El servicio de sala y de atención al cliente reivindica su importancia

Basque Culinary Center cuida al máximo los detalles del personal de sala y el servicio de atención al cliente en cada uno de los eventos que organiza. Basque Culinary Center dedicará la quinta edición de Host a analizar, de la mano de profesionales, las tendencias e innovaciones en la gestión de equipos hosteleros

Un restaurante es mucho más que la comida que ofrece y así lo perciben los y las clientes, quienes valoran por delante de la cocina ciertos aspectos relacionados con el servicio, como el recibimiento, el espacio, la decoración, la ambientación y la experiencia general. Por ello, no resulta baladí reclamar la importancia de la sala y del personal que compone el servicio de atención al cliente de un negocio hostelero.

Es la reivindicación que realiza Basque Culinary Center a través de su profesora del área de sala y responsable de contenidos de Host, el Congreso de tendencias e innovación en sala y servicio, Melanie Martín, quien define el restaurante como «una experiencia global» en la que confluyen «en espacio y tiempo la producción de la oferta gastronómica y la entrega de la misma a través de un servicio». En ese sentido, el componente humano, es decir, el personal de sala ejerce de «intermediario entre el restaurante y un usuario que compra, además de qué va a comer, el cómo se le va a ser servido». Martín matiza que es imporante «no perder de vista» esa dicotomía que también los y las clientes perciben y valoran a través de las redes sociales: «Son muchos los comentarios que dan cuenta del espacio, la ambientación, el trato... Por lo que obviar su importancia sería un error».

Teniendo la sala como un factor imprescindible para el éxito de un negocio hostelero, Basque Culinary Center focaliza la formación de su grado «en una visión global, transversal y multidisciplinar sobre la gastronomía. Todos los departamentos son uno porque no se entiende el servicio de cocina sin el de sala, ni viceversa». Además, gracias a una metodología 'learning by doing', que permite al alumnado practicar los conocimientos adquiridos en un servicio real.

Ante el innegable valor del trato humano, cabe plantearse la incidencia que tendrá la digitalización en el sector hostelero. Martín afirma con rotundidad que «la inteligencia artificial difícilmente será capaz de cubrir y sustituir el trabajo de las personas», pues requiere de «un trabajo psicológico y emocional relacionado con la capacidad de empatizar y comprender las emociones».

Sin embargo, las nuevas tecnologías sí que han irrumpido en el servicio de sala, con el desarrollo de herramientas que «ayudan a optimizar tiempos y servicios», y con las que «evidentemente, es positivo dotar al equipo».

Junto al dilema de la digitalización, se encuentra otra encrucijada relacionada con la falta de personal de sala. Actualmente existe una denuncia colectiva del sector, basada en que «los jóvenes ya no quieren ser camareros». La profesora considera necesario «luchar por dignificar la profesión, dejando a un lado jornadas infinitas que dificultan la conciliación laboral».

Host, un lustro de éxito

Con el objetivo de reivindicar y dar valor a la profesión del personal de sala, Host, el foro de tendencias e innovación en sala organizado por Basque Culinary Center, dedicará su quinta edición, que se celebrará los próximos 11 y 12 de noviembre, a la gestión de las personas y su importancia dentro de la sala. Melanie Martín, que además es coordinadora del Congreso, considera «muy interesante y necesario» que este sea el tema central, «más aún en un contexto empresarial que, cada vez más, pone en valor la gestión y el cuidado de los equipos, así como la retención del talento».

Por tanto, esta actividad, dirigida a todas aquellas personas que quieran evolucionar en el servicio y la atención al cliente, se centrará «en mostrar las mejores prácticas y nuevas tendencias, así como en identificar las realidades relacionadas con qué pasa con el personal de sala, qué papel juega y cómo poder sacar lo mejor de ellos». También se tratarán otras cuestiones de relevancia, como la transformación digital, la interrelación con otras disciplinas, la gestión del equipo de trabajo y de los espacios, y la convivencia generacional. Asimismo, manteniendo un formato de dos días, Host acogerá un variadísimo panel de ponentes compuesto por alrededor de 25 expertos y expertas multidisciplinares. Entre dichos profesionales destacan nombres como Gonzalo Arconada, entrenador del equipo femenino de la Real Sociedad, o Inma Puig, psicóloga de equipos de alto rendimiento. También asistirán la chef, escritora y propietaria del restaurante Hahnemanns Køkken, Trinne Hahnemann, y el alma del restaurante La lanterna di Diogene, Giovanni Coucci.

Como principal novedad, Basque Culinary Center entregará los Host Awards, en la primera edición de unos premios únicos a nivel nacional compuestos por siete categorías diferentes, entre las que destacan el de 'Proyecto inspirador' y el de 'Trayectoria profesional', y que están orientados a reconocer a profesionales que sirvan de inspiración y a proyectos que contribuyan a dotar de profesionalidad y competitividad a la sala. Toda la información sobre el programa y los y las ponentes del evento se encuentra disponible en la página web www.bcchost.com