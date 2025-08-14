Araneta está de vuelta con el alma de siempre y más fuerza que nunca

M. Encinas Jueves, 14 de agosto 2025, 11:41 Comenta Compartir

Al pasar por la carretera que desde Zestoa busca Aizarnazabal vuelve a oler a parrilla. Y esa es una gran noticia. Las brasas de Joseba Odriozola en el restaurante Araneta están de nuevo en marcha. El aroma es inconfundible. Es una de las mejores parillas de Gipuzkoa y ha regresado con el alma y el carácter de siempre, pero con más fuerza que nunca para retomar el hilo donde lo dejó allá por el mes de noviembre por causas que todo el mundo en la zona conoce.

Con Joseba al mando de las brasas y su amigo Eloy Larrañaga en la cocina, Araneta buscará regresar al privilegiado nivel en el que se encontraba a finales del año pasado, que no es otro que la élite de la parrilla guipuzcoana. Fue un puesto que se ganó a pulso a base de mucho trabajo, una minuciosa y exquisita selección de producto y, cómo no, una mano privilegiada para la parrilla y la cocina.

El pasado 29 de julio levantaron Joseba y Eloy la persiana y pueden decir orgullosos que «la acogida ha sido muy buena. Los clientes de siempre no han tardado en pasar por aquí y hemos podido notar el cariño de la gente». Una sensación que bien vale el calvario por el que Joseba Odriozola ha pasado durante los últimos meses y que, por fin, ha dejado atrás.

Quien se detenga en Araneta encontrará las mismas señas de identidad que le hicieron llamar la atención en sus diez primeros años de vida: «Apostamos por el producto local, la cocina de temporada y la calidad». Con el mínimo tratamiento, buscan ese respeto al pescado, al marisco, a la carne o a la verdura que encuentran en su entorno. Llaman la atención sus besugos, sus rodaballos o sus lenguados. «Es lo que más pide la gente y lo que nos hizo ganar fama en su día», recuerda Joseba.

No hay que olvidar que el asador recibió un sol Repsol en 2024 y 2025 y que Odriozola se proclamó vencedor del Campeonato de Euskal Herria de Parrillas en el año 2019, preparando un rodaballo que conquistó Zarautz. En su palmarés también descansan el título de campeón de España de Parrillas en 2017, el premio Talento Gastro a Mejor Parrillero en 2020 o el premio BMW Más Gastronomía a Mejor Asador de ese mismo año. Con esas credenciales es imposible equivocarse.

En la carta que Araneta nos presenta en su reapertura «están los clásicos y según vayamos cambiando de estación, la iremos adaptando al producto de temporada». Tienen claro que cuando algo ha funcionado, lo mejor para que siga haciéndolo es no tocar demasiado por eso lo suyo es «una apuesta por la continuidad».

Joseba Odriozola mantiene una parte del equipo, pero no puede contar con varios de los que formaban antes Araneta: «Asumimos que durante los próximos meses nos toca trabajar más, engrasar de nuevo la maquinaria porque empezar de nuevo de cero cuesta en todos los sentidos». No obstante, quienes han pasado ya por allí aseguran haberse encontrado el asador de siempre, el trato de siempre, el cariño de siempre y, cómo no, el producto de siempre. Porque esa es una de las grandes claves del éxito de Araneta: «El pescado lo suelo elegir personalmente en la lonja de San Juan de Luz. Voy con la furgoneta temprano y elijo el género. Para la carne sigo confiando en Goya. Siempre hemos trabajado con ellos y nos garantizan calidad».

La carne y el pescado los acompañan de hongos, tomates, piparras o verduras también de proximidad y primera calidad. Una bodega con grandes referencias y en tendencia ascendente completa el cóctel con el que Joseba y Eloy están desde hace unas semanas volviendo a tejer esa red de clientes-amigos que durante casi una década hicieron de Araneta un lugar especial, en el que disfrutar de una gastronomía sin artificios. Tras meses de parón, el teléfono ha vuelto a sonar en el asador y el aroma de su parrilla nos vuelve a hacer la boca agua al pasar entre Zestoa y Aizarnazabal.

Restaurante Asador Araneta Dirección Meagako errepidea, 8 - Zestoa

Teléfono 943 14 80 92

Web www.aranetaerretegia.com