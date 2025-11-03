Jaén, paraíso gastronómico pujante

Mikel Encinas Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:43 Compartir

La provincia de Jaén se ha erigido en un destino gastronómico referente, en el que destacan unos chefs de primer nivel, que desarrollan su maestría en unos establecimientos de primera categoría con un producto de lujo que les conecta a sus raíces gastronómicas: el aceite de oliva.

En los últimos años, un importante elenco de cocineros jóvenes ha trabajado con excelencia para ensalzar la cocina tradicional del aceite, el recetario autóctono de Jaén, incorporando las nuevas tendencias a sus creaciones.

La provincia de Jaén es la provincia andaluza con más restaurantes por habitante distinguidos por la Guía Michelin. En la capital se emplazan cuatro negocios con una estrella en apenas 300 metros.

Esta circunstancia, unida a la existencia de una amplia red de restaurantes salpicados por toda la provincia con soles Repsol y otros tantos reconocidos como chefs del aceite, hacen de Jaén un destino gastronómico de gran atractivo.

Este auge de la gastronomía ha puesto en Jaén el foco de atención también como destino turístico de interior. La que es la provincia andaluza ubicada más al norte, en el límite con Castilla La Mancha, está a tres horas en carretera de Madrid, a dos horas del aeropuerto de Málaga y a una hora del aeródromo de Granada, todos ellos conectados con el norte de España y se presenta como destino ideal para una escapada.

El auge de la cocina ha venido de la mano de la mejora en la calidad de los aceites. Jaén es la mayor productora de aceite de oliva del mundo desde hace décadas, un liderazgo mundial en producción que se ha ido respaldando con el paso del tiempo con una cada vez más cuidada estrategia de marketing para fijar en el territorio el valor añadido de este aceite.

La preocupación de los olivareros en mejorar la calidad de su producción final ha hecho crecer el porcentaje de elaboración de aceites prémium, que han ido copando cuotas de mercados nacionales e inter-nacionales por su calidad y sus beneficios saludables.

La Diputación de Jaén, en aras de primar la calidad, distingue cada año a los mejores aceites de cada cosecha como los 'Jaén Se-lección'. Estos son los aceites embajadores de la provincia con los que se promociona el territorio dentro y fuera de España.

Entre las acciones que se desarrollan para darlos a conocer a los cocineros, destaca el Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva, Jaén Paraíso Interior, cuya final tiene lugar en el congreso San Sebastian Gastronomika.

Jaén tiene una superficie de cerca de 14.000 kilómetros cuadrados, casi el doble de lo que ocupa el País Vasco. Cuenta con el mayor bosque humanizado del mundo. Cerca de 70 millones de olivos, ordenados en hileras infinitas, se expanden por el territorio provincial, configurando un paisaje único y singular. Este olivar es el alma de la provincia, un bosque inmenso en permanente producción.

Es precisamente este bosque y la actividad económica que se genera la que ha dado pie al desarrollo de una estrategia promocional turística de gran calado en el territorio: OleotourJaén. Una red de recursos turísticos en torno a la cultura del olivo y la producción de aceite que articula toda la provincia y se ofrece como complemento a la oferta turística tradicional del territorio. El oleoturismo ofrece alojamientos en cortijos (arquitectura tradicional del olivar), spas de aceite, rutas a caballo por el olivar, senderismo, degustaciones de aceite de oliva y visitas a las almazaras para conocer el proceso de fabricación del aceite, entre otras actividades.

Este impresionante paisaje convive en armonía con la mayor extensión de espacios naturales protegidos del país, con cuatro parques naturales: sierra Mágina, sierra de Andújar, parque natural de Despeñaperros y sierras de Cazorla, Segura y Las Villas -el más extenso- y en el que las aguas del Guadalquivir ofrecen una oportunidad única para el turismo activo. En Andújar reside una de las principales colonias de lince ibérico del país y en todos los parques naturales existen empresas especializadas en turismo activo y de naturaleza con amplio repertorio de servicios para vivir experiencias inolvidables.

Pero, además, el tacto de la historia aguar-da en cualquier punto de la geografía. La belleza del Renacimiento del Sur y las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza, el inmenso legado que en esta tierra dejó la cultura íbera -el más importante de la península- se manifiesta en el Viaje al Tiempo de los Iberos, mientras que la Ruta de los Castillos y las Batallas del Reino de Jaén permite al visitante palpar la vida en la Edad Media a través de la más ex-tensa red de castillos de España.

Una excursión a caballo, un recorrido en bicicleta, una observación astronómica en espacios 'star light', un paseo en globo, un vuelo sin motor por sus cumbres, una marcha senderista, una jornada de barranquismo, un día de baño, una cena en un castillo, una práctica arqueológica en un yacimiento, un concierto en plena naturaleza, un masaje con aceite de oliva, y un homenaje gastronómico... Jaén aguarda a su visitante con multitud de vivencias a la carta.