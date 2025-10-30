«El cliente busca exclusividad en los lotes de Navidad» Ion Eizagirre, gerente de Mardu Gourmet, subraya las nuevas tendencias en las cestas navideñas, un obsequio con mucha historia y tradición en empresas de nuestro territorio en el que la calidad del producto ha ganado la partida a la cantidad

Las cestas de Navidad prémium se han convertido en todo un reclamo para aquellos que quieren obsequiar a un trabajador, a un familiar o a un amigo. Son muchas las empresas de nuestro territorio que apuestan por este obsequio como gratitud a la función desempeñada por sus empleados a lo largo del año. Lo que está cambiando es la tipología de estos lotes, toda vez que el lema 'menos es más' se convierte en realidad. Ion Eizagirre, gerente de Mardu Gourmet, explica las nuevas tendencias en este tipo de acciones.

Vamos camino de cerrar 2025. ¿Qué balance hacen?

Podríamos definirlo como un año muy bueno. No solo desde enero, sino que venimos arrastrando esa buena dinámica desde finales del año pasado. El impulso de los lotes de 2024 fue muy importante para nosotros y, salvo los meses de enero y febrero que suelen ser flojos en hostelería, se ha mantenido el ritmo de ventas.

Se han especializado en unos lotes prémium que priorizan la calidad sobre la cantidad.

El año pasado nos dimos cuenta de que los lotes triunfaban por el tipo de producto que incluíamos en ellos. Pero no solo eso, sino que uno de nuestros puntos fuertes es que el cliente puede completar su cesta de forma personalizada. Habitualmente, los empresarios, que son el cliente tipo, se acercan a nuestras instalaciones y aquí pueden conocer de primera mano todo el producto que tenemos. A partir de ahí, y viendo nuestro porfolio, escogen esos productos que entienden que pueden encajar en su idea y presupuesto, a lo que sumamos nuestra experiencia y orientación para que la satisfacción de todas las partes sea total.

¿Ya no están de moda esas cestas voluminosas llenas de productos de todo tipo?

Nuestro cliente, claramente, se ha alejado de este tipo de propuestas. Ya no busca el volumen, sino la exclusividad. El número de referencias no es tan importante; en cambio, sí que busca que su lote cuente con un buen champán, un vino interesante, foie, un jamón de categoría -sin duda un producto que prácticamente está en todos los lotes-... es la línea de los últimos años.

Cita varios productos. ¿Cuáles son los más habituales en este tipo de lotes?

Sin duda, el ibérico es uno de esos que no puede faltar en ninguna de las cestas que preparamos. El otro gran bloque serían las bebidas y ahí hay que poner en valor el champán, los vinos y el txakoli. Pero tampoco podemos olvidarnos de los productos del mar. Por ejemplo, la ventresca y el bonito son dos productos que están ganando mucho protagonismo de un tiempo a esta parte.

¿Cuáles son las últimas incorporaciones al porfolio de Mardu Gourmet?

Por un lado, tenemos un nuevo cangrejo ruso. Por otro, contamos con un caviar más. Y lo más reciente, un bacalao muy especial, de Islandia. Tres nuevas propuestas que se suman a una larga lista de productos de gran calidad.

La materia prima es determinante, pero no cabe duda de que el servicio también tiene que estar a la altura...

Para nosotros es fundamental y ponemos mucho empeño en ello. El cliente quiere buenos productos, pero hay que servírselos de una manera correcta. Somos conscientes de que somos una empresa de servicios y nuestro valor añadido es ese.

¿En qué fechas suele llegar el 'boom' de los pedidos?

Principalmente, entre mediados del mes de noviembre y principios de diciembre. Es verdad que cada vez el cliente lo deja para más tarde y la concentración de todos ellos es cada vez mayor.

¿El particular también se ve atraído por los lotes?

Sí, aunque es cierto que se trata de una acción que está más relacionada con las empresas. En cualquier caso, los que se acercan, lo hacen a nuestra tienda y ahí se les plantean las posibilidades. Cada uno puede seleccionar aquellos productos que más le interesen. Es una tienda abierta al público y en la que cualquiera puede comprar los productos de nuestro porfolio.

Miremos al futuro. ¿Cómo visualiza 2026?

Es muy difícil saberlo. Si algo podemos pedir es que haya una mayor estabilidad. Hemos vivido un año con mucha incertidumbre, con meses como agosto en el que hubo mucho turista, pero con menor poder adquisitivo que otras veces. Es difícil aventurar qué año vamos a tener.

