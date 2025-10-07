Un interesante recorrido por Rioja Alavesa La ponencia de Javier Caneja pone en valor una región clave en el mundo del vino y se refrenda por medio de seis referencias de tres bodegas

Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, tomó la palabra antes de la cata para ensalzar los vinos de esta región.

I. Belastegui Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Fue un viaje en el tiempo, hasta hace 4.700 años. También fue un trayecto por paisajes, suelos y viñedos. Fue una experiencia interesante y logró su objetivo: poner en valor los vinos Rioja Alavesa, con gran protagonismo en esta edición de Gastronomika, una región clave en la escena enológica nacional. Y, además, se demostró con hechos, con seis etiquetas de tres bodegas diferentes que demostraron el gran momento que vive Rioja Alavesa.

Con el periodista Imanol Arruti como presentador y el sumiller del Restaurante Narru, Javier Caneja, como hilo conductor, en esta 'wine session' se habló de historia, de variedades, de climas, de subregiones y, claro está, de vinos. Caneja se remontó casi 5.000 años atrás para hablar de los orígenes de Rioja Alavesa, donde el vino fue introducido en el Imperio romano. Salieron nombres propios, como Manuel Quintano, oriundo de Labastida, quien en 1876 se sorprendió de cómo se elaboraba el vino en Burdeos; de Carlos IV, quien intercedió para que los caldos de esta región de pudieran comercializar en Bahamas o Veracruz; o del Marqués de Hurtado, quien retomó esa forma de producción bordelesa, con crianza en barrica y añadido de azufre.

Y, por supuesto, se habló de bodegas que hoy marcan el camino en esta región tan pujante. Remírez de Ganuza, Macán y Amaren, cada una con dos vinos, fueron las elegidas como embajadoras de Rioja Alavesa.

Caneja tuvo palabras de elogio para el inolvidable Fernando Remírez de Ganuza y la familia Urtasun, hoy al frente de la bodega. «En Samaniego, Fernando se enamoró de un viñedo. Cuando la familia Urtasun compra el 100 % de la bodega, en 2019, pudo volver a lo que tanto le gustaba, el viñedo», contó Caneja. Los asistentes cataron el Blanco Reserva 2021 y probaron el tinto U.V. (Único Viñedo) 2022, presentado ayer por primera vez.

Macán también es otro clásico de Rioja Alavesa y al Kursaal trajo «dos vinos hermanos, pero cada uno con su identidad. Macán 2020, con mayor robustez; y Macán Clásico 2021, más ligero y representativo de la zona». Amaren, esa bodega con viñedos de hasta 110 años y que es un homenaje de Juan Luis Cañas a su madre fallecida en 1995, mostró dos etiquetas: Amaren Malvasía60 2019 y El Regollar, «un vino de parcela de un viñedo centenario de tempranillo».

Tras la 'wine session' Javier Caneja, muy satisfecho, declaraba que «poder presentar estas tres bodegas icónicas y a las que tengo gran cariño es un honor. Trabajo con ellas y las trato como si fueran mías. Y, además, defiendo la región al máximo y, de hecho, he viajado recientemente a Japón para ello».