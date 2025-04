June Yamaguchi, más de 25 años descubriendo San Sebastián al turista japonés: «La gastronomía vasca engancha»

Mirari Gómez Miércoles, 9 de abril 2025, 06:44 Comenta Compartir

«Todos los segmentos de mi trabajo se refugian bajo el paraguas de la gastronomía«. Así explica June Yamaguchi (Hiroshima, 1973) su polifacético perfil laboral, un trabajo »vocacional« que combina turismo y gastronomía, su »gran pasión«.

Si cuando llegó a Donostia en 1999 era una profesora de japonés que ejercía «de forma esporádica» de guía, un cuarto de siglo más tarde se ha erigido en toda una experta en turismo gastronómico que presta servicio y asesoramiento tanto a los visitantes nipones (empresas, instituciones y particulares) como a la promoción de la cultura y gastronomía vascas en el país del sol naciente. En definitiva, un agente clave para tender puentes entre Euskadi y Japón, dos territorios «con una cultura gastronómica muy parecida, que aprecia mucho el producto y el respeto hacia su temporalidad, dando como resultado una cocina amplia y diversa en la que conviven la tradición y la vanguardia».

Su marca Basque Bishoku Club, que significa 'club gastronómico del País Vasco', es toda una declaración de intenciones de su faceta como guía gastronómica: «Aquí no se come mal en ningún sitio, pero quienes me contratan saben que van a comer, no solo rico y bien, sino con una persona con conocimientos que les va a proporcionar una experiencia completa, variada y adaptada a su bolsillo».

Asimismo, June, quien admite sentirse «una donostiarra más», advierte de que ella no ejerce «en calidad de japonesa, sino vasca. Me siento responsable de todo el territorio» y aboga por fomentar un «turismo sostenible» que siga la «estrategia» de evitar grandes masificaciones, «dispersando» a los visitantes más allá de la capital para brindarles «la oportunidad de descubrir lugares más guardados, esos tesoros no tan conocidos». Es un 'plus' que «aprecian mucho» y que permite a profesionales como June diferenciarse: «No aporta nada nuevo llevarles a esos sitios que salen en mil guías, libros y revistas y en los que se forman colas».

La gastronomía vasca no se limita a los pintxos, convertidos en seña de identidad, sino que ha adquirido una dimensión muy amplia y diversa que los turistas japoneses «quieren conocer al completo, en todas sus formas»: desde los tres estrellas Michelin, hasta restaurantes emblemáticos, «Rekondo es mi favorito», la ruta de pintxos que «no puede faltar», degustar la famosa tarta de queso o visitar sidrerías y bodegas de txakoli. Pero también demandan conocerla en profundidad, es decir, descubrir «el porqué de la autenticidad de la cocina vasca» y entender «el contexto del desarrollo gastronómico» de una ciudad «pequeña y desconocida, pero de larga trayectoria como destino turístico». Y ahí es donde June saca a relucir los conocimientos de historia adquiridos.

El 'efecto Take Kubo' en el turismo de San Sebastián

La pandemia truncó el auge de visitantes japoneses que venía registrando Euskadi (llegaron 40.000 en 2019) y, un lustro después, June percibe que «aunque tími»damente, se está recuperando«, toda vez que su país de origen »ha empobrecido« y »está cambiando el perfil« de turista que llega de Japón. Este suele pasar »tres o cuatro días« en el País Vasco como parte de un itinerario organizado por distintas ciudades europeas y, aunque viajan durante todo el año, favoreciendo el turismo desestacionalizado, »mayo es el mes en el que más nos visitan«.

Atendiendo al perfil del visitante nipón, Gipuzkoa ha sido un destino preferente para «personas mayores de 40 años con un poder adquisitivo alto», aunque el 'efecto Take Kubo' se ha dejado notar y, en la actualidad, «es habitual ver un perfil de japonés más joven que viene atraído por ver un partido de la Real. Priorizan gastar dinero en las entradas y se conforman con ir de pintxos, por ser la experiencia más asequible». Otro nombre propio es el de Satomi Ishihara, una reconocida actriz japonesa que, tras aparecer en la televisión disfrutando de los pintxos de Donostia, provocó «un 'boom' enorme de llegada de chicas jóvenes».

Sin poder saber cómo evolucionará el mercado turístico japonés y su influencia en Euskadi, lo que no parece que vaya a cambiar es que «la gente viene por la gastronomía», siendo esta un »enganche« por el que los japoneses nos visitan una y otra vez: »La mayoría de mis clientes son recurrentes y, una vez que vienen, repiten y no quieren ir a otros destinos«. Porque, »a diferencia de quien visita cualquier conjunto histórico o monumental, o un patrimonio estático, la gastronomía está viva y el producto tiene temporalidad, y eso es un gran atractivo y un enganche turístico«.