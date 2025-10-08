Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pedro Subijana en San Sebastian Gastronomika. Lobo Altuna
Fuera de carta

Aprendiendo de Subijana y más capitanes intrépidos

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:18

Es un congreso, pero mil mundos a la vez. Te asomas a una sala y te encuentras a las mejores ensaladillas rusas del país compitiendo ... como si fuera una finalísima de fútbol (qué bueno que ganara Elkano Txiki de Getaria). Abres otra puerta y Tenerife trae sus mejores capturas de atún para una cata espectacular. En la sala de prensa te encuentras con Mitsuharu 'Micha' Tsumura, del Maido de Lima, mejor cocinero del mundo según The 50 Best, contando la importancia internacional de San Sebastian Gastronomika. Y en el auditorio resuenan los aplausos dedicados a Pedro Subijana.

