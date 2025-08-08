«Un café limpio, puro y de calidad es una apuesta por el bienestar» Los beneficios de un consumo moderado de este producto, el control de todo el proceso de producción garantizando la sostenibilidad y la dicotomía tradición o innovación son algunos de los temas más candentes en el sector cafetero

El café se ha convertido en un producto diferencial en cualquier celebración. Julián Viruete, director comercial de Templo Cafés, nos cuenta sus secretos.

¿Qué relevancia tiene el café en una vida sana?

Cada vez se reconoce más el papel del café como parte de un estilo de vida saludable. Consumido con moderación, tiene propiedades antioxidantes, mejora la concentración y el estado de ánimo.

¿Cómo podemos definir ese café ideal?

Es importante apostar por cafés bien seleccionados y bien tostados, que no necesitan añadidos para ser disfrutados. Un café limpio, puro y de calidad también es una apuesta por el bienestar.

¿Cuáles son las últimas tendencias que están observando en el sector?

Hay una clara evolución hacia el conocimiento y la especialización. El consumidor quiere saber qué está tomando, sin grandes sofisticaciones, pero quiere entender cómo se ha cultivado ese café, cuál es su origen. Esto ha impulsado el auge de los cafés de especialidad, los métodos manuales de preparación y, sobre todo, la formación continua en hostelería.

¿Qué posibilidades ofrece el café en verano?

Abre un mundo de opciones más allá del clásico café caliente. Desde los 'cold brew' y los frappés hasta versiones más gastronómicas con cítricos o especias. Aquí somos muy de café con hielo, pero esto no ocurre en muchos países, incluso suena raro y es, de algún modo, seña de identidad. No siempre aumenta el consumo en cantidad, pero sí en variedad: la gente busca formatos refrescantes que encajen con las temperaturas altas y que, al mismo tiempo, mantengan la esencia del buen café.

El café se ha introducido en la gastronomía, tanto en platos como en cócteles.

El café es un ingrediente con una complejidad aromática enorme: puede aportar notas dulces, amargas, ácidas o incluso afrutadas. Esto ha despertado el interés de chefs y cocteleros que lo usan para dar profundidad a salsas, postres, carnes o cócteles de autor. Las texturas también son una fuente de inspiración. Sin ir más lejos, podemos extraer cafés con crema o totalmente líquidos. Esto mismo llevado a la cocina es una oportunidad enorme. Incluirlo como ingrediente para otros productos terminados es una manera de reinterpretar una bebida muy familiar, llevándola a terrenos nuevos y sorprendentes.

De la semilla a la taza. ¿Cómo trabajan todo el proceso?

Controlamos toda la cadena de valor. Desde la compra del grano en origen en colaboración con productores locales y sostenibles hasta el tueste en nuestras instalaciones y la entrega al cliente final. Esta integración nos permite garantizar una calidad constante, una trazabilidad completa y una respuesta más rápida a las necesidades de nuestros clientes. También colaboramos en proyectos sociales en las zonas productoras, lo que cierra un círculo de compromiso.

¿Es factible desarrollar un producto diferencial y alinearse con la sostenibilidad?

La sostenibilidad es uno de nuestros pilares. Trabajamos con fincas certificadas, materiales compostables, café ecológico y de comercio justo en lo más alto de nuestra escala de gamas y fomentamos un uso eficiente de recursos tanto en fábrica como en los negocios de nuestros clientes. Pero también entendemos la sostenibilidad desde un punto de vista social: garantizamos precios justos en origen y apostamos por relaciones comerciales duraderas, tanto con caficultores como con hosteleros.

¿Es un sector de difícil innovación? ¿Se sigue apostando por lo clásico?

El café tiene esa dualidad tan interesante: por un lado, hay una gran tradición que se respeta, ya sabes, ese café 'de toda la vida' que muchos clientes buscan; y, por otro, hay un espacio enorme para innovar. Desde nuevas variedades hasta formas de extracción más precisas, pasando por soluciones digitales para la hostelería o nuevos formatos de consumo. Lo importante es saber combinar lo mejor del pasado con lo que nos pide el presente y preparar buena base para el futuro.

