidir Lacturale, usted es ganadero…

Es que Lacturale es un proyecto de ganaderas y ganaderos navarros y esta naturaleza se refleja en la actividad empresarial. Suele decirse que lo primero de una empresa es saber quién la compone, ya que eso marca el producto. En nuestrocaso no hay grupos de inversión ni intereses financieros, solo una filosofía clara: tenemos que cuidar de nuestros animales, nuestra tierra y, sobre todo, a nuestra gente.

¿A qué se refiere con cuidar a la gente?

El consumidor tiene que ganar con lo que nosotros hacemos, solo así nuestro trabajo tiene sentido. Suena a perogrullada, pero es algo en lo que incidimos mucho: en poner el foco sobre los beneficios que tiene nuestro trabajo para el consumidor, para los animales y para la tierra.

¿Cuáles son esos beneficios?

No cabe duda de que apostar por un proyecto de producción local como Lacturale redunda positivamente en la realidad social y económica del entorno. Detrás de un vaso de leche hay mucho más de lo que pensamos. Una empresa como la nuestra no mira por el dinero, sino por la salud y el bienestar de las personas, del planeta, del medioambiente, de los animales… Creo que un consumidor de Lacturale tiene que ir con la cabeza alta, pero no porque enriquezca a ganaderos locales, sino porque nuestra empresa le aporta salud, al mismo tiempo que un buen nivel económico, social y medioambiental.

Y es que la actividad de Lacturale trasciende la producción lechera y tiene un amplio compromiso social.

En casa toda la vida se nos ha enseñado a ser agradecidos y eso es lo que hacemos a través de lo que se llama responsabilidad social corporativa. Destinamos dos céntimos por litro al fomento y la colaboración deportiva, social y cultural porque tenemos claro que una sociedad que crece haciendo deporte y manteniendo su cultura va a ser una sociedad crecida en valores. Colaboramos con más de 500 eventos al año y esa es nuestra forma de dar gracias a nuestros consumidores.

Tienen las puertas de su 'casa' abiertas, ¿verdad?

Realizamos visitas guiadas a nuestras instalaciones y granjas para todo aquel que desee conocer qué hacemos y, sobre todo, cómo lo hacemos. Somos transparentes y no tenemos nada que esconder. Al revés, buscamos reivindicar que este es el camino a seguir. Y quiero terminar, no con una reflexión, sino con un grito de alerta: un pueblo que no cuida su sector primario está condenado a pasar hambre. Pongamos empeño en conocer qué hay detrás de lo que comemos. Muchos se sorprenderían y cambiarían sus decisiones.

