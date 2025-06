Un aplauso por un brillante presente y un mejor futuro

Iñigo Belastegui Lunes, 9 de junio 2025, 09:00 Compartir

El Tenis Ondarreta acogió el pasado 19 de mayo la gala de los Gastronomika Sariak BMW Lurauto 2025, unos galardones que premiaron trayectorias que se encuentran en muy diferentes momentos. Se reconocieron caminos de 100, 60 y 50 años, por ejemplo, pero en todos los discursos destacó el mensaje de que queda mucha senda por recorrer y de que, además, hay fuerzas para ello. Además, también se puso el foco en algunos jóvenes que ya están brillando con luz propia y también lo hicieron en una noche en la que las estrellas deslumbraban.

Y es que fue un auténtico lujo juntar en un mismo espacio a referentes mundiales de la cocina como son Elena Arzak, Martín Berasategui o Pedro Subijana, por ejemplo. La cocinera recogió el Gran Premio Gastronomika Sariak BMW Lurauto 2025 en nombre del restaurante, que ahora cumple 50 años ostentando una estrella Michelin, y se mostró agradecida y orgullosa por este premio: «Me siento una privilegiada de haber compartido con vosotros esta historia. He venido muchas veces a esta fiesta y siempre me ha gustado, porque me gusta ver lo que se cuece aquí, cada año nos superamos. Mantenemos un liderazgo en gastronomía en Euskadi con el que debemos seguir adelante», deseaba una emotiva Elena Arzak, que acudió acompañada de su marido, Manu Lamosa, y que pidió estar arropada en el escenario por algunos miembros de su equipo: un emocionado Mariano Rodríguez, Igor Zalakain, Cynthia Yaber, Ignacio Soto, Juan Hoyos, Agustina Sosa, Jon Sorarrain, Jheyson Cárdenas, Matías Villani, Francisco Díaz y María Amundarrain.

También cumple 50 años en la profesión Martín Berasategui. El chef de las once estrellas Michelin fue reconocido por ese medio siglo de profesión. En el escenario, reconoció «haber tenido muchísima suerte », pero también dijo que «he sido siempre testarudo, porque quería transportar felicidad como me enseñaron mis padres y mi tía». Hoy, «hemos hecho un pequeño universo Berasategui que nunca lo soñamos. Ser buena gente nos ha salido rentable ». Berasategui estuvo acompañado por su mujer, Oneka Arregui; la hija de ambos, Ane; su yerno, José Manuel Borrella; y sus compañeros de fatigas, David de Jorge y Josu Unsain.

En Igeldo, en la cima, Pedro Subijana lleva, junto con su mujer Ada Pinter, medio siglo al frente de Akelarre. «El premio no es para mí, sino para mis dos familias: mi mujer y mis tres hijos; y la familia que es el equipo. Empezamos con 12 personas y hoy somos más de 100. El premio y todos los reconocimientos son para quienes nos han acompañado durante mis primeros 50 años en Akelarre», señaló Subijana, dando a entender que le quedan muchos años por delante al frente de esos fogones. Estuvo acompañado por su hija, Oihana, y otros importantes miembros de su equipo, como Carlos Muro, Ciro Carro, Natalia López, Itsasne Markaide, Borja García y Jorge Bretón.

Al comienzo de la subida a ese mismo monte lleva 60 años el emblemático Rekondo, también premiado. Fue Lourdes Rekondo quien recibió el premio en nombre del restaurante. Llegó con Alfredo García y, emocionada, tuvo palabras de agradecimiento y cariño hacia su padre, Txomin; su pareja y jefe de cocina, Iñaki Arrieta; para todo su equipo y, por supuesto, su clientela: «Estoy muy emocionada porque 60 años con muchos. Estoy encantada y feliz», reconocía.

Los premiados tuvieron palabras de agradecimiento hacia sus equipos y, en muchos casos, estuvieron arropados por ellos. El éxito es responsabilidad de todos

Se premiaron otras importantes trayectorias. Iztueta Esnekiak ya es centenaria y Eñaut Sala aprovechó su intervención para poner en valor el primer sector y afirmar que, para ellos, el bienestar animal es una religión. Cebanc cumple medio siglo formando profesionales de la gastronomía, algunos presentes en el Tenis Ondarreta, y Paloma Enríquez, su directora general, recogió el premio y estuvo acompañada de Kote Bernal y Oskia Yaben. El Bar Rikardo de Gros ha alcanzado los 50 en plena forma. Es un bar de los que hace barrio y de los que no se pueden perder y, para tranquilidad de muchos, su propietario, Iñigo Marín, prometió al menos diez años más al frente.

Una bonita sorpresa

Seguirá vinculado a su equipo durante un tiempo, pero Javier Yurrita, ideólogo del universo Gastronomika y actual director de Gastronomía de El Diario Vasco, se jubila este mes de junio y, por ello, recibió una sorpresa en forma de reconocimiento. Aprovechó su intervención para reivindicar el impacto que ha tenido y seguirá teniendo San Sebastian Gastronomika y para agradecer el apoyo durante tantos años de clientes que ya son amigos. En el escenario, estuvo arropado por Iñigo Martín, director general de este medio; Isabel Cortadi, directora de Eventos y Gastronomía; y su equipo: Ainhoa Velasco, Edurne Caizán, Iosu Larrarte, Tomás Olasagasti, Luis Pedro Bedoya y Alfonso Dolado, así como el periodista y presentador del evento, Mitxel Ezquiaga.

En una edición de números redondos, todos mostraron ganas de seguir construyendo sus caminos durante muchos años más

Un gran equipo forman también los integrantes del colectivo Mahaia, premio 'A la implicación y apoyo a la gastronomía vasca'. Recogieron el galardón Jon Ayala (Laia), Roberto Ruiz (HIKA), Ander González (Astelena), Iñigo Lavado (Itzuli), Pili Manterola (Iribar), Aizpea Oihaneder (Xarma Cook & Culture), Igor Arregi (Kaia-Kaipe), Gorka Txapartegi (Alameda) y Juan Carlos Caro (Zelai Txiki). Más tarde llegó Pablo Loureiro (Casa Urola). Manterola tuvo palabras de agradecimiento para Imanol Zubelzu, «coordinador y motivador». Por BCC estuvo también Carlos Collado.

Hubo otros importantes premios: Juan Carlos Martínez Beltrán vio cómo su Xixario era nombrado Asador del Año; Maider Aristizabal (Abarka) fue premiada por su profesionalidad en la sala; Andoni Arranz (Mendizabal Jatetxea) es el Joven Valor de este 2025; Ander Rodríguez y Rocío Maeso vieron cómo su Muina Taberna es la Apertura del Año y Arantza Ayala (Laia) es la sumiller reconocida en esta edición.

Todos los agentes

En el Tenis Ondarreta se dieron cita todos los agentes del mundo de la gastronomía guipuzcoana. Como representantes institucionales, estuvieron la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo; el alcalde de Donostia, Eneko Goia (acudió con su mujer, Leire Caridad) o la concejala de Igualdad, Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide. Compartió mesa con Raimundo Ruiz de Escudero, director de HAZI; Iñigo Olaizola, director gerente de Fomento de San Sebastián; Mikel Ubarrechena, presidente de Hostelería Gipuzkoa, acompañado por David Mateos; y Raúl Fernández Acha, presidente de Hoteles de Gipuzkoa. Como anfitriones ejercieron, un año más, Maite Sabadell, Tristán Montenegro y su hija Maite.

BMW Lurauto, patrocinador del evento, estuvo representado por su CEO, Luis Miguel García, acompañado de parte de su equipo: Mónica Giménez, Asier de la Torre y Aysha Bengoetxea. En el Tenis Ondarreta estuvieron también, por Remírez de Ganuza, José Ramón Urtasun y Eduardo Andrés; Napoleón Lertxundi, Jon Berregi y Julen Lertxundi, de Grupo Saizar; Jon Eizagirre y Eneritz Erkizia, de Mardu Gourmet; Laura Sorlut y Mon Abad, de Ostras Sorlut; Juan Carlos de la Prida y Alejandro Sainz, de Templo Cafés; Iñigo y María Otaegui, de Casa Otaegui; Gaspar Barriola y Jon Sáez, de Insalus; Asier Mijangos, de Mahou San Miguel; Asier e Iñaki Larrañaga, de Discarlux; y Laura Sánchez y Álex Roquero, de Pescadería Ginés.

Del mundo de la gastronomía y la restauración, acudieron Amaia Ortuzar (Ganbara), Miguel Montorio (Bodega Donostiarra), Moha Arab (Itxaropena), Natxo Gracia (Abarka), Juankar Baroja (Laia), Eider Pérez (Mendizabal), Carlos Estévez (Kapela), Amaia Lekuona (Rikardo) o Verónica García Monte (Xixario), además del barman Pepe Dioni y del profesional de sala ya jubilado Eusebio Arbelaitz (Zuberoa).

Menú elaborado por el restaurante Tenis Ondarreta

APERITIVOS Jamón de bellota 100 % ibérico cortado a cuchillo (Carrasco Ibéricos)

Ostras Sorlut

Colas de gambas rebozadas de Pescadería Ginés

Txistorra y chorizo Magno de Alejandro

Morcilla El Colmado del Alfoz de Burgos

Gildas Zubelzu

Espárragos de Conservas Vela

Quesos Ardiarana

MENÚ Lomo de Merluza en salsa verde con langostinos de Pescadería Ginés

Solomillo Selección Especial Discarlux con pimientos El Chato

Bizcocho esponjoso relleno de nata con fresas de temporada de Pastelería Otaegui

Templo Cafés

PAN Galparsoro

BEBIDAS Vermouth Carpano Classico

Lurretik Txakoli 2023

Saizar Euskal Sagardoa D. O.

Cerveza San Miguel

Agua Insalus

Blanco Reserva 2022 (Remírez de Ganuza)

Viña Coqueta 2015 (Remírez de Ganuza)