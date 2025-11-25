Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La familia Lavado celebra la Estrella que han logrado en el Itzuli. M. E.
Guía Michelin

El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde

La cocina guipuzcoana suma el nuevo restaurante de Igeldo a sus 18 estrellas 'rojas' en la Michelin y no amplía el club de triestrellados

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

Enviado especial a Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:52

Comenta

La cosecha es fértil este año para la gastronomía guipuzcoana en la Guía Michelin. El Itzuli de Iñigo Lavado en el hotel Luze de ... Igeldo, abierto el pasado mayo, recibe su primera estrella, y el Hika de Roberto Ruiz en Amasa-Villabona y el Ama de Tolosa obtienen estrella verde. La cosecha fue mayor en Bizkaia, que recibió tres primeras estrellas en la gala celebrada este martes en Málaga: el Bakea de Alaitz Bilbao en Mungia, La Revelía de Fernando González en Amorebieta-Etxano y el Islares de Julen Bergantiños en Bilbao.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

