Vino, jamón y una parrilla: a pie de tertulia

Comenta Compartir

Llegaron los balances oficiales, que muestran la buena salud del congreso, pero también los balances a pie de tertulia, cuando se apagan los focos y ... los profesionales brindan por el éxito de un San Sebastian Gastronomika que sigue siendo referencia internacional. Había alegría por el éxito del Asador Olivi, el último proyecto de Napo Lertxundi y el universo Saizar, ganador junto a Discarlux del concurso más popular del congreso. Juanjo Arratibel y Amaia Ortuzar, del jurado, decían que había sido uno de los años con mejor nivel, lo que redobla el mérito del ganador.

Pero volvamos a los corrillos. Algunos privilegiados nos vimos envueltos en una tertulia en torno al jamón de Carrasco en el stand de la firma, con Tanacho Carrasco como anfitrión. Agustín Santaolalla, de Roda, uno de los sabios del vino, el veterano pero siempre joven crítico Carlos Maribona, los cocineros Amaia Ortuzar, Pablo Loureiro y Jon Ayala y los componentes de la organización Iñigo Iribarnegaray y Javier Yurrita hablábamos de las bondades no escritas de esta cita. De cómo los profesionales de todo el mundo quieren venir a San Sebastián porque es un congreso qe va más allá del recinto del Kursaal y se expande por la ciudad. Del 'buen rollo' que encuentra su epicentro aquí. Y de la actividad económica que genera, desde el punto de vista local, como un 'Zinemaldia 2'. La comparación cinematográfica no es baladí: Benjamín Lana, director de todo esto, repite siempre que ahora que hay que congresos de cocina por todos lados Donostia debe ser el festival 'indie', como el Sundance del cine que inventó Robert Redford, que recoge los movimientos que vienen, el sitio distinto y 'cool' que buscan los profesionales. Para el año que viene se auguran novedades potentes. Seguiremos informando.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión