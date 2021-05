La 'nueva cocina vasca' saluda a la siguiente ola

No se trata de un relevo generacional, sino de una suma. Dieciséis cocineros de toda Gipuzkoa, de Aitor Arregi de Elkano a Roberto Ruiz de Hika, de Pablo Loureiro del Urola a Ander Gonzalez del Astelena, de Aizpea Oihaneder del Xarma a Gorka Txapartegi del Alameda, han formado 'Mahaia Kolektiboa', un grupo en el que reflexionan sobre su oficio y el futuro y que recuerda, cuarenta años después, lo que fue la Nueva Cocina Vasca.

«Os veo y me recordáis a lo que hacíamos nosotros en aquellos años 70», decía Karlos Arguiñano. Pero esta «siguiente ola» no quiere ser considerada «relevo» porque «no queremos quitar el sitio a nadie», según subrayaron Aitor Arregi y Roberto Ruiz, los 'poetas', como les llaman sus compañeros, que hicieron de portavoces. Presentan 'Sutondoan', su primer libro, con fotografías de Joseba Urretavizcaya y textos de Álvaro Bermejo, donde los productores, baserritarras o arrantzales tienen un papel protagonista. Es la declaración de intenciones de Mahaia: «Lo próximo, el producto, son las señas de identidad de nuestro grupo, como el hecho de estar abiertos, porque no estamos cerrados a nadie».

Insisten en su respeto a la anterior generación. Y para demostrarlo los clásicos de la gastronomía guipuzcoana asistieron a la presentación en el Basque Culinary Center. Elena Arzak, Andoni Luis Aduriz, Hilario Arbelaiz, Pedro Subijana y Karlos Arguiñano acompañaron a la nueva ola, o no tan nueva porque llevan muchos años de forja en los fogones. Martin Berasategui, de viaje, mandó su apoyo. El director del BCC, Joxe Mari Aizega, que ha empujado la constitución del grupo («ha sido el padre prior de esta boda», bromeó Ander Gonzalez) ejerció de anfitrión, con la consejera Arantxa Tapia, el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz, y el director foral de Turismo, Iker Goiria, también de apoyo.

¿Quiénes forman Mahaia? Aitor Arregi del Elkano de Getaria, Igor Arregi del Kaia de la misma localidad, Jon Ayala del Laia de Hondarribia, Enrique Fleischman de Bailara de Bidania, Ander Gonzalez del Astelena de Donostia, Xabi Gorrotxategi de Casa Julián de Tolosa, Ismael Iglesias del Rita de Donostia, Iñigo Lavado de Lavado Singular de Irun, Dani Lopez del Kokotxa de Donostia, Pablo Loureiro del Urola de la Parte Vieja donostiarra, Pili Manterola del Iribar de Getaria, Aizpea Oihaneder y Xabi Díez del Xarma de San Sebastián, Roberto Ruiz del Hika de Amasa-Villabona, Ruben Trincado del Mirador de Ulía y Gorka Txapartegi del Alameda de Hondarribia componen este grupo que se reafirma como abierto.

El libro 'Sutondoan' muestra la vinculación del grupo con el producto, el territorio y la cultura gastronómica local. «Es un libro que une la tradición y la innovación de la cocina vasca, reconociendo la labor de los pequeños productores, conservando el saber hacer de una generación bajo una mirada innovadora», dicen. El protagonismo de los productores llega a las páginas: cada cocinero sale con uno y ayer algunos de ellos aportaton frescura a la presentación. El veterano arrantzale Juxto Zilbeti de Getaria, o Denis López, el 'urbanita' que se fue a Bidania a ser baserritarra, contaron la verdad de la gastronomía.

El volumen, un producto artesanal de tirada limitada, incuye perfiles de los cocineros y algunas recetas.