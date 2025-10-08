Aprendiendo de Subijana y más capitanes intrépidos

Es un congreso, pero mil mundos a la vez. Te asomas a una sala y te encuentras a las mejores ensaladillas rusas del país compitiendo ... como si fuera una finalísima de fútbol (qué bueno que ganara Elkano Txiki de Getaria). Abres otra puerta y Tenerife trae sus mejores capturas de atún para una cata espectacular. En la sala de prensa te encuentras con Mitsuharu 'Micha' Tsumura, del Maido de Lima, mejor cocinero del mundo según The 50 Best, contando la importancia internacional de San Sebastian Gastronomika. Y en el auditorio resuenan los aplausos dedicados a Pedro Subijana.

El cocinero donostiarra se emocionó y emocionó en una ponencia especial. Celebra sus 50 años en los fogones de Akelarre y aprovechó para echar una mirada atrás, aunque solo para tomar impulso: es de los que piensan que serán mejores los próximos 50 años que los anteriores, y eso que subraya que ha sido y es feliz trabajando en lo que le apasiona. Subijana y su equipo trajeron algunas de sus últimas creaciones, pero el chef brilló en sus reflexiones sobre lo que la vida la ha enseñado: humildad («veo algunos egos por ahí que no entran en las cabezas»), generosidad, ganas de aprender hasta el final... Le aplaudían en primera fila sus hijos y su colega y amigo Hilario Arbelaitz, que tanto sabe de todo eso. A la salida le felicitaba otro amigo, Martín Berasategui, que sigue siendo el más popular a la hora de los selfies. Garrote.

Junto a esos almirantes de la generación de oro otros capitanes valientes de la cocina vasca protagonizaban una de las imágenes del día: Pablo Loureiro, Josean Alija, Roberto Ruiz, Javi Rivero y Gorka Rico, además de Aitor Arregi de Elkano, imaginaban con Xabier Agote y la gente de Albaola la cocina de la nao San Juan en una deliciosa singladura sin salir del Kursaal.