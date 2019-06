El mejor plato de Hilario Arbelaitz

Los Premios BMW Más Gastronomía son cada primavera una de las grandes citas para la escena gastronómica guipuzcoana, un evento que reúne a algunos de los más importantes agentes de este sector en una gala que siempre resulta ser un éxito tanto por el fondo como por las formas.

Y es que el Tenis Ondarreta acogió un año más un evento que reconoce la gran labor, no sólo del presente sino también del pasado, de diferentes profesionales de la gastronomía. Representantes de instituciones, compañeros de los homenajeados y patrocinadores no faltaron tampoco en una fiesta en la que todo salió a pedir de boca.

Incluso la meteorología otorgó una tregua en la velada del miércoles para que los jardines del Tenis pudieran acoger el aperitivo previo a la cena. De los primeros en llegar a la cita fueron Juan Mari Arzak, saludado y abrazado por mucho cariño por compañeros de profesión como David de Jorge o Karlos Arguiñano. Arzak charló también con los anfitriones, la familia Montenegro-Sabadell. Estuvieron Tristán padre e hijo; el hermano de éste, Diego; su hermana, Maite y la pareja de ésta, Kevin Patricio; así como Maite Sabadell, siempre atenta para que todo resultara perfecto.

En el Tenis Ondarreta estuvo el alcalde en funciones de la ciudad, Eneko Goia, quien acudió con su mujer, Leire Caridad. Por parte del Gobierno Vasco, su viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz; acompañado por su responsable de comunicación, Anuska Ezkurra. Basque Culinary Center estuvo representado por su director, Joxe Mari Aizega, y su coordinadora de Proyectos del Área de Desarrollo Empresarial, Idoia Esnaola. Por Hostelería Gipuzkoa acudieron su presidente, Mikel Ubarrechena, y su secretario general, Kino Martínez.

Organizó el evento, que contó con más de 130 invitados, el Grupo EL DIARIO VASCO, representado por David Martínez (director general), Iñigo Iribarnegaray (director general de Gastronomía del Grupo Vocento), Jakes Agirrezabal (gerente CM Gipuzkoa), Javier Yurrita (director comercial CM Gipuzkoa),Isabel Cortadi(directora de Eventos) y Urko Barros (director de control de gestión). Miguel Sarriegui, responsable comercial de Teledonosti, estuvo rodeado por parte del equipo comercial de CM Gipuzkoa: Sorkunde Irazu, Iosu Larrarte, Eva Solana, Ainhoa Velasco, Tomás Olasagasti, Lorenzo Segura y Ángel Pazos, así como por Amaia Marco, del departamento de Eventos. Juan Mari Mañero fue el encargado de presentar la gala. También estuvieron Joti Díaz, cronista social de esta casa; Benjamín Lana, presidente de la división de gastronomía de Vocento; y Roser Torras, directora del congreso internacional San Sebastián Gastronomika.

La escena gastronómica guipuzcoana estuvo presente en una gala que resultó brillante

Un emocionado Napoleón Lertxundi fue votado como Gran Premio Keler 2019

BMW Lurauto, patrocinador del evento, estuvo representado por Luis Miguel García, gerente de los concesionarios, y Ainara Agirretxe, Roberto Aldaz y Verónica García, de su departamento comercial. Por parte de Makro, acudieron Borja Basozabal, Ana Maneiro, Rosa Gallego y Marian Barreiro; mientras que en nombre de Keler estuvieron Elena de Elera, Trade Manager Zona Norte, y Lore Azpitarte, su Brand Manager. También acudieron a la cita del Tenis los hermanos Eizaguirre, Josu y Jon, ambos de Exclusivas Mardu Gourmet; Gotzone de Miguel y Javier Olmos, de SUPER Amara; Aritz Ajuria e Iñaki Esnaola, 'Koti', por Comercial Hostelera del Norte; y Ramón Gómez Ugalde y Aitor Urbaneja, de Fagor.

Por Corpa y Zergoxo estuvieron Alberto Paniagua, Gonzalo Sánchez e Imanol García; mientras que Pescados Ginés estuvo representado por Emiliano Sánchez y Elena Areso. De Cárnicas Goya, acudieron Josean Goya e Iñaki Lekuona; de Sidras Saizar, el premiado Napoleón Lertxundi, 'Napo', y Jon Berregi; de Ostras Sorlut, Nicolas Vhaubard y Laura Sorlut;José Urtasun, de Bodega Remírez de Ganuza; y Fernando Pérez, Fernando Pascual e Iñigo Celarain, de Bodegas Bilbainas. También estuvieron el carnicero Patxi Larrañaga y su mujer, Ana Iparraguirre.

Los premiados

Los auténticos protagonistas de esta velada fueron los encargados de recoger los trece premios que se repartieron el miércoles en el comedor del Tenis Ondarreta. Fue en ese momento, después de cenar, cuando se vivieron los momentos más emotivos, como esa interminable ovación que se llevó Hilario Arbelaitz, Gran Premio BMW Más Gastronomía, por sus 50 años en los fogones de Zuberoa: «El mejor plato después de 50 años es este escenario extraordinario como el Tenis, un marco incomparable en el cual tantos amigos han creado una familia gastronómica, de hostelería. Es la reunión anual que no nos podemos perder nunca. Aquí se renuevan todas estas personas y sus cocinas. Por un lado estamos los antiguos, los que llevamos muchos años, pero por otro están el presente y el futuro de la cocina. Y si hay algo importante en la cocina tradicional que he defendido es que hay que transmitir», afirmó el cocinero de Zuberoa, que, aunque sabe que su hermano Joxe Mari tomará su relevo, no ve ese momento ni mucho menos cercano.

Hilario estuvo muy arropado durante toda la cena, ya que no faltaron su hermano Eusebio, ni sus grandes compañeros Juan Mari Arzak, Karlos Arguiñano, Pedro Subijana o Martín Berasategui, que no pudo ir al evento, pero que dejó un emotivo vídeo de felicitación para su compañero.

El premio para los 'Discípulos aventajados de Hilario Arbelaitz' fue para Macarena de Castro, Gorka Txapartegi y David de Jorge. El discurso de la primera fue más serio y sentimental que el de sus compañeros, que, entre carcajadas, recordaron cómo era cocinar con carbón en aquella época, el calor que pasaban para elaborar unas anchoas o cómo quedaba de bien la merluza en salsa en aquella cocina. «Mi madre me preguntaba cada noche si trabajaba en RENFE por cómo llevaba a casa la chaquetilla», bromeó 'Robin Food'.

El premio para los 'Impulsores del Pintxo' también fue compartido, ya que recayó en Patxi Bergara (Bar Bergara), José Ramón Elizondo (Aloña Berri) y los hermanos Jesús y Mikel Santamaría. También se reconoció la gran historia que tiene la Pastelería Otaegui, un premio que fue recogido por Iñigo y María Otaegui; o la labor de Jon Goikoetxea, del Iraeta de Zestoa, como fiel guardián de la cocina más tradicional. Un emocionado Napoleón Lertxundi, de Sidras Saizar, fue premiado por su 'Trayectoria Empresarial' y tuvo que volver a subir al escenario para recoger el Gran Premio Keler.

El relevo generacional quedó patente con otros premios. Diego Guerrero, chef alavés al frente del DSTAgE, se llevó el trofeo a la innovación, mientras que los jóvenes Rebeca Barainca y Jorge Asenjo vieron cómo su labor al frente de Galerna Jan Edan les valía para hacerse con el 'Premio Revelación'. El Ana Mari, tras siete meses funcionando, se llevó el premio al 'Mejor Asador', recogido por Borja Bereziartua, aunque en la sala estaban también su aita Javier y su ama Ana Mari Egaña.

Las mujeres tienen un papel cada vez más protagonista en la gastronomía y estos premios así lo confirman. El 'Respeto al Producto Local' le sirvió a Nagore Irazuegi, del Arima, para volver a Madrid con su trofeo y diploma; mientras que Begoña Arenas fue reconocida por su labor en la sala de Casa Urola. Su esposo, Pablo Loureiro, aplaudió emocionado el premio. También se llevó la ovación, el trofeo y el diploma María Herrero, sumiller de Casa Julián. Xabier Gorrotxategi fue su acompañante.

Todos ellos vivieron una bonita noche rodeados de sus compañeros. Desde Getaria llegaron Aitor Arregi y su mujer Esther Sánchez, de Elkano; e Igor Arregi, de Kaia Kaipe y primo de Aitor. Ander González (Astelena y 'A Bocados'), Jon Ayala (Laia), Amaia Ortuzar (Ganbara), Ane Berasategui (Martín Berasategui), Aitor Manterola (Patxiku Enea), Roberto Ruiz (HIKA), Aizpea Goenaga (Xarma Cook&Culture), José Ramón Calvo (Mugaritz), Joxe Mari Mitxelena (Gure Txokoa), David Arrellano (Damadá Gastroteka) o Miguel Montorio (Bodega Donostiarra) fueron otros de los invitados a una cita que ya es un referente para la escena gastronómica guipuzcoana.