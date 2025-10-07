Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los txipirones de Goia y el 'txotx' del alcalde de Río

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 00:09

Comenta

Solo una semana después de que el Kursaal fuera epicentro del 'glamour' del cine llega ese oto 'glamour', más sabrosón, de San Sebastian Gastronomika. El ... congreso trae cada año cocineros y recetas , pero también un menú de emociones. Río de Janeiro es la ciudad invitada de esta edición: viene con su oferta gastronómica, pero también la magia que evoca en el inconsciente colectivo. Su alcalde, Eduardo Paes, es «un jatorra carioca». Vino a decirnos que le encantaría ser alcalde de Donostia, porque Donostia sería la mejor ciudad del mundo... si no existiera Río.

