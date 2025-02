Fútbol y gastronomía con los hermanos López Rekarte

Viernes, 28 de febrero 2025, 13:36 | Actualizado 13:53h. Comenta Compartir

'A Mesa Puesta' celebró un programa especial con motivo del partido que enfrentará a la Real Sociedad con el FC Barcelona mañana en tierras catalanas. Gastronomía y fútbol se dieron la mano en este encuentro que contó, como grandes invitados, con los hermanos López Rekarte. Luis Mari, exjugador de ambos clubes, y Aitor, que desarrolló el grueso de su carrera como txuri urdin, charlaron con Javier Yurrita, presentador del programa, sobre ambos temas: cocina y fútbol.

¿Cocina vasca o catalana? ¿Real o Barça?

A la hora de decantarse por una cocina u otra, Luis Mari reconoce que se queda con la vasca, pero «sin desmerecer la catalana»; no solo por sus «grandes cocineros» sino por su excelente producto: «Aquí pecamos de ser los reyes de la materia prima, pero allí también lo son». Coincidiendo con su análisis, en términos de chefs, Yurrita considera que en Cataluña «han tenido los mejores cocineros del mundo».

La conversación giró hacia lo futbolístico, motivada por el encuentro entre la Real Sociedad y el FC Barcelona. Luis Mari, que jugó en ambos clubes, no dudó en alabar el estilo de juego de los blaugrana. «En estos momentos es uno de los equipos más atractivos para ver», dijo, al igual que lo era en su época como jugador porque «la famosa etapa de Johan Cruyff -como entrenador- fue inolvidable para el mundo del Barcelona».

Preguntados por un pronóstico, Aitor admite que suele ser «estrambótico» porque «me gusta que sean resultados abultados». Ya que como jugador admite que el Barça fue «uno de los equipos que se me atravesaron y prácticamente no gané nunca allí», Aitor apuesta por la victoria txuri urdin con un 2-4. Actualmente, ejerce de comentarista en DAZN, trabaja como agente de futbolistas en CAA Stellar Spainy está «muy a full haciendo cosas relacionadas con el fútbol», por lo que se muestra «muy contento» por su presente y por su pasado: «No puedo quejarme de haber podido hacer lo que me ha gustado toda la vida y en un club donde nos han cuidado, hemos estado muy acompañados y con ese poso que supone ser guipuzcoano y de la Real».

Al término de la distendida charla, los tres brindaron, con cava o txakoli, por un bonito partido y al grito de '¡Aupa Real!'.