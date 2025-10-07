Los txipirones de Goia y el 'txotx' del alcalde de Río

Solo una semana después de que el Kursaal fuera epicentro del 'glamour' del cine llega ese oto 'glamour', más sabrosón, de San Sebastian Gastronomika. El ... congreso trae cada año cocineros y recetas , pero también un menú de emociones. Río de Janeiro es la ciudad invitada de esta edición: viene con su oferta gastronómica, pero también la magia que evoca en el inconsciente colectivo. Su alcalde, Eduardo Paes, es «un jatorra carioca». Vino a decirnos que le encantaría ser alcalde de Donostia, porque Donostia sería la mejor ciudad del mundo... si no existiera Río.

Pronto hizo buenas migas con Eneko Goia, el alcalde 'saliente', que enseñó en la inauguración a su colega de Río cómo se recoge la sidra al txotx, bajo la atenta mirada de Napo Lertxundi, el nagusi de Saizar. Goia, que confesó que desde que anuncio su 'agur' a la alcaldía se siente más libre que nunca, contó en la inauguración que hace poco comió unos txipirones en su tinta en uno de los templos de Donostia y que le parece una receta símbolo, tradicional y moderna a la vez, local pero con identidad en lo universal.

Así es este congreso que emocionó al premiar a un Heston Blumenthal delicado de salud pero con sus ideas claras de siempre (qué bien le vino la makila para apoyarse), hizo justicia al reconocer la tarea de José Carlos Capel (el crítico 'beti gazte' que reivindica sus orígenes vizcaínos y su 'militancia' zarauztarra), brilló con tres damas del vino cuando Lourdes Rekondo entregó el Gueridón de Oro a dos personalidades como Almudena Alberca y Sara Pérez y 'hermanó' Euskadi con Río en el estupendo menú a cuatro manos servido por nuestro Roberto Ruiz, de Hika, y Rafa Costa e Silva, el chef que aprendió en Mugaritz y montó en Río el Lasaia: sí, del 'lasai' en euskera.