Leticia Landa, ganadora del Basque Culinary World Prize. LOBO ALTUNA
Ganadora del Basque Culinary World Prize

Leticia Landa: «La cocina ha ayudado a integrar a muchas mujeres e inmigrantes en San Francisco»

Leticia Landa recibe el 'premio Nobel de la gastronomía' por su labor en La Cocina, fundación que ayuda a colectivos en riesgo de exclusión

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Leticia Landa está sentada, tranquilamente, en una butaca. Saluda con una gran sonrisa. Se percibe su felicidad por lo que ha conseguido: convertirse en la ... décima persona en recibir el Basque Culinary World Prize, considerado el 'premio Nobel de la gastronomía'. El galardón, entregado ayer por el centro formativo y el Gobierno Vasco, ha reconocido su labor como directora ejecutiva de La Cocina, una fundación creada en 2005 para ayudar a inmigrantes y mujeres a integrarse en la ciudad estadounidense de San Francisco a través de negocios culinarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

